  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje
    Enigmatika

    Novice

    SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

    Kronika

    DomaNa tujem

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in film

    Ona

    Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Bizarno

    Šport

    TekmeOdmeviTimeout

    Bralci

    Pošljite predloge in fotografije

    Horoskop

    Nedeljske novice

    Polet

    Suzy

    ŠPORTNI DAN

    Danes je dan slovenskega športa. Bi moral biti dela prost dan?

    Zakaj praznujemo dan slovenskega športa prav 23. septembra?
    Strokovnjaki poudarjajo, da bi bil prost dan simbolična in praktična spodbuda h gibanju, a njegov učinek na resnično povečanje telesne aktivnosti bi bil odvisen tudi od spremljajočih kampanj in dostopnosti športnih programov. FOTO: Primož Zrnec
    Strokovnjaki poudarjajo, da bi bil prost dan simbolična in praktična spodbuda h gibanju, a njegov učinek na resnično povečanje telesne aktivnosti bi bil odvisen tudi od spremljajočih kampanj in dostopnosti športnih programov. FOTO: Primož Zrnec
    Miroslav Cvjetičanin
     23. 9. 2025 | 08:38
     23. 9. 2025 | 08:38
    A+A-

    Slovenija danes že šesto leto zapored obeležuje dan slovenskega športa, ki ga praznujemo od leta 2020.

    Datum sovpada tudi z začetkom evropskega tedna športa, ki bo trajal vse do 30. septembra in prinaša pester program za vse generacije.

    Športne aktivnosti po vsej Sloveniji

    Do konca septembra se bo po vsej državi zvrstilo več sto športnih dogodkov, na katerih bodo lahko občani brezplačno preizkusili različne športne panoge. Poseben poudarek je namenjen spodbujanju gibanja kot temelja zdravega življenjskega sloga.

    Akcija »Nabiranja kilometrov«

    Eden od osrednjih projektov je akcija Nabiranja kilometrov, kjer bodo udeleženci po krožnih trasah v številnih krajih nabirali kilometre na različne načine, s tekom, hojo, kolesarjenjem ali drugimi oblikami gibanja.

    Zbrani kilometri se bodo ob koncu dneva sešteli, pobudniki pa želijo pokazati, da sodi Slovenija med najbolj športne narode v Evropi.

    Šport za vse generacije

    Zaključek evropskega tedna športa bo posvečen starejšim generacijam. V sodelovanju s strokovnjaki bodo potekala brezplačna testiranja telesne pripravljenosti ter svetovanja glede primerne vadbe za tretje življenjsko obdobje. Namen akcije je spodbuditi redno gibanje tudi pri tistih, ki se s športom srečujejo redkeje.

    Zakaj praznujemo 23. september?

    Dan slovenskega športa je bil razglašen leta 2020, njegov datum pa ni naključen. Izbran je bil v spomin na zgodovinski uspeh slovenskega športa – 23. septembra so slovenski športniki na poletnih olimpijskih igrah leta 2000 prvič osvojili zlato medaljo.

    Kaj prinaša dan slovenskega športa?

    • brezplačni športni dogodki po vsej državi,
    • možnost preizkusa številnih športnih panog,
    • akcija Nabiranja kilometrov za spodbujanje gibanja,
    • meritve telesne pripravljenosti in svetovanja za starejše,
    • del evropskega tedna športa, ki poteka do 30. septembra.

    Seznam vseh dogodkov je dostopen na uradni spletni strani danslovenskegasporta.si.

    Ali bi moral biti dan slovenskega športa dela prost dan? Strokovnjaki ocenjujejo prednosti in slabosti

    Slovenija je športna dežela! Kljub temu dan slovenskega športa še vedno ni dela prost. Sprašujemo se, ali bi uvedba prostega dne lahko prispevala k večji udeležbi v športnih dejavnostih in izboljšanju zdravja prebivalcev.

    Prednosti uvedbe dela prostega dne

    Zagotovo bi bila večja udeležba v športnih dejavnostih na ta dan. Prost dan bi omogočil širši javnosti, da se udeleži športnih dogodkov, tekov, pohodov in drugih aktivnosti brez časovnih omejitev.

    Poudarjanje pomena športa in zdravega življenjskega sloga. Praznovanje dneva športa kot dela prostega dne bi okrepilo zavedanje o pomembnosti gibanja za telesno in duševno zdravje.

    Družinska in družbena vključenost. Prosti dan bi olajšal skupno udeležbo družin, prijateljev in lokalnih skupnosti pri športnih in rekreativnih dejavnostih.

    image_alt
    Strokovnjaki razkrili: To je najboljše sadje za začetek dneva

    Večja udeležba na športnih prireditvah bi lahko pozitivno vplivala tudi na lokalne prireditvene in turistične dejavnosti.

    Slabosti uvedbe dela prostega dne

    Dodatni stroški za podjetja in gospodarstvo. Uvedba dodatnega dela prostega dne bi pomenila prilagoditev delovnih urnikov in morebitne finančne obremenitve za podjetja.

