Čudežni Ozempic? Raje ne

Nasilno ali prikrito oglaševanje tega zdravila napačno predstavlja njegove koristi, pri čemer ne upošteva dolgoročnih učinkov in možnosti neželenih stranskih učinkov.

Strokovnjaki in zdravniki odsvetujejo uporabo zdravila Ozempic, predvsem zaradi tveganj in stranskih učinkov, ki lahko nastanejo pri njegovi uporabi. Čeprav se pogosto uporablja za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2, v zadnjem času postaja priljubljeno tudi kot sredstvo za hujšanje.

Ozempic vsebuje aktivno sestavino semaglutid, ki deluje tako, da povečuje občutek sitosti in zmanjšuje apetit. Kljub temu njegova uporaba ni brez tveganj.

Prvi pomislek, ki ga izražajo strokovnjaki, je možnost resnih prebavnih težav. Uporaba zdravila lahko povzroči slabost, bruhanje, drisko ali zaprtje. Poročila kažejo tudi na primere želodčnih težav, ki lahko vodijo v dehidracijo in poslabšanje drugih zdravstvenih stanj.

Poleg tega je zdravilo povezano z možnostjo nastanka resnih bolezni, kot je vnetje trebušne slinavke, ki lahko povzroči hude bolečine in zahteva nujno medicinsko pomoč. Nekateri strokovnjaki opozarjajo tudi na potencialno povečano tveganje za nastanek tumorjev ščitnice, kar so pokazale raziskave na živalih, čeprav so dokazi pri ljudeh še vedno omejeni.

Drugi pomemben pomislek je tveganje za hitro hujšanje, kar lahko povzroči težave pri dolgoročnem vzdrževanju telesne mase po prenehanju zdravljenja.

Zdravniki opozarjajo, da lahko nenadno hujšanje brez trajnih sprememb v življenjskem slogu in prehrani vodi v ponovno pridobivanje telesne teže. Številni strokovnjaki poudarjajo, da dolgoročni učinki zdravila na telesno maso in splošno zdravje še vedno niso dovolj raziskani.

Nekateri zdravniki opozarjajo tudi na nepravilno uporabo zdravila v namen hujšanja brez strokovnega nadzora. Ozempic ni namenjen zdravim posameznikom, ki želijo izgubiti nekaj kilogramov, temveč je predpisan osebam z določenimi zdravstvenimi težavami! Njegova uporaba brez ustrezne diagnoze je lahko nevarna.

Poleg zdravstvenih tveganj je treba upoštevati tudi visoke stroške zdravljenja z zdravilom Ozempic, kar je še posebej problematično pri njegovi uporabi brez medicinskega nadzora.

Zdravniki priporočajo, da se ljudje raje osredotočijo na dolgoročne, trajnostne spremembe v prehrani in telesni aktivnosti namesto na hitro hujšanje z zdravili.

Kljub vsem pomislekom je Ozempic lahko koristen za določene bolnike, vendar ga je treba uporabljati izključno pod strogim zdravniškim nadzorom, saj lahko nepravilna uporaba povzroči resne zdravstvene težave.

Pomembno je poudariti, da farmacevtska industrija, ki Ozempic oglašuje kot hitro rešitev za hujšanje, lahko deluje neetično. Spodbujanje uporabe zdravila brez ustreznega zdravniškega nadzora in diagnoze namreč predstavlja resno tveganje za zdravje.