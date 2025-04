Če ste zmožni narediti te vaje, potem še niste stari

Prožnost in gibljivost sta ključna dejavnika za to, da lahko tudi v poznejših letih uživamo kakovostno življenje. A kako ju ohraniti? Predstavljamo vam najboljše vaje za ohranjanje gibljivosti v zrelih letih.

Slaba gibljivost lahko močno vpliva na kakovost našega življenja, vsakodnevna opravila, kot so umivanje ali čiščenje doma, postanejo naporna ali celo boleča. Čeprav slabša gibljivost ni življenjsko nevarna, je jasno povezana s krajšim življenjskim trajanjem.

Deset let so brazilski raziskovalci spremljali 2000 oseb, starih med 51 in 80 let, ki so sodelovale v testu, pri katerem so morali sesti na tla, in nato ponovno vstati, brez pomoči rok.

V devetih letih po testiranju so ugotovili, da so imeli tisti, ki testa »gibljivosti« niso uspešno opravili, ne glede na starost, pet- do šestkrat večje tveganje za zgodnejšo smrt.

Dobra gibljivost je torej ključna za kakovostno življenje, še posebej z leti. Najboljši način, da jo ohranimo? Da je nikoli ne izgubimo. Kako? Z majhnimi vsakodnevnimi gibi, ki pomagajo naši drži in gibljivosti.

Dotaknite se prstov na nogah

Morda mislite, da ste še vedno tako gibčni kot nekoč, a dejansko se je vaša prožnost zmanjšala. Poskusite se v stoječem položaju skloniti in se dotakniti prstov na nogah.

Če imate težave, sedite na stol z ravnim naslonjalom in dvignite stopalo ene noge na drugi stol. Z mirnim in počasnim gibom, z ravnim hrbtom, se nagibajte proti stopalu. V tem položaju vztrajajte 30 sekund. Ponovite z drugo nogo. Po enem tednu vadbe znova poskusite dotakniti se prstov stoje, presenečeni boste nad napredkom!

Roke za hrbtom okoli stola

To je stavek, ki ga pogosto slišimo (in izgovarjamo). Ne pozabite sedeti z ravnim hrbtom. Če zmorete, iztegnite roke nazaj in poskusite z dlanmi objeti naslonjalo stola. Vadba je zahtevna in zahteva nekaj časa, a ta preprost gib sodi med najboljše vaje za ohranjanje gibljivosti v zrelih letih.

Stojte v javnem prevozu

Če se v službo vozite z avtobusom ali vlakom, se ne držite za oporo, če ni nujno. Razkoračite noge v širini ramen ali malenkost več, napnite trebušne mišice in poskusite vzpostaviti ravnotežje. Vztrajajte v tem položaju čim dlje.

Sedenje ob steni

Naslonite se na steno in stopala postavite v širini bokov. Počasi drsite navzdol, dokler ne dosežete položaja sede, pri čemer naj bodo kolena približno pod kotom 90 stopinj. Tako boste aktivirali večje število mišic in hkrati krepili moč v nogah.

Visenje na drogu

Najboljše vaje za gibljivost v zrelih letih ne zahtevajo posebne opreme. Večina javnih telovadnic v parkih ima nameščene drogove. Ni treba izvajati dvigov ali vzgibov, le obesite se na drog in visite nekaj časa. Najbolje je, da vztrajate eno minuto. S tem boste okrepili sklepe in mišice trupa.