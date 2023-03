Če teh 10 stvari ne poznate, za vas ni sreče in zdravega življenja

Najnovejše teze oziroma nasveti so enostavni, vendar nikoli ne pomislimo, da lahko delujejo. Vsakodnevno nas bombardirajo z zdravim načinom življenja, mi pa odlašamo in odlašamo. In potem pridemo do točke, ko ugotovimo, da je »prepozno« za vse.

In potem je težko začeti ... karkoli in s čimerkoli. Še najtežje s telesno vadbo. Tukaj pa smo povzeli nekaj preprostih nasvetov za vsakdan, boljši vsakdan in boljše zdravje. Čisto enostavni so.

Naj služijo kot nasveti in kot opomin, če smo slučajno to že počeli in smo potem zaradi vsakodnevne naglice, spet pozabili.

1. Kdor zgodaj vstane, bo zagotovo zdrav

Zbudite se čim prej, če se le da s prvimi petelini. Vsekakor je 9 ura meja za prebujanje, saj boste sicer ves dan zehali in utrujeni.

2. Svež zrak zagotavlja zdrave možgane

Več časa preživite na svežem zraku in pogosteje zračite prostore, v katerih se zadržujete. Možgani morajo dobiti dovolj kisika!

3. Gibanje pomeni življenje

V službi izkoristite odmor za sprehod, tudi za lažje vaje, bolje, kot, da greste na kavo. Vaše telo vam bo hvaležno in počutili se boste bolje!

4. Dober dan se začne z jutranjo prho

Prebudili se boste, osvežili, dvignili razpoloženje in premagali depresijo!

5. Zajtrk je čas za popoln počitek

Prvi obrok je treba zaužiti v tišini, brez časopisov, televizije in mobilnih telefonov. Osredotočite se le na hrano - in hitro boste izboljšali prebavo.

6. Zdravje v skodelici

Čaj ali kavo pijte počasi, nikoli »vrtoglavo« in na hitro. Tako kot pri zajtrku popijte skodelico svojega najljubšega toplega napitka brez motenj.

7. Smej se

Pogosteje, bolje je! Možgane zlahka preslepite – nasmeh kot signal, da je vse v redu, tudi če ni, in možgani bodo znižali raven stresnih hormonov v telesu!

8. Kosilo mora biti lahko

Deli svoje kosilo s prijateljem, kot pravi stari pregovor. Bolje ostati malo lačen kot prenajedati se. Ne nalagajte svojemu telesu nepotrebnega dela!

9. Večerja je celo lažja od kosila

Ponovno bomo citirali stari rek: »Daj večerjo sovražniku«. Večerni obroki naj bodo čim lažji, saj ne smete jesti težko prebavljive hrane, kot je meso in mastna hrana. Naj vaše telo počiva. Prav tako zvečer ne smete piti alkohola, ker vam bo pokvaril spanec.

10. Spanje je sveto

V sodobni družbi večina ljudi malo spi, da bi imeli čim več časa za opravljanje različnih dejavnosti. A to je povsem napačen pristop, saj je spanec prav tako pomemben kot hrana in zrak. V posteljo morate iti najpozneje do polnoči.