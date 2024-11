Če v veselem decembru štejete kalorije, se vam zgodi tole

Za obvladovanje prehranskih zank, ki močno vplivajo na naš odnos do hrane v vabljivih prehranskih časih, kot so obnovoletni, vas bomo za ta izziv poskušali opremiti z nekaj spoznanji iz članka o psiholoških vidikih diet, ki je bil objavljen v reviji Scientific American Mind.

Hudičev učinek

Glavno priporočilo psihologov je, da se izogibate preveč strogih diet, tako energijsko kot po izbiri živil in vseh drugih napornih prehranskih manipulacij.

Na primer takrat, ko začnete svojo normalno hrano nadomeščati s praškastimi snovmi. Tudi sicer naj bi po raziskavi iz leta 2019 v Frontiers in Phychology raziskovalci prikazali, da pri treh četrtinah tistih, ki sicer niso debeli, a se oprimejo dietnega prehranjevanja, to napoveduje težave s telesno maso pri mladostnikih in odraslih.

Torej, pred novim letom se ne lotiti diete, zato da bi pridobili nekaj maščobnega prostora, ki ga bi nato lahko zapolnili z novoletnimi dobrotami.

Ne le da boste tako bolj načeli mišice in pridobili še več maščevja, ti manevri lahko vplivajo na vaš odnos do hrane in v prihodnosti pripomorejo k razvoju prehranskih motenj.

K temu naj bi pripomogel tudi tako imenovani »hudičev učinek«, ki ponazarja izgubo pravega občutka do količine hrane, ki naj bi jo pojedli.

Eksperimentalno so namreč dobro prikazali, da se nam takrat, ko želimo omejiti količino hrane, pogosteje pojavi občutek, da smo pojedli preveč. Tudi če nismo.

Pa to še ni najhuje, huje je, da smo zaradi tega občutka nesrečni. In kaj bomo naredili za tolažbo? Še bolj se bomo najedli, ker smo že tako ali tako v prekršku.

Res pravi hudič, ker nam že sama misel na prekršek načne samokontrolo. Zato ne bodite preveč strogi do sebe ob novoletnih dobrotah.

Jasno je, da se jim bo težko izogniti, zato ne tvegajte, da bosta vaša babica ali teta hudi, ker boste odklanjali njuni potici. Raje pojete majhen košček in se ne obsojajte. Bodite raje veseli, da imate dodatno energijo, ki jo boste pokurili v klancu ali na smučeh. Prav pridejo tudi stopnice.

Bumerang diete

Dietam, pri katerih se v veliki meri odrečete hrani ali posameznim hranilnim skupinam, pravimo restriktivne. Nimajo samo potenciala negativnih zdravstvenih učinkov, ponavadi imajo tudi učinek bumeranga.

Ker je podhranjenost huda, možgani popustijo in pojemo več, kot smo »prišparali« na dieti. Bumerang kruto prileti nazaj. Zato je eno izmed glavnih navodil psihologov ob prehranskih ukrepih zmernost!

Prehranskih ukrepov se torej lotite zmerno in se navadite na zmernost. Za preostanek življenja. Zmerni bodite tudi pri novoletnih prehranskih prekrških. Novo leto je namreč vsako leto!

Prehranska ironija

Nič bolj uspešno ne boste sami sebe prinesli naokoli, tudi če se boste lotili diete, v kateri se lahko do sitega najeste ene vrste hrane. Drugi se morate pa odreči.

Bognedaj, da bi se takoj in popolnoma odrekli vrsti hrane, ki jo zelo radi jeste. V tem primeru imate veliko možnost, da se bo v vaših možganih razvil proces tako imenovanega »ironičnega procesiranja«, podzavestno se bo razvijalo hrepenenje ravno po tej hrani in nedvomno vas bo nekega dne to potolklo.

O najljubši pici se vam bo že sanjalo. Nikoli ne bom pozabila pretresenega pogleda prijatelja, ki sem ga v mraku našla pred avtomatom za pijačo s kokakolo v roki.

Žena mu jo je namreč zaradi njegovih odvečnih kilogramov (upravičeno) prepovedala, njemu pa se je o kokakoli že sanjalo in je zato izkoristil vsako možno odsotnost. Zato na novoletne večerje ne odidite s seznamom prepovedanih živil. Naj bo raje vaš adut zmernost ali vsakega po malem.

Duševna utrujenost

Če ste se odločili, da bo vaš varnostni ventil za novoletno obdobje štetje kalorij, to po mnenju psiholog prav tako ni najboljša ideja.

Raziskave kažejo, da nas to utruja, a ne samo to, našemu odnosu do hrane doda še tančico otožnosti. Kar ni najboljša popotnica za čas, ko naj bi se s kančkom vedrine ozrli tudi na svoje napake v preteklem letu in se z optimizmom lotili novega.

Če smo utrujeni od razmišljanja o hrani, smo tudi manj dovzetni za dražljaje okolice, teže rešujemo težave in manj uspešno nadzorujemo svoje vedenje. Raziskovalci sporočajo, da si tako povzročamo tudi presnovni stres, zaradi omejenega vnosa hrane in obremenjenostjo z njo se nam zviša tudi stresni hormon kortizol.

Kaj naj torej naredimo?

Zgornji scenarij je ravno pravi, da bomo novoletne praznike končali telesno in duševno utrujeni. A psihologi nas niso le opozarjali o razdiralni plati prehranskih odklonov, v rokavu imajo tudi nekaj adutov za prvo pomoč.

Začeti morate v glavi in razviti bolj prijazen odnos do svojega telesa. Saj ni treba, da se ukvarjate s svojim trebuhom, priznajte si, da imate lepe oči in še kolena! Nedavne raziskave jasno kažejo, da smo pri ukrepih za obvladovanje prehranskih navad bolj uspešni, če se otresemo sramu do lastnega telesa.

Vseh ukrepov se lotite po enostavno, počasi in postopno. Še posebej ker gre za odnos in vedenjske spremembe do hrane, gibanja in predvsem do samega sebe. Danes pač ne morete biti beli, jutri pa že zdravo zagoreli.

Tudi kondicija in mišice ne bodo prišle čez noč. V prehrani najprej črtajte vse, česar ne boste preveč pogrešali, izberite enostavne obroke, ki so zdravi in jih imate tudi radi, poiščite si vadbo, pri kateri se boste zabavali, in izogibajte se ljudi, zaradi katerih ste nesrečni.

Še enkrat ponavljam, počasi in postopno. Tako za novo leto pač ne boste pili koncentriranega in sladkega alkohola, ki ima več kalorij kakor vino. Prav tako boste poskusili samo en piškot vsake vrste in ne cele škatle.

Še vedno vam na koncu ostane nekaj piškotov in vino. Ker boste uživali počasi, boste laže zaznali tudi njihov okus. Tako kot boste, če boste zmerni, laže zaznali tudi okus življenja in se boste imeli vedno raje. Ko boste prišli do tja, bo življenje postalo lepše.