    Šport ne zanima vse prebivalce. Veliko ljudi se športnih aktivnosti udeležuje že ob koncu tedna, zato dodatni prosti dan morda ne bi bistveno povečal udeležbe.

    Šole, vrtci in javne službe bi morale prilagoditi urnike, kar bi lahko povzročilo logistične izzive.

    Strokovni pogled

    Strokovnjaki poudarjajo, da bi bil prost dan simbolična in praktična spodbuda h gibanju, a njegov učinek na resnično povečanje telesne aktivnosti bi bil odvisen tudi od spremljajočih kampanj in dostopnosti športnih programov.

    Uvedba dela prostega dne za dan slovenskega športa ima svoje prednosti, zlasti v smislu promocije zdravja, družbene vključenosti in kulture gibanja. A hkrati prinaša praktične in ekonomske izzive. Čeprav je ideja privlačna, bi bila najbolj učinkovita kot del širše strategije promocije športa in zdravega življenjskega sloga.

    Več iz teme

    športSlovenijadan slovenskega športaOKSšportna rekreacijašportnikirekreacija
    ZADNJE NOVICE
    10:10
    Bulvar  |  Glasba in film
    UKINJAJO FINANCIRANJE

    Izrael na oskarje pošilja propalestinski film, minister za kulturo besni

    Zmaga doma pomeni, da je Morje kandidat za oskarja.
    23. 9. 2025 | 10:10
    10:05
    Kronika  |  Doma
    PU LJUBLJANA

    Zagorelo na območju Stožic, policija sumi neznano osebo

    Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka.
    23. 9. 2025 | 10:05
    10:00
    Bulvar  |  Tuji trači
    SPET BO ZIBALA

    Cardi B še četrtič v pričakovanju

    Novico je ameriška raperka potrdila tik pred izdajo novega albuma.
    23. 9. 2025 | 10:00
    09:50
    Razno
    DELOINDOM

    Pes v neprimerni uti? Globe so zasoljene

    Pasja uta ni dovolj – zakon določa stroge pogoje, kršitelje pa čaka globa.
    Kaja Berlot23. 9. 2025 | 09:50
    09:44
    Bulvar  |  Domači trači
    INTERVJU

    Slovenka, ki si je uresničila željo in se preselila na Hvar: Ni bilo lahko

    Barbara Štancer se je iz Maribora preselila na Hvar, a pot do novega doma je bila vse prej kot lahka. Preberite, kaj vse je doživela.
    Danaja Lorenčič23. 9. 2025 | 09:44
    09:44
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Ogrevanje

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:44

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

    Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    16. 9. 2025 | 09:53
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Varčevanje

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 09:06
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    GIBANJE

    V sredo bo vsa Slovenija ob 10.30 prekinila delo

    Raziskave potrjujejo, da že zmerna telesna dejavnost zmanjša bolniške odsotnosti, izboljša počutje in poveča produktivnost na delovnem mestu.
    Promo Slovenske novice16. 9. 2025 | 15:15
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Kultura

    Zima v tonih 9. Zimskega festivala

    Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
    Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 08:20
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Finance

    Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

    Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
    Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 10:08
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Elektrika

    Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

    V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
    Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 14:53
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Zrak

    »Čist zrak je osnovna dobrina, brez katere ne moremo«

    Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
    Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Intervju

    Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla»

    Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
    Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 12:07
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Pametne naprave

    Huawei Watch GT 6 – zvezda med številnimi inovativnimi izdelki Huawei

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:45
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Priklopite na nov sistem, ki v ozadju ureja vašo porabo

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    18. 9. 2025 | 10:25
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Elektrika

    Kako lahko vaše podjetje prihrani več kot 300 evrov na leto za elektriko?

    Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
    Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 07:55
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Ogrevanje

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:44
    Promo
    Ona  |  Svetovalnica
    KLIMATSKA NAPRAVA

    Končno udobje brez hrupa

    Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
    19. 9. 2025 | 12:21
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Zavarovanje

    Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

    Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
    Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:38
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Podjetništvo

    Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:28
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Samozavest

    Brez samozavesti ni kariere (in kako jo lahko okrepite)

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 14:08
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    DODATNO ZAVAROVANJE

    Več kot 7.600 podjetij ve, da plača ni več dovolj. Kaj pa vaše?

    Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
    22. 9. 2025 | 08:47
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZAVAROVANJE

    Zaposleni so pod večjim pritiskom, večja je negotovost

    Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
    3. 9. 2025 | 15:16
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Zrak

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Dogodek

    Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

    Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
    Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 13:31
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Finance

    Kako najhitreje do poslovnega kredita?

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 09:07
    Promo
    Ona  |  Svetovalnica
    TALNE OBLOGE

    Katera talna obloga je prava za vaš dom?

    Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
    22. 9. 2025 | 08:33
    Promo
    Ona  |  Svetovalnica
    WINDOWS

    Kako do doživljenske licence

    Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
    18. 9. 2025 | 13:59
    Promo
    Ona  |  Stil
    AVTOMOBILIZEM

    Z enim polnjenjem do Dalmacije

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:23
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki