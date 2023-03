Če si dočakal Abrahama: Takoj zavrzi te dodatke in terapije

Za zdravo staranje je pomembno, da dobimo različna hranila, vendar nekateri dodatki niso tako učinkoviti kot hrana, ko gre za dovolj vitaminov in mineralov, nekateri pa so lahko nevarni.

»Najprej hrana« je moto nutricionistke Rachel Berman, ki meni, da so živila iz narave vedno bogatejša z minerali kot prehranski dodatki, poročajo na spletni strani eatthis.

Tukaj je 5 dodatkov, ki jih ne smete uporabljati po 50.

Folna kislina

Ena študija je pokazala, da lahko preveč folne kisline spodbuja težave, povezane z vitaminom B12, oziroma njegovo pomanjkanje v telesu, kar lahko povzroči težave, kot so anemija in nevrološke okvare. Obstaja skrb, da nekateri ljudje jemljejo preveč folne kisline iz različnih virov, in želeli smo ugotoviti, ali obstaja kakršen koli razlog za to skrb. Rezultati kažejo, da lahko višje ravni folne kisline povzročijo presnovna neravnovesja, ki povzročijo resno pomanjkanje vitamina B12. Glede uživanja prehranskih dopolnil ni skrbi, je pa skrb, če se uporablja v prevelikih količinah.

Tvegane hormonske terapije

Hormonske terapije, kot je človeški rastni hormon (HGH), so lahko nevarne, opozarjajo strokovnjaki. Noro je, da nekateri ljudje mislijo, da lahko predpisujejo te toksične hormone, študije pa kažejo, da zvišanje ravni tega hormona vodi v povečano tveganje za bolezni srca, razvoj sladkorne bolezni in raka.

Dodatki, ki ustavljajo staranje

Strokovnjaki opozarjajo, da takšni izdelki niso dokazano učinkoviti, mnogi pa niso regulirani. Številni zdravniki sami prodajajo svoje izdelke proti staranju, pogosto po visokih cenah. Ne vemo, kaj lahko storimo, vendar so lahko škodljivi.

Vitamin E

Vitamin E pogosto najdemo v dodatkih za zdravje možganov, a prevelike količine so lahko nevarne. Visoki odmerki vitamina E v dodatku so povezani s povečanim tveganjem smrti. Vitamin zaužijemo s hrano; orehi, zelena listnata zelenjava.

Dodatki za spolno zdravje

Izdelki, ki jih je mogoče dobiti brez recepta. Izdelke, ki obljubljajo uspešnejše spolno življenje, promovirajo že celo stoletje, na samem začetku prodaje pa brez dokazov o dobrem delovanju. Nekateri proizvajalci bodo trdili, da imajo znanstvene dokaze za svoj izdelek, in svetujemo, da ko vidite takšno oznako - bodite previdni, ker so te trditve pogosto napačne.