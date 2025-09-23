Danes je dan slovenskega športa. Bi moral biti dela prost dan?

Slovenija danes že šesto leto zapored obeležuje dan slovenskega športa, ki ga praznujemo od leta 2020.

Datum sovpada tudi z začetkom evropskega tedna športa, ki bo trajal vse do 30. septembra in prinaša pester program za vse generacije.

Športne aktivnosti po vsej Sloveniji

Do konca septembra se bo po vsej državi zvrstilo več sto športnih dogodkov, na katerih bodo lahko občani brezplačno preizkusili različne športne panoge. Poseben poudarek je namenjen spodbujanju gibanja kot temelja zdravega življenjskega sloga.

Akcija »Nabiranja kilometrov«

Eden od osrednjih projektov je akcija Nabiranja kilometrov, kjer bodo udeleženci po krožnih trasah v številnih krajih nabirali kilometre na različne načine, s tekom, hojo, kolesarjenjem ali drugimi oblikami gibanja.

Zbrani kilometri se bodo ob koncu dneva sešteli, pobudniki pa želijo pokazati, da sodi Slovenija med najbolj športne narode v Evropi.

Šport za vse generacije

Zaključek evropskega tedna športa bo posvečen starejšim generacijam. V sodelovanju s strokovnjaki bodo potekala brezplačna testiranja telesne pripravljenosti ter svetovanja glede primerne vadbe za tretje življenjsko obdobje. Namen akcije je spodbuditi redno gibanje tudi pri tistih, ki se s športom srečujejo redkeje.

Zakaj praznujemo 23. september?

Dan slovenskega športa je bil razglašen leta 2020, njegov datum pa ni naključen. Izbran je bil v spomin na zgodovinski uspeh slovenskega športa – 23. septembra so slovenski športniki na poletnih olimpijskih igrah leta 2000 prvič osvojili zlato medaljo.

Kaj prinaša dan slovenskega športa?

brezplačni športni dogodki po vsej državi,

možnost preizkusa številnih športnih panog,

akcija Nabiranja kilometrov za spodbujanje gibanja,

meritve telesne pripravljenosti in svetovanja za starejše,

del evropskega tedna športa, ki poteka do 30. septembra.

Seznam vseh dogodkov je dostopen na uradni spletni strani danslovenskegasporta.si.

Ali bi moral biti dan slovenskega športa dela prost dan? Strokovnjaki ocenjujejo prednosti in slabosti

Slovenija je športna dežela! Kljub temu dan slovenskega športa še vedno ni dela prost. Sprašujemo se, ali bi uvedba prostega dne lahko prispevala k večji udeležbi v športnih dejavnostih in izboljšanju zdravja prebivalcev.

Prednosti uvedbe dela prostega dne

Zagotovo bi bila večja udeležba v športnih dejavnostih na ta dan. Prost dan bi omogočil širši javnosti, da se udeleži športnih dogodkov, tekov, pohodov in drugih aktivnosti brez časovnih omejitev.

Poudarjanje pomena športa in zdravega življenjskega sloga. Praznovanje dneva športa kot dela prostega dne bi okrepilo zavedanje o pomembnosti gibanja za telesno in duševno zdravje.

Družinska in družbena vključenost. Prosti dan bi olajšal skupno udeležbo družin, prijateljev in lokalnih skupnosti pri športnih in rekreativnih dejavnostih.

Večja udeležba na športnih prireditvah bi lahko pozitivno vplivala tudi na lokalne prireditvene in turistične dejavnosti.

Slabosti uvedbe dela prostega dne

Dodatni stroški za podjetja in gospodarstvo. Uvedba dodatnega dela prostega dne bi pomenila prilagoditev delovnih urnikov in morebitne finančne obremenitve za podjetja.

Šport ne zanima vse prebivalce. Veliko ljudi se športnih aktivnosti udeležuje že ob koncu tedna, zato dodatni prosti dan morda ne bi bistveno povečal udeležbe.

Šole, vrtci in javne službe bi morale prilagoditi urnike, kar bi lahko povzročilo logistične izzive.

Strokovni pogled

Strokovnjaki poudarjajo, da bi bil prost dan simbolična in praktična spodbuda h gibanju, a njegov učinek na resnično povečanje telesne aktivnosti bi bil odvisen tudi od spremljajočih kampanj in dostopnosti športnih programov.

Uvedba dela prostega dne za dan slovenskega športa ima svoje prednosti, zlasti v smislu promocije zdravja, družbene vključenosti in kulture gibanja. A hkrati prinaša praktične in ekonomske izzive. Čeprav je ideja privlačna, bi bila najbolj učinkovita kot del širše strategije promocije športa in zdravega življenjskega sloga.