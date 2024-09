Če imate slab zadah in ste omotični, ni kriva slaba prehrana

Zdravo življenje in diete v veliki večini spodbujajo posameznika, da se v največjem možnem loku izogne ogljikovim hidratom, ko skrbijo za telesno spremembo, a prav te spremembe niso vedno pozitivne.

Zato predstavljamo pet načinov, kako vam telo sporoča, da morate vnesti več ogljikovih hidratov, kot si mislite.

Urednica rubrike o zdravem življenju na spletnem portalu Huffington Post, Sarah Klein, ki je obenem tudi priznana osebna trenerka, je postregla s prav presenetljivimi poizvedbami.

Imate zadah

Cilj diet z majhnim ali ničnim vnosom ogljikovih hidratov je pokuriti telesne zaloge maščobe, za energijo pa v telo ne vnašate hidratov, kar po mnenju večine strokovnjakov na tem področju, ne vodi v dolgoročno izgubo kilogramov.

Ko vaše telo kuri maščobo, to počne s procesom ketoze, ki sprošča ketone, ti pa na žalost nimajo ravno najboljšega vonja in se pogosto izločajo prav preko dihanja. Slaba novica za tiste, ki jedo manj ogljikovih hidratov, je, da ni pod vprašajem ustna higiena, ampak prehrana.

Rezultati vadbe so vedno slabši

Ko fizično aktivni ljudje ne dobijo dovolj ogljikovih hidratov, se telo lahko zanese na porabo beljakovin za nujne mišične funkcije, tudi z grajenjem mišične mase. Po vadbi lahko v svoje telo vnesete ogljikove hidrate za hitrejšo regeneracijo in boljšo pripravo na jutrišnjo vadbo.

Ste omotični

Tako kot telo se tudi možgani zanašajo na ogljikove hidrate, razbite v glukoza, za energijo. In ko možgani ne dobijo glukoze, ki jo nujno potrebujejo, se lahko pojavi omotica.

Majhna študija je pokazala, da so ženske na dieti brez ogljikovih hidratov precej slabše opravljale spominske preizkuse kot tiste, ki so ogljikove hidrate jedle, oziroma so imele uravnoteženo dieto. Takoj, ko je prva skupina deklet začelo jesti ogljikove hidrate, se je funkcionalnost možganov povrnila na normalno stanje.

Ste nervozni

Ljudje, ki so se podali v omejevanje vnosa ogljikovih hidratov, so večkrat nervozni, pod stresom in brez energije, tudi takrat, ko dieta deluje in izgubljajo kilograme.

Eden izmed možnih razlogov je, da so ogljikovi hidrati odgovorni za proizvajanje serotonina, kemikalije v možganih, ki skrbi za sproščanje dobre volje.

Razlika v razpoloženju se kaže tudi med dietama brez hidratov in brez maščob. V raziskavi so znanstveniki ugotovili, da so bili mladostniki na dieti brez ogljikovih hidratov precej bolj nervozni in pod stresom kot mladostniki na dieti brez maščob.

Ne hodite na stranišče

Eden izmed primarnih območij, kjer boste takoj zaznali metabolične spremembe, je vaš prebavni trakt. V večini primerov se te spremembe, ki jih povzroča neuživanje ogljikovih hidratov skupaj z vlakninami, vidijo predvsem v zaprtosti.