Če bi ljudje vedeli, kaj zmorejo bučna semena, bi jih jedli vsak dan

Bučna semena so že dolgo znana kot zelo zdravo živilo. Prvič, bučna semena vsebujejo cink, ki je še posebej pomemben za zdravje moških. Poleg tega bučna semena vsebujejo tudi vitamin E, ki je naravni antioksidant, pišejo na kakovostni spletni strani Dijetaplus.com.

Bučna semena so zelo dober vir mineralov fosforja, magnezija, mangana, bakra in železa. Triptofan pomaga v boju z depresijo, cink skrbi za krepitev imunskega sistema ter pomaga preprečevati osteoporozo, fitosteroli pa so tisti, ki znižujejo raven LDL holesterola in dvigujejo raven HDL holesterola.

Četrtina skodelice bučnih semen vsebuje skoraj polovico priporočene dnevne količine magnezija, ki je vključen v širok spekter vitalnih fizioloških funkcij, vključno z: nastajanjem ATP (adenozin trifosfata, energijske molekule telesa), sintezo RNA in DNA. , delovanje srca, kosti in zob, sprostitev krvnih žil in pravilno delovanje črevesja.

Bučna semena so bogat vir cinka, ki je pomemben za imunost, rast in delitev celic, spanje, razpoloženje, okus in vonj, zdravje oči in kože, uravnavanje izločanja inzulina in moško spolno funkcijo.

Bučna semena so eden najboljših virov omega-3 maščobnih kislin (alfa-linolenske kisline ali ALA), ki je zelo pomembna za zdravje.

Bučna semena kot zdravilo

Študije na živalih kažejo, da lahko bučna semena izboljšajo uravnavanje izločanja insulina in preprečijo zaplete sladkorne bolezni z zmanjšanjem oksidativnega stresa.

Bučna semena so bogata z naravnimi fitoestrogeni in študije kažejo, da lahko vodijo do znatnega zvišanja dobrega HDL holesterola, skupaj z znižanjem krvnega tlaka, vročinskimi valovi, glavoboli, bolečinami v sklepih in drugimi simptomi menopavze pri ženskah po menopavzi.

Bučna semena, bogata z zdravimi maščobami, antioksidanti in vlakninami, lahko koristijo zdravju srca in jeter, še posebej, če jih pomešamo z lanenimi semeni. Bučna semena so bogat vir triptofana, aminokisline, ki jo vaše telo pretvori v serotonin, ta pa v melatonin – hormon spanja.

Uživanje bučnih semen nekaj ur pred spanjem, skupaj z ogljikovimi hidrati, kot je majhen košček sadja, je lahko še posebej koristno za zagotavljanje mirnega spanca.

Bučna semena izkazujejo protivnetno delovanje, a tudi protimikrobno (predvsem protiglivično in protivirusno). Bučna semena kot zdravilo se lahko uporabljajo tudi za čiščenje telesa črvov in parazitov. Ker ima oksidativni stres vlogo pri razvoju nekaterih vrst raka, bučna semena pa so edinstvena po svoji sestavi antioksidativnih hranil, ni presenetljivo, da obstaja nekaj predhodnih dokazov o zmanjšanem tveganju za raka zaradi uživanja bučnih semen.

Bučna semena kot zdravilo za prostato - že dolgo se uporabljajo pri zdravljenju benigne hiperplazije prostate. Veliko moških, predvsem v starejših letih, ima težave s prostato. Bučna semena za prostato so pravo naravno zdravilo!

Bučna semena vsebujejo cink, element v sledovih, ki je zelo pomemben za zdravje moških, ter omega-3 maščobne kisline, ki preprečujejo povečanje prostate oziroma spodbujajo njeno zmanjšanje, če je že povečana.

Buča vsebuje antioksidante, ki ščitijo telo pred negativnim vplivom prostih radikalov – na ta način buča deluje protirakavo, znanstveniki pa so dokazali, da preprečuje raka na prostati. Namesto bučnih semen lahko uporabite bučno olje – učinek je enak.

Odlična za zdravje las

Bučna semena vsebujejo edinstven nabor vitaminov, mineralov in omega-3 maščobnih kislin – ki prispevajo k izboljšanju kakovosti las in spodbujanju rasti las.

Bučna semena vsebujejo kukurbitin, ki pozitivno vpliva na rast las. Omega-3 maščobe iz bučnih semen vplivajo na kakovost las – lasje so mehkejši in bolj sijoči.

Bučna semena za lase lahko uporabite v vsakodnevni prehrani, namesto semen pa lahko uporabite tudi bučno olje – poleg izboljšanja splošnega zdravja boste izboljšali kakovost in rast las.

Naše telo je polno parazitov, ne da bi se tega sploh zavedali: začenši z virusi in bakterijami, glivami ter konča z nekaterimi praživali in črvi (ploščati, valjasti). Jajčeca in ličinke črvov pridejo v telo z uživanjem premalo kuhanega mesa, predvsem govedine, svinjine, rib, nato z onesnaženo vodo, iztrebki in ko vas piči komar.

Paraziti in njihove ličinke ter jajčeca vstopajo v človeško telo skozi usta, anus, nos ali skozi kožo, večina vrst pa se nahaja v prebavnem sistemu. Paraziti v telesu lahko povzročijo veliko škodo, ogrozijo zdravje, oslabijo imunski sistem in povzročijo številne bolezni.

Kako naravno očistiti telo črvov in parazitov? Bučna semena delujejo kot pravo naravno čistilo proti glistam in parazitom.