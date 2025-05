Čebula je izjemno zdrava, jejte jo čim več

Čebula je zelo hranljiva zelenjava, ki lahko prinaša številne koristi za zdravje, med drugim izboljšuje zdravje srca, uravnava raven sladkorja v krvi in povečuje kostno gostoto.

Zdravilne lastnosti čebule so znane že tisočletja. Športniki v antični Grčiji naj bi jo uporabljali za čiščenje krvi, srednjeveški in tradicionalni zdravilci pa so jo predpisovali za zdravljenje glavobola, bolezni srca in ustnih razjed.

Danes znanstvene raziskave potrjujejo številne koristi čebule za zdravje, med katerimi so najpomembnejše:

Ščiti srce

Čebula vsebuje antioksidante in spojine, ki lahko zmanjšajo tveganje za srčno-žilne bolezni, saj delujejo protivnetno ter znižujejo raven trigliceridov in holesterola.

Posebej je bogata s kvercetinom, flavonoidnim antioksidantom s protivnetnim delovanjem, ki lahko pripomore k znižanju visokega krvnega tlaka.

Raziskava, v kateri je sodelovalo 70 oseb s prekomerno telesno težo in hipertenzijo, je pokazala, da dnevni vnos 162 mg izvlečka čebule, bogatega s kvercetinom, lahko zniža sistolični krvni tlak za 3,6 mm Hg.

Druga študija, izvedena na 55 ženskah s sindromom policističnih jajčnikov, je pokazala, da uživanje 80–120 g surove rdeče čebule dnevno v obdobju osmih tednov znižuje raven skupnega in LDL (slabega) holesterola.

Čebula je bogat vir vlaknin in prebiotikov, ki so ključni za optimalno delovanje črevesja. FOTO: Sutterstock

Pomaga uravnavati raven sladkorja v krvi

Uživanje čebule pripomore k boljši regulaciji krvnega sladkorja, kar je še posebej pomembno za osebe s sladkorno boleznijo ali preddiabetskim stanjem.

V raziskavi, v katero je bilo vključenih 85 oseb s sladkorno boleznijo tipa 1 ali 2, so ugotovili, da zaužitje 100 g surove rdeče čebule bistveno zniža raven sladkorja v krvi po štirih urah.

Raziskava iz leta 2020 je pokazala, da so podgane s sladkorno boleznijo, ki so osem tednov uživale hrano s 5 odstotkov sušenega čebulnega prahu, imele nižje ravni glukoze na tešče, trigliceridov in holesterola v primerjavi s kontrolno skupino.

Kvercetin naj bi pripomogel k uravnavanju ravni sladkorja v krvi s tem, da vpliva na delovanje celic v tankem črevesju, trebušni slinavki, skeletnih mišicah, maščobnem tkivu in jetrih.

Lahko poveča gostoto kosti

Čeprav mlečni izdelki običajno veljajo za ključne pri krepitvi kosti, tudi druga živila, vključno s čebulo, pomembno prispevajo k ohranjanju močnih kosti.

Manjša študija, v kateri je sodelovalo 25 žensk srednjih let, in v menopavzi, je pokazala, da je vsakodnevno uživanje 100 ml čebulnega soka osem tednov izboljšalo mineralno gostoto kosti in povečalo antioksidativno delovanje v primerjavi s kontrolno skupino.

Poleg tega je raziskava, ki je vključevala 510 žensk v pred- in postmenopavzi, pokazala, da so imele ženske, ki so uživale čebulo vsaj enkrat dnevno, za 5 odstotkov višjo skupno kostno gostoto kot tiste, ki so jo uživale enkrat mesečno ali redkeje.

Čebula lahko zmanjša oksidativni stres, poveča raven antioksidantov in upočasni izgubo kostne mase, kar lahko pomaga preprečiti osteoporozo in izboljšati kostno gostoto.

Ima antibakterijske lastnosti

Čebula lahko pomaga v boju proti potencialno nevarnim bakterijam, kot so: Escherichia coli (E. coli), Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus (S. aureus), Bacillus cereus.

Ena izmed raziskav je pokazala, da lahko kvercetin poškoduje celične stene in membrane bakterij E. coli in S. aureus.

1. Escherichia coli (E. coli) – črevesna bakterija Escherichia coli Escherichia coli (pogosto le E. coli), včasih poimenovana tudi koliformna bakterija ali črevesna bacila. Naravno prisotna v črevesju ljudi in živali. Večina sevov je neškodljivih, nekateri (npr. E. coli O157:H7) pa povzročajo hude prebavne okužbe, krvave driske in lahko tudi odpoved ledvic. Prenos: S kontaminirano hrano, vodo ali neustrezno higieno. 2. Pseudomonas aeruginosa – modrozelena bakterija/psevdomona Pseudomonas aeruginosa, pogosto poimenovana tudi modrozelena gnitna bakterija ali psevdomona. Oportunistični patogen, ki lahko povzroča okužbe dihal (npr. pri bolnikih s cistično fibrozo), sečil, ran in sepso. Značilnost: Odporna proti številnim antibiotikom in pogosto prisotna v bolnišničnem okolju. 3. Staphylococcus aureus (S. aureus) – zlati stafilokok zlati stafilokok Lahko je del normalne kožne flore, a povzroča številne okužbe – od gnojnih ran do pljučnice, okužb srca (endokarditisa) in sepse. Nekateri sevi (npr. MRSA) so odporni na meticilin. Prenos: S stikom s kožo, okuženimi predmeti ali preko poškodb. 4. Bacillus cereus – bacil Bacillus cereus Bacillus cereus, včasih poimenovan kar b. cereus ali hranjena bakterija Bakterija, ki proizvaja toksine in je znan povzročitelj zastrupitev s hrano – zlasti v rižu, testeninah, mleku ipd. Povzroča bruhanje ali drisko. Značilnost: Spore te bakterije so odporne na toploto, zato lahko preživijo kuhanje.

Lahko izboljša prebavo

Čebula je bogat vir vlaknin in prebiotikov, ki so ključni za optimalno delovanje črevesja. Vsebuje prebiotika inulin in fruktooligosaharide, ki spodbujata rast koristnih črevesnih bakterij in krepita imunski sistem.