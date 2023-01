Če boste vsak dan masirali točko med palcem na nogi in prstom zraven, se bo zgodilo tole ...

Zvedite, zakaj bi morali vsak dan masirati točko med palcem na nogi in prstom zraven. Po tradicionalni kitajski veščini akupresure so na našem telesu številne točke, katerih masiranje pripomore k boljšemu delovanju telesa in k boljšemu počutju nasploh.

Tam je ena od tistih čarobnih točk, imenovana Tai Chong, ki jo je priporočljivo pritiskati ali masirati v majhnih krogih približno 2 minuti vsak dan (lahko 3-krat na dan).

Če želite natančno določiti, kje je ta točka, položite prst po dolžini pod nožni palec in pod prst zraven. Konica mora biti razmeroma mehka na dotik. S pritiskom na to točko boste spodbudili boljši pretok vitalne energije, imenovane či v starodavni kitajski medicini, in pomagali pri naslednjih zdravstvenih težavah:

- glavoboli in vrtoglavica

- zamegljen vid, rdeče, otekle in boleče oči

- slabost, bruhanje, zaprtje in driska

- jeza, razdražljivost, nespečnost in tesnoba

Ta točka na stopalu se imenuje tudi LIV 3 (jetra 3) in je točka meridiana jeter. Poleg že naštetih simptomov in težav, ki jih masaža te točke odpravi, bo pomagala tudi pri težavah, kot so palpitacije, občutek preskakovanja srca, grenak okus v ustih, ureditev menstrualnega ciklusa in bolečine v ledvenem delu.

Po japonski razlagi vsak prst predstavlja del telesa, torej organ, duševno stanje in telesne simptome. S pritiskom na vsak prst lahko uravnovesite telo in se znebite določenih tegob.