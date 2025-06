Brez zaščite te opeče! Kako športniki skrbijo za svojo kožo

Poletje je tu, sonce žge in športniki ga občutijo prvi. Ne le mišice in kondicija, tudi koža potrebuje zaščito, saj je vsak daljši trening na prostem lahko tvegano igrišče za sončne opekline.

Medtem ko tekači, kolesarji, pohodniki in plavalci premikajo svoje meje, UV-žarki neusmiljeno pripekajo. Zato ni presenetljivo, da je zaščita kože postala skorajda nova »disciplina« v športnem svetu.

Osnova vsake pametne zaščite je poznavanje lastnega tipa kože. Ljudje z zelo svetlo poltjo (tip I ali II) lahko brez zaščite na močnem soncu zdržijo le nekaj minut in to je hitro premalo za ure in