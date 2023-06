Če bo na Franji deževalo, imamo za vas nekaj nasetov

Maraton Franja ima izredno srečo z vremenom. Ne spomnim se, kdaj je nazadnje deževalo vso pot. Družinski maraton ni imel take sreče. Kar nekajkrat smo bili premočeni do kože in premraženi do kosti.

Pa vendar. Kaj nam je storiti, če nas že na startu preseneti dež. Voziti ali ostati v postelji ali …

Temeljite priprave, večmesečno mučenje in potem, da zaradi dežja, mraza ne bi šli na start.

V tem primeru je naša prva skrb kolo. Ne, mi. Mi bomo že, kajne? Kolesarji smo vsega hudega vajeni, ampak ali bo naše kolo zdržalo brez problemov v takih razmerah?

Podmažemo, namažemo ga kot za suho vreme. Ne pretiravajmo z dodajanjem maziv, ker ne bo nič pomagalo, samo še bolj »šmirasti« bomo. Kolo mora biti ob vsakem vremenu ravno prav naoljeno in podmazano. To vedo strokovnjaki, naši serviserji. Naša skrb je drugje. Gume. Kolo se na mokri cesti obnaša zelo nebogljeno.

Pomagajmo mu. Nadenimo mu pnevmatike, ki imajo v opisu napisano, da so zelo primerne za dež. Da, tudi take obstajajo. Je to predrago? Ni, take pnevmatike so enostavno del naše opreme. En bar manj zraka v mokrem? Da, to je kolesarska navada. Če ste do zdaj napolnili zračnico na osem barov, v primeru dežja zmanjšajte na sedem. Bolj varni boste v ovinkih.

Pod sedež si namestite »ass-saver« ali ritobran, montažni superlahki branik pred dežjem. Videti je, kot da nič ne pomaga, toda verjemite, da je res rešitelj. Dobite ga v vseh specializiranih kolesarskih prodajalnah.

Ritobran. FOTO: Arhiv proizvajalca

In to je vse, kar se tiče kolesa. Več ne morete narediti. Potem pride na vrsto kolesar. Kako se obleči za dež?

Predvsem ne komplicirajte. Če ste kolesar po tem, imate že vse v omari. Pod čelado si namestite kolesarsko kapico. Potrebujete namreč vizir in kapica bo dež zadržala nekoliko dlje. Zaščitna očala morajo imeti nevtralno, »prozorno steklo«. Ravno tako oblecite podmajico in majico s kratkimi rokavi ter rokavčke.

No, glede kolesarske majice priporočamo kolesarjem priljubljeno »gabo«. To je majica s kratkimi rokavi, ki je narejena tako, da nismo že po nekaj kilometrih premočeni do kože. Ta majica nas najdlje ščiti, in ko enkrat premoči, najdlje zadržuje toploto. Palerina, anorak … dobrodošla. Tisti najboljši anoraki, ki so najodpornejši proti dežju, so za junijske temperature najbrž pretopli in boste kaj kmalu zakuhali.

Gabba je rešitev za dežno kolesarjenje. FOTO: Arhiv proizvajalca

Gaba je zato veliko primernejša. Obstajajo tudi kratke kolesarske hlače, ki so odpornejše na dež, zato priporočamo tudi te, saj nas bodo najdlje časa ščitile pred mokroto in mrazom. Priporočljivi so kolenčniki, ki jih lahko med maratonom tudi snamemo. Nogavice in čevlji ostanejo enaki kot za vožnjo v suhem vremenu.

FOTO: Jože Suhadolnik

Na trgu pa se dobijo tudi galoše za v dež. Ne, tiste zimske, ki nas ščitijo proti mrazu, ampak tiste za v dež. Razlika je očitna. Rokavice, ki nas ščitijo v dežju, tudi obstajajo. So tanke in ne pretople. Da, vse se dobi v specializiranih kolesarskih trgovinah. To je pač oprema, ki jo kolesar, ki hoče Franjo prevoziti brez velikih težav, mora nujno imeti. Pred startom se namažimo z grelnimi kremami. Dobro preberite navodila za uporabo in ne pretiravajte z nanosom. Namažite podplate, sklepe, tudi vrat in seveda mišice. Verjemite, da zelo pomaga.

Dežuje, mrazi nas, slabo vidimo, strah nas je ovinkov, hitrosti … in pozabimo jesti in piti, zato se »v zid« zaletimo veliko prej. Največja napaka je, da pozabimo jesti in piti, ker v takem vremenu ne čutimo ne žeje ne lakote. Bodite pozorni in spomnite se teh besed pred startom in med maratonom.

Zaviralna pot je veliko daljša. Mar moramo to opozarjati? Ne oblecite si plapolajočih, ohlapnih anorakov, majic, očal s temnimi stekli.