Detoks jeter brez dragih pripravkov: čudežna moč rozin

Jetra so eden najpomembnejših organov v našem telesu, saj nas varujejo pred kopičenjem strupenih snovi.

Proizvajajo žolč, ki pomaga pri razgradnji maščob, uravnavajo raven sladkorja v krvi in razgrajujejo škodljive snovi, ki jih vnašamo s prehrano.

Kljub temu pogosto zanemarimo njihovo zdravje, na primer z uživanjem alkohola, ocvrte hrane, izdelkov z dodanim sladkorjem, preveč soli in rdečega mesa. Vse to lahko resno ogrozi delovanje jeter in vodi v bolezni, kot je nealkoholna zamaščenost jeter.

Eden od naravnih načinov za podporo jetrom je uživanje vode z rozinami, ki velja za preprost in cenovno ugoden recept za razstrupljanje.

Zakaj so rozine koristne za jetra?

Suhe rozine so bogat vir vlaknin in antioksidantov, kot sta vitamin C in bioflavonoidi, ki pospešujejo prebavo in odstranjevanje toksinov iz telesa. Raziskave Univerze Berkeley so pokazale, da imajo rozine celo do trikrat močnejši antioksidativni učinek kot sveže grozdje, zaradi česar sodijo med najboljše naravne vire antioksidantov.

Ko rozine namočimo v vodi, hranilne snovi postanejo še lažje dostopne in telo jih hitreje absorbira. Prav zato ima voda z rozinami še močnejši učinek pri detoksikaciji jeter, saj spodbuja njihovo naravno sposobnost čiščenja in izločanja strupov.

Kako pripraviti vodo z rozinami?

150 gramov rozin temeljito operite.

Rozine položite v skodelico vode in kuhajte približno 20 minut.

Nato pustite, da rozine čez noč stojijo v vodi.

Zjutraj tekočino precedite in jo popijte na tešče.

Ta preprost postopek ponavljajte nekaj dni zapored in pomagal vam bo pri temeljitem čiščenju jeter ter boljšem počutju.