Depresija po upokojitvi: kako jo prepoznati?

Če se pripravljate na upokojitev ali ste se že upokojili, bi morala biti vaša duševna blaginja na prvem mestu. Da bi jo ohranili, je pomembno, da znate hitro prepoznati znake depresije in jo po potrebi tudi ustrezno zdraviti.

Upokojitev je za mnoge simbol svobode in novih priložnosti. A prehod v tretje življenjsko obdobje ni vedno lahek.

Številni Slovenci se po upokojitvi soočajo z občutki praznine, osamljenosti in celo depresije. Kako se s tem spopasti?

Zakaj pride do depresije po upokojitvi?

Upokojitev ni zgolj konec dela, temveč velika življenjska sprememba, ki lahko zamaje občutek identitete in stabilnosti. Znana lestvica stresa Holmes in Rahe uvršča upokojitev celo na 10. mesto med najbolj stresnimi življenjskimi dogodki.

Eden glavnih razlogov je izguba identitete – pri mnogih je poklic tesno povezan z občutkom lastne vrednosti. Ko tega ni več, se pojavi vprašanje: Kdo sem brez svoje službe?

Raziskave kažejo, da se z depresijo po upokojitvi sooča kar 28 odstotkov upokojencev. Ob tem se spremenijo tudi domači odnosi, pari nenadoma preživijo več časa skupaj, kar lahko prinese trenja in prepire, dokler ne najdejo novega ravnotežja.

Ne gre zanemariti niti dejstva, da upokojitev opominja na staranje, bolezen, izgubo bližnjih in minljivost življenja.

Kako se spopasti z depresijo po upokojitvi?

Strokovnjaki predlagajo pet učinkovitih načinov, ki lahko olajšajo prehod v novo življenjsko obdobje:

Ostanite aktivni – gibanje, šport, prostovoljsko delo, izobraževanje ali občasno honorarno delo pomagajo ohranjati telo in duha v dobri kondiciji.

Krepite socialne vezi – obiščite družino, varujte vnuke, družite se s prijatelji ali se vključite v aktivnosti lokalnega društva upokojencev.

Poiščite nov smisel – prostovoljsko delo, pomoč v skupnosti ali ustvarjalno udejstvovanje lahko vrne občutek koristnosti.

Uresničite sanje – upokojitev prinese čas za hobije in želje, ki ste jih odlagali desetletja.

Vzpostavite rutino – dnevni urnik prinaša občutek reda in predvidljivosti ter zmanjšuje občutek praznine.

Kako prepoznati resno depresijo?

Če žalost ne mine in začne ovirati vsakodnevno življenje, je nujen pogovor z zdravnikom. Med pogostimi simptomi so:

občutek praznine in nemoči,

izguba zanimanja za stvari, ki so vas veselile,

razdražljivost, nespečnost, spremembe apetita,

občutki krivde ali brezvrednosti,

misli na smrt ali samomor.

Depresija je bolezen, ki jo je mogoče zdraviti. Zdravniki običajno kombinirajo psihoterapijo, svetovanje in zdravila, ki dokazano pomagajo.

Stanje v Sloveniji

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) se z depresijo sooča približno 7 odstotkov odraslih Slovencev, pri starejših pa je pojavnost še nekoliko višja. Upokojenci se pogosto srečujejo tudi z osamljenostjo, ki je eden glavnih sprožilcev depresije.

V Sloveniji so na voljo številne oblike pomoči, od društev upokojencev, dnevnih centrov aktivnosti za starejše, do telefonskih linij za psihološko podporo.

Kdaj poiskati pomoč?

Če simptomi trajajo več tednov ali se pojavljajo misli na samomor, je nujno poiskati strokovno pomoč. Obrnete se lahko na osebnega zdravnika, psihiatra ali psihologa.

Ključni nasvet: Upokojitev naj bo začetek novega poglavja, ne konec življenja. Z aktivnostjo, druženjem in iskanjem novih izzivov lahko tretje življenjsko obdobje postane polno priložnosti.