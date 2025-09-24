  • Delo d.o.o.
    NOVO O PITJU ALKOHOLA

    Brezalkoholne pijače v velikem porastu. Najbolj priljubljene med premožnejšimi

    Rast je bila posebej opazna pri starejših od 65 let, medtem ko so bile k uživanju tovrstnih pijač bolj nagnjene ženske in finančno bolje stoječi prebivalci kot moški in ekonomsko šibkejši sloji.
    Slovenija se po porabi alkohola uvršča v evropski vrh, zato bi lahko izkušnje iz Velike Britanije služile kot vzorčni primer. FOTO: Getty Images
    Slovenija se po porabi alkohola uvršča v evropski vrh, zato bi lahko izkušnje iz Velike Britanije služile kot vzorčni primer. FOTO: Getty Images
    Miroslav Cvjetičanin
     24. 9. 2025
     24. 9. 2025 | 06:45
    A+A-

    Raziskava, objavljena v znanstveni reviji BMJ Public Health, je pokazala, da je v zadnjih petih letih v Angliji, Walesu in na Škotskem močno porasla uporaba pijač z nizko ali ničelno vsebnostjo alkohola kot pomoč pri zmanjševanju pitja alkohola.

    Delež tistih, ki so takšne pijače uporabljali pri resnem poskusu zmanjšanja vnosa alkohola, se je od leta 2020 do 2024 povečal s 35 na 44 odstotkov.

    Med tistimi, ki so poskušali zmanjšati pitje na kakršen koli način, pa je delež zrasel s 26 na 39 odstotkov.

    Največji porast med starejšimi in premožnejšimi

    Rast je bila posebej opazna pri starejših od 65 let, medtem ko so bile k uživanju tovrstnih pijač bolj nagnjene ženske in finančno bolje stoječi prebivalci kot moški in ekonomsko šibkejši sloji.

    Prodaja in dostopnost pijač z nizko ali ničelno vsebnostjo alkohola sta se v Veliki Britaniji od leta 2020 močno povečali. Vlada te države spodbuja njihovo uporabo kot orodje za zmanjševanje škode, ki jo povzroča čezmerno pitje alkohola.

    Kljub temu raziskovalci poudarjajo, da ni jasno, v kolikšni meri večja ponudba teh pijač dejansko vpliva na zmanjšanje pitja, zlasti pri tistih, ki uživajo večje količine alkohola.

    V raziskavo zajetih skoraj 10 tisoč ljudi

    Raziskava je temeljila na podatkih, zbranih med letoma 2020 in 2024, na okvirju rednega spremljanja vedenjskih vzorcev prebivalcev. Vključeni so bili le tisti, ki so pili na višji ravni tveganja (s testom AUDIT-C ocenjeni s 5 točkami ali več) in so v preteklem letu poskušali zmanjšati pitje.

    V končno analizo je bilo vključenih 9397 oseb, povprečna starost udeležencev pa je znašala 46 let. Rezultati so pokazali, da se je uporaba brezalkoholnih alternativ za zmanjšanje pitja med letoma 2020 in 2024 znatno povečala.

    Najbolj izrazit trend je bil opazen pri starejših od 65 let, kjer se je začetno nizka uporaba močno povečala.

    Kritični razkorak med različnimi družbenimi sloji

    Čeprav uporaba pijač brez alkohola narašča, raziskava kaže, da je uporaba drugih preverjenih metod za zmanjševanje pitja, kot so vedenjska podpora ali zdravila, ostala nizka, okoli 10 odstotkov. Delež tistih, ki niso uporabljali nobene podpore, pa se je zmanjšal.

    Raziskava je opazovalne narave, kar pomeni, da ne more potrditi dejanske učinkovitosti brezalkoholnih pijač pri zmanjševanju uživanja alkohola. Poleg tega obstaja možnost, da so nekateri anketiranci izraz brezalkoholna pijača razumeli tudi kot kombučo ali gazirane pijače.

    Vpliv trga in potrošniškega interesa

    Strokovnjaki ocenjujejo, da je porast uporabe brezalkoholnih pijač povezan tako z njihovo večjo dostopnostjo v barih in trgovinah kot tudi z agresivnejšim trženjem, na primer v sklopu kampanj, kot je suhi januar.

    Možno je tudi, da spremembe izvirajo iz večjega zanimanja potrošnikov za alternativne možnosti, na kar se je trg hitro odzval.

    Kljub temu raziskovalci opozarjajo, da je treba v prihodnje podrobneje preučiti, ali ljudje te pijače uporabljajo namesto alkoholnih ali pa jih uživajo poleg njih, kar pomeni, da se skupna poraba alkohola sploh ne zmanjša.

    Kaj to pomeni za Slovenijo?

    Slovenija se po porabi alkohola uvršča v evropski vrh, zato bi lahko izkušnje iz Velike Britanije služile kot vzorčni primer. Če se potrdi, da brezalkoholne alternative res pomagajo zmanjševati pitje, bi lahko tudi pri nas spodbudili njihovo večjo dostopnost in trženje.

    Vendar raziskava opozarja na pomembno dejstvo, brez ustrezne podpore in usmerjenih ukrepov, zlasti za ranljivejše skupine prebivalstva, bi lahko brezalkoholne pijače postale le dodatek k obstoječemu pitju, ne pa resnična rešitev za zmanjševanje škodljivih posledic alkohola.

