Če imaš močne trebušnjake, vse ostalo sledi

Še kakšno generacijo nazaj bi težko našli elitnega športnika, ki je pozornost posvečal trebušnim mišicam. Danes je to praktično obvezno.

Znanstveniki in trenerji danes vedo, da ne moremo doseči dobre fizične pripravljenosti brez močnega centra – mišic trebušnega dela, spodnjih hrbtnih mišic in zadnjice.

Te namreč zagotovijo stabilnost, moč in vzdržljivost, ki jih na primer tekači potrebujejo na vzpetinah, pri šprintu do cilja in vzdrževanju učinkovitosti iz kilometra v kilometer.

»Če je tvoje središče močno, vse ostalo sledi,« pravi Greg McMillan, tekaški trener iz Arizone, ki dela s številnimi profesionalnimi in rekreativnimi tekači: »To je temelj za vsakršno gibanje, ne glede na to, na kateri ravni teka ste.«

Ključno je, da svoje središče strenirate tako, kot priporočajo poznavalci. Strokovnjaki so uspeli natančno naslikati, kako se pri tekaškem gibanju izriše moč in stabilnost mišic, ki ležijo pod na prvi pogled vidnimi »radiatorčki«.

Krepitev notranjih mišic je izjemno pomembna za hitrost teka, manj bolečin in vzdržljivost na dolgih progah. Močno kooperativno delovanje centralnega dela prav tako manjša možnosti za poškodbe. Krepitev teh mišic ni enostavna, vendar pa je za vadbo dovolj le 15 minut nekajkrat na teden.

Zakaj je za kvaliteten tek treba krepiti centralne mišice

Hitrost: Ko povišate ritem teka stopijo v akcijo vaše spodnje trebušne mišice in spodnje hrbtne mišice. Močnejše in bolj stabilne kot so, več sile in hitrosti lahko ustvarite, ko se odrinete od tal.

Vzpon: Zadnjične mišice in spodnje trebušne mišice podpirajo medenico. Ta jih povezuje z nožnimi mišicami, ko se moramo med tekom vzpenjati. Z močnim središčem bodo imele noge fiksen temelj za odrivanje. Ko zavihtite nogo, notranje stegenske mišice medenico potegnejo naprej. Ko se odrinete od tal se vklopijo še zadnjične mišice.

Tek navzdol: Pri hitrem teku navzdol, potrebujete močne zadnjične mišice, da pomagajo zadrževati zagon pri premikanju naprej. Čeprav se vam dirjanje navzdol lahko zdi zabavno, bodo brez močnega centra, ki nadzoruje gibanje, vaši kolenski sklepi pod hudo težo celotnega telesa, kar lahko vodi v bolečino, izčrpanost in celo poškodbe.

Vzdržljivost: Ko se približujete koncu proge, vam bo močno središče kljub utrujenosti pomagalo ohranjati pravo formo in učinkovitost. Z močnimi spodnjimi trebušnimi in hrbtnimi mišicami boste lažje ostali zravnani. Če je vaš center šibak, se namreč začnete povešati in postajate sključeni, kar pa preveč obremeni boke, kolena in golenici.