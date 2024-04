Čudni občutki po seksu. Včasih se zdi, da po seksu nekaj manjka

Ste imeli spolne odnose in ste potem obžalovali ali ste se počutili zavrnjene? Niste sami in tudi z vami ni nič narobe.

Seks je lahko zabaven, osvobajajoč in popolnoma čudovit. Ampak ne vedno. Včasih se zdi, da po seksu nekaj manjka. Včasih mislimo, da se ne bi smelo zgoditi ali da bi moralo biti drugače.

Ženske si po seksu pogosteje želijo bližine kot moški. Po drugi strani pa si moški bolj pogosto želijo pobegniti, potrjuje nova raziskava.

Tudi spola doživljata obžalovanja v različnih stopnjah in različnih vidikih spolnega srečanja. Ženske po seksu obžalujejo pogosteje kot moški, se zdi. Kaj o tem menijo eksperti?

Naložba staršev

Konec koncev gre pri seksu za našo sposobnost širjenja genov. To dosežemo predvsem tako, da imamo otroke, ki lahko širijo svoje gene, vendar pridejo v poštev tudi drugi dejavniki.

Ženske in moški imamo po naravi popolnoma različne strategije. Vložek v vsakega otroka je lahko za ženske veliko večji.

Ženske lahko običajno v življenju dobijo le nekaj otrok. To pomeni, da mora biti kakovost vsakega otroka visoka, da lahko širi svoje gene na naslednjo generacijo. V idealnem primeru ženska najde stabilnega in iznajdljivega zaveznika, ki pomaga negovati teh nekaj otrok in jih naredi privlačne za potencialne partnerje.

Moški imajo lahko teoretično veliko otrok z minimalnim vlaganjem v vsakega otroka. Toda, kar izgubite na kvaliteti, pridobite na količini. Mnogi otroci lahko svoje gene prenesejo na naslednjo generacijo.

Raziskava z naštetimi mislimi temelji na teorijah starševskega vlaganja in potrjuje, kar so ljudje že verjeli, a niso vedeli zagotovo, in odpira očitno nadaljnja vprašanja.

Nič novega ni, da imajo nekateri ljudje po seksu negativne občutke. Ampak zakaj? Kako lahko nekaj, kar se začne dobro, povzroči tako negativna čustva?

Na kratko torej velja, da čeprav ženske in moške zanima seks zaradi njega samega, tudi – povsem naravno – iščejo v spolnem odnosu različne stvari.

Negativna čustva niso nenormalna

Najpogosteje govorimo o zvezah za eno noč. Seks je lahko obojestranski vir vsega, od veselja do frustracij. Toda seks je tudi eden od načinov narave za preizkušanje potencialnih dolgoročnih partnerjev, zlasti za ženske. Za moške je z evolucijskega vidika seks morda predvsem priložnost za parjenje.

Nekateri psihiatri seveda želijo patologizirati negativna čustva po seksu, a raziskovalci se s to idejo ne strinjajo. Nasprotno, negativni občutki po seksu so morda ravno pravi odgovor.

Ti občutki izvirajo iz konflikta med tem, kar si ob spolnem srečanju želimo, in tem, kar od njega dejansko dobimo.

Evolucija nas je naredila takšne. Negativni občutki po seksu ne pomenijo, da je z vami karkoli narobe.

Tri kategorije negativnih čustev

Strokovnjaki predvidevajo, da obstajata dve ali tri glavne vrste negativnih čustev po seksu.

1. Pomanjkanje bližine: ena vrsta negativnega občutka je, ko želite pozneje močnejšo povezavo, kjer se počutite zavrnjene ali želite več bližine.

2. Pomanjkanje distanciranja: druga vrsta negativnega občutka je ravno nasprotna, kjer želite zatem oditi.

3. Ugled: tretja oblika negativnega čustva je, ko čutite obžalovanje, ker vas skrbi za vaš ugled.

Tretja oblika negativnega čustva je podobna pri moških in ženskah. Tako moški kot ženske razmišljajo o svojem ugledu. Zaradi slabega slovesa ste lahko manj privlačni za druge partnerje, ki so vam dolgoročno morda bolj primerni kot oseba, s katero ste se ravnokar srečali.

Glavne razlike med spoloma so med tistimi, ki želijo oditi, in tistimi, ki želijo, da drugi ostanejo.

Moški želijo oditi

Samo spolno dejanje lahko okrepi vezi med dvema, če se sprožijo pravi hormoni. Toda pri partnerju, ki največ pridobi s prehodom k drugim potencialnim kratkoročnim partnerjem, pogosteje sproži občutek oddaljenosti.

V razmerju med dvema osebama različnih spolov večina žensk in moških išče popolnoma različne stvari. Partner, ki največ pridobi od iskanja novih kratkotrajnih spolnih odnosov, je običajno moški.

Večina moških si želi več spolnih partnerjev kot večina žensk, ker imajo koristi od spolne variacije. Prejšnje raziskave kažejo, da so moški tudi na splošno bolj odprti za zvezo za eno noč kot ženske.

V tem kontekstu moramo na seks gledati kot na način, s katerim zavedno ali nezavedno preizkušamo potencialnega partnerja, s katerim bomo kasneje lahko imeli otroka. Tudi če spolni odnos ne spočne otroka, biologija še vedno poganja našo spolno psihologijo.

Gledano zgodovinsko in evolucijsko, moški manj vlagajo v svoje potomce kot ženske in v večji meri iščejo kvantiteto kot kakovost.

Glede na to ozadje so raziskovalci pričakovali, da bodo našli več moških, ki bodo želeli večjo razdaljo za kratkotrajno spolno izkušnjo – in so jo tudi našli. Moški so v povprečju po seksu v vseh geografskih regijah bolj želeli oditi kot biti intimni.

Raziskovalci so mimogrede ugotovili tudi, da se moški pozneje pogosteje pomilujejo do svoje spolne partnerke.

Ženske želijo, da moški ostane

Biološko si ženske želijo varnost, moškega, ki ji lahko pomaga vzgajati otroke. Ženske pridobijo s kakovostjo in ne s količino. V večji meri želijo, da moški ostane. Ta prednost velja na ravni skupine in seveda ne za vse.

Ženske si po seksu želijo več bližine kot moški in da se po kratkotrajnem razmerju bolj verjetno počutijo zavrnjene. Ženske se pogosteje počutijo zavrnjene po enonočnem razmerju, ki se ne razvije v nič več. Raje bi imele, da bi se jim njihov spolni partner pridružil pri zajtrku naslednje jutro – in pogosto tudi pri naslednjih nekaj zajtrkih.

Ženske se dan po seksu na splošno počutijo bolj povezane z moškim. Moški se po seksu na splošno počutijo manj vezani na žensko kot prej. Prav tako jo vidi kot manj privlačno, ko je spolni odnos končan.

Skrito v ozadju

Preden kdo začne poudarjati očitno: razlika med tem, kaj si ženske in moški želijo v razmerju, ni nekaj, o čemer večina ljudi razmišlja, in zagotovo ne, ko so eno noč zunaj in iščejo srečo in potencialnega spolnega partnerja na plesišču ali v osamljenem kotičku puba.

A vseeno se skriva v ozadju, ne glede na spolno liberalizacijo in dostop do učinkovitih kontracepcijskih sredstev. Evolucija ne deluje tako hitro.

Evolucija se ni mogla odzvati na nova kontracepcijska sredstva. Dejstvo, da ljudje po spolnem odnosu čutijo nekaj posebnega, nikakor ne pomeni, da poznajo evolucijska razmerja. Osnove se ne spremenijo v nekaj generacijah. Več sto tisoč let pred nami so različne strategije žensk in moških zagotavljale evolucijsko prednost.

Ljudje, ki so se tako obnašali, so bili na splošno boljši pri širjenju svojih genov. Vaši predniki so naredili prav. Vi tudi.