Če se bodo ukvarjali s športom, bodo otroci bolje opremljeni za življenje

Raziskave so pokazale, da ima šport psihološke koristi za otroke in mladostnike in jih uči pomembnih življenjskih veščin.

Organiziran šport ima za otroke številne psihološke in socialne koristi – celo več kot telesna aktivnost med igro. Strokovnjaki menijo, da je to zato, ker imajo otroci koristi od socialne strani tega, da so v skupini, in od vključevanja drugih otrok in odraslih v športna početja.

Šport je popotnica za razvoj otroka

Otrokov razvoj s športom presega učenje novih fizičnih veščin. Šport namreč pomaga otrokom razviti boljše načine za spopadanje z vzponi in padci, ki so sestaven del življenja.

Ko se ukvarjajo s športom, se otroci naučijo izgubljati. Biti dober poraženec zahteva zrelost in vadbo. Izgubiti pa otroke uči, da se opomorejo od razočaranja, se soočajo z neprijetnimi izkušnjami in to je pomemben del, da postanejo odporni pred življenjskimi izzivi.

Šport pomaga otrokom, da se naučijo nadzorovati svoja čustva in negativna čustva usmerjati na pozitiven način. Prav tako pomaga otrokom razviti potrpežljivost in razumeti, da je za izboljšanje fizičnih sposobnosti in dela v šoli potrebno veliko vaje.

Kaj pa čustva otrok?

Dokazano je, da telesna aktivnost spodbuja kemikalije v možganih, zaradi katerih se počutite bolje. Redno ukvarjanje s športom torej izboljša splošno čustveno počutje otrok.

Raziskave kažejo, da pri otrocih obstaja povezava med športom in samospoštovanje. Podpora ekipe, prijazna beseda trenerja ali doseganje osebnih rezultatov bodo otrokom pomagali, da se bodo bolje počutili.

Sodelovanje in empatija otrok

Igranje v skupini otrokom pomaga razviti številne socialne veščine, ki jih bodo potrebovali za življenje. Uči jih sodelovati, biti manj sebični in poslušati druge otroke.

Otrokom šport daje tudi občutek pripadnosti. Pomaga jim sklepati nova prijateljstva in zgraditi njihov družabni krog tudi zunaj šole.

Pomemben del igranja v ekipi je sprejemanje discipline. Športna dejavnost pomeni, da se od otrok pričakuje, da upoštevajo pravila, sprejemajo odločitve in razumejo, da bi lahko bili kaznovani za slabo vedenje. Nauči jih sprejemati navodila trenerja, sodnikov in drugih odraslih. Šport jih tudi uči dela v in kot skupina.

Starši igrajo pri športu pomembno vlogo

Da bo za otroka zanimiv in da bo užival v športu, naj bo to zanj pozitivna izkušnja. Osredotočite se na zabavo, delo in aktivnost, ne pa na zmago ali poraz.

Svojemu otroku lahko pomagate razviti pozitiven športni odnos tako, da pohvalite prizadevanja ekipe ali drugih otrok, tudi če ne zmagajo. Otroku pokažite, kako pomembno je, da se trudi in daje vse od sebe.

Poskrbite, da bodo vaši komentarji s strani pozitivni in ne kritizirajte otrok, ki delajo napake. Nikoli ne izkoriščajte za kritiko ekipe, sodnika ali drugega igralca.

Tako so zapisali na avstralski spletni strani Play by the Rules, kjer zbirajo koristne nasvete o ustvarjanju pozitivnega športnega okolja za vašega otroka.

Play by the Rules pomeni Igrati po pravilih, in k temu so Avstralci dodali še »narediti šport vključujoč, varen in pošten«.

***

20. november zaznamuje dan, na katerega je leta 1959 Generalna skupščina sprejela Deklaracijo o otrokovih pravicah in leta 1989 tudi Konvencijo o otrokovih pravicah.

S tem so v svet poslali sporočilo, da so otroci osebnosti z vsemi pravicami človeka, ki potrebujejo posebno skrb in zaščito. Gre za najširše sprejet dogovor o človekovih pravicah, ki so ga, z izjemo ZDA in Somalije, ratificirale vse države.

Države, med njimi leta 1992 tudi Slovenija, so se s podpisom zavezale, da bodo ščitile, sprejemale in izvajale politiko, ki bo upoštevala največjo korist otroka.

Med osnovnimi pravicami priznava tudi otrokovo pravico do najvišje ravni zdravstvenih standardov in storitev v ustanovah za zdravljenje bolezni in zdravstveno rehabilitacijo (MAGNA CHARTA).