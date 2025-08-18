POŽIVILA

Čisto naravna poživila za več energije čez dan

Naravni doping! Tako športni rekreativci imenujejo tako hrano.
Fotografija: Brez kemije do poživitve vsakdana. FOTO: Getty Images
Brez kemije do poživitve vsakdana. FOTO: Getty Images

miroslav-cvjeticanin
Miroslav Cvjetičanin
18.08.2025 ob 13:00
miroslav-cvjeticanin
Miroslav Cvjetičanin
18.08.2025 ob 13:00

Čas branja: 3:12 min.

Utrujenost, pomanjkanje koncentracije in padec energije sredi dneva so pogosta težava. Namesto da posežemo po kavi ali energijskih pijačah, obstajajo številna naravna živila, ki delujejo kot zdrava poživila in telesu zagotovijo dolgotrajno moč.

Oreščki in semena, majhni, a polni energije

Mandlji, orehi, bučna in chia semena so odličen vir beljakovin, zdravih maščob in magnezija. Ta kombinacija skrbi za stabilno raven sladkorja v krvi in preprečuje nenadne padce energije.

Sadje, ki osveži in prebudi

Banane so naravna energijska ploščica, saj vsebujejo glukozo, kalij in vitamin B6. Jabolka zagotavljajo počasno sproščanje energije zaradi vlaknin, citrusi pa osvežijo telo z vitaminom C in naravnimi kislinami.

Rastlinski napitki in superživila

Zeleni čaj, matcha vsebujeta kofein in L-teanin, ki zagotavljata budnost brez neprijetnega tresenja. Maca v prahu in ginseng sta že stoletja znana kot naravna spodbujevalca vitalnosti, medtem ko železo iz špinače in rdeče pese izboljša prenos kisika po telesu.

Prigrizki za hiter »boost«

Temna čokolada z več kot 70 odstotkov kakava vsebuje teobromin in malo kofeina, kar izboljša razpoloženje in koncentracijo. Med zagotavlja hiter dvig energije zaradi naravnih sladkorjev, ovseni kosmiči pa nudijo počasno sproščanje ogljikovih hidratov za dolgotrajno moč.

Primer enodnevnega jedilnika za več energije

Zajtrk

Ovsena kaša z mlekom ali rastlinskim napitkom

Dodatek: banana, chia semena, žlica medu in pest oreščkov

Učinek: počasno sproščanje energije, stabilna raven sladkorja, dolgotrajna sitost.

Dopoldanska malica

Grški jogurt z borovnicami in lanenimi semeni

Skodelica zelenega čaja

Učinek: antioksidanti in beljakovine za ohranjanje koncentracije.

Kosilo

Solata iz rdeče pese, špinače, kuhanega piščanca in bučnih semen

Polnozrnata žemlja

Učinek: železo za boljši prenos kisika, beljakovine za regeneracijo.

Popoldanska malica

2 koščka temne čokolade (min. 70 % kakava)

Jabolko

Učinek: izboljšana pozornost in hiter, a zdrav dvig energije.

Večerja

Zelenjavni riž z brokolijem, korenjem in tofu-jem ali lososom

Kozarec vode z limono

Učinek: lahko prebavljiv obrok, ki ne obremeni prebave in omogoča miren spanec.

Energijo najbolje ohranjamo, ko združimo beljakovine, vlaknine in zdrave maščobe. Tako preprečimo hitre skoke sladkorja v krvi in poskrbimo za dolgotrajno vitalnost.

