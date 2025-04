Debelost ni vaša krivda – odkrijte skrivnosti, kako jo premagati

Debelost je ena izmed najpogostejših kroničnih bolezni sodobnega časa, ki prizadene vedno več ljudi po svetu, vključno s Slovenijo. Po podatkih iz leta 2016 je bila stopnja debelosti med odraslimi Slovenci 20,2 odstotna, pri čemer je bila pri moških 19,4, pri ženskah pa 21,0-odstotna.

Zaskrbljujoče je, da se je delež debelosti med moškimi od leta 1990 povečal za 14 odstotnih točk na 26 odstotkov, medtem ko se je pri ženskah povečal za 1,8 odstotne točke na 14 odstotkov.

Kljub razširjenosti je debelost pogosto napačno razumljena zgolj kot estetski ali osebni problem, čeprav gre za resno bolezensko stanje z vrsto zdravstvenih posledic.

Razlogi za nastanek debelosti

Dejavniki, ki prispevajo k razvoju debelosti, so številni. Med najpogostejšimi so genetske predispozicije, hormonske spremembe, dolgotrajen stres in nezdrav življenjski slog. Vse več raziskav kaže, da debelost pogosto ni posledica pomanjkanja volje ali samodiscipline, temveč kompleksna motnja, ki zahteva celosten pristop k zdravljenju.

Neuspešnost diet in začarani krog hujšanja

Statistični podatki kažejo, da le desetim odstotkom ljudi s prekomerno težo uspe z dieto v enem letu zmanjšati telesno maso za več kot pet odstotkov.

Pogosti so tudi ponovni porasti telesne mase, kar vodi v »začarani krog« hujšanja in ponovnega pridobivanja kilogramov. Takšna nihanja ne vplivajo zgolj na fizično zdravje, temveč pogosto povzročijo tudi psihološke stiske in povečano tveganje za razvoj motenj razpoloženja.

Celostni pristop k zdravljenju

Učinkovito zdravljenje debelosti zahteva strukturiran program, ki vključuje spremembe življenjskega sloga. Ključni elementi so prilagojena prehrana, redna telesna dejavnost in po potrebi tudi psihološka podpora. V primerih, ko ti ukrepi niso zadostni, se priporoča tudi vključitev farmakološkega zdravljenja.

Smernice za zdravljenje priporočajo uvedbo farmakoterapije pri osebah z indeksom telesne mase (ITM) nad 30 oziroma nad 27, če so prisotna pridružena zdravstvena stanja. Tak pristop omogoča postopno in vzdržno izgubo telesne mase brez radikalnih diet ter zmanjšuje tveganje za učinek jo-jo.

Zdravstvena tveganja debelosti

Debelost bistveno povečuje tveganje za razvoj številnih kroničnih bolezni, med drugim sladkorne bolezni tipa 2, arterijske hipertenzije, dislipidemije, bolezni koronarnih arterij, možganske kapi in srčnega popuščanja.

Poleg presnovnih motenj lahko vodi tudi v razvoj nealkoholne zamaščenosti jeter, ki v skrajnih primerih napreduje do ciroze. Prav tako je povezana z nekaterimi oblikami raka, motnjami spanja (npr. obstruktivna apneja med spanjem), gastroezofagealnim refluksom ter ortopedskimi težavami, kot sta osteoartritis kolenskega in skočnega sklepa.

Poleg fizičnih zapletov ima debelost tudi pomemben vpliv na duševno zdravje, saj je pogosto povezana z depresijo, anksioznimi motnjami in motnjami hranjenja.

Vpliv zdravljenja na kakovost življenja

Cilj zdravljenja debelosti ni le izboljšanje zunanjega videza, temveč predvsem izboljšanje celostnega zdravstvenega stanja in kakovosti življenja. Z zmanjšanjem telesne mase se pri večini bolnikov pojavijo občutna izboljšanja zdravstvenih kazalcev. Po nekaterih ocenah je po uspešnem hujšanju mogoče opustiti do 70 odstotkov zdravil, predpisanih za zdravljenje kroničnih bolezni.

Zmanjšanje telesne mase tako ne prispeva le k boljšemu fizičnemu zdravju, temveč tudi k večji vitalnosti, manjši utrujenosti in izboljšani sposobnosti za opravljanje vsakodnevnih dejavnosti.

Pomen strokovne pomoči

Zdravljenje debelosti mora temeljiti na strokovni podpori in celostnem pristopu. Ključni elementi uspeha so strokovno vodenje, redno spremljanje napredka, sprememba življenjskih navad ter vztrajnost in motivacija posameznika. Vključenost zdravstvenega sistema in dostopnost ustrezne terapije igrata pri tem odločilno vlogo.

Debelost ni osebna slabost, temveč kompleksno bolezensko stanje, ki zahteva strokovno obravnavo. S pravočasnim ukrepanjem in ustrezno podporo je možno doseči pomembne in trajne izboljšave zdravja ter kakovosti življenja.