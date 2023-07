Če čutite poletno utrujenost: tu so razlogi in nasveti

Poletje je čas, ko ljudje več ur preživimo na prostem in osvežitev iščemo v bližnjem bazenu, reki ali plaži. Lepše vreme pa ne pomeni nujno, da ne moremo zboleti ali biti utrujeni.

Ob številnih okužbah, ki so značilne za poletni čas, kot so: vnetje ušes, vnetje sinusov in vnetje mehurja, se pri nekaterih pojavi tako imenovana poletna utrujenost. Zakaj poročajo o utrujenosti in izčrpanosti med poletjem in kako se proti njima boriti, so nam pomagali razložiti zdravniki.

Temperaturna razlika

Spremembe temperature okolja, zlasti nenadne in ekstremne spremembe, kot je vročinski val, lahko povzročijo utrujenost, saj se telo prilagaja spremembam. Če ste navajeni na milo, zmerno podnebje, kjer so temperaturne spremembe razmeroma majhne, ​​se lahko na potovanju hitro počutite utrujene in se morate prilagoditi toplejšemu podnebju.

Ko se telo prilagodi višjim temperaturam, se simptomi utrujenosti ublažijo. Ob povišanju temperature zraka se v telesu sprožijo številni procesi uravnavanja temperature. Veliko energije se porabi za prilagajanje telesa okolju. Zato se nekateri počutijo utrujene, zaspane, počasne.

Dehidracija

Dehidracija je pogost vzrok za utrujenost v vročem vremenu. To se zgodi, ko telo izgubi več tekočine, kot mu jo uspe nadomestiti. Drugi simptomi dehidracije vključujejo glavobol in nastajanje težkega, temno rumenega urina. Da bi preprečili utrujenost zaradi dehidracije v vročem vremenu, je priporočljivo redno pitje tekočine čez dan. Na splošno je čist urin znak dobro hidriranega telesa.

Nespečnost

Vroče vreme lahko povzroči nemirne noči, kar lahko povzroči izjemno utrujenost naslednji dan. Nizke temperature okolja spodbujajo dober spanec, temperature nad 24 °C pa lahko povzročijo nespečnost.

Toplotna izčrpanost

Nanaša se na blažjo obliko zaradi večernega izpostavljanja soncu, sončne ali celo toplotne kapi, vsa ta stanja lahko povzročijo utrujenost z dodatnimi simptomi, kot so šibkost, vrtoglavica, splošna oslabelost in suha koža.

Utrujenost med poletjem – znebite se je

Da bi vam pomagali premagati utrujenost med poletjem, upoštevajte ta nasvet.

1. Zaužijte dovolj tekočine

Najbolj očitna rešitev za utrujenost med poletjem je pravilna hidracija. Večina ljudi celo poletje ne pije dovolj vode. Izogibajte se diuretikom, kot je kava, in čez dan pijte delno hladno vodo. Uživajte tudi v obilici sadnih sokov, zeliščnih čajev, kokosove vode ter vode z limono in svežo kumaro.

2. Jejte osvežilno hrano

Osvežilna hrana nas naravno ohladi in telesu ni treba porabiti veliko energije za prilagajanje na zunanjo temperaturo. Povečajte vnos živil, kot so jogurt, zelena zelenjava, kokosovi orehi, kumare, bučke, lubenice in jagode, riž, ter zelišč, kot so koromač, peteršilj in meta.

3. Nosite primerna oblačila

Oblecite se tako, da telesu omogočite dihanje, hkrati pa preprečite pretirano izpostavljenost kože sončni svetlobi. Nosite ohlapna oblačila, narejena iz tkanin, ki naravno dihajo, kot je bombaž. Izberite svetle in hladne barve. Počutili se boste hladnejše in mirnejše.

4. Poskrbite za svojo kožo

Koža je največji organ našega telesa. Nanj vplivajo različni delci, žuželke, sončna svetloba itd. Poskrbite za nego kože, na primer z nanosom različnih olj in krem, tako se zmanjšajo se poškodbe, poveča se navlaženost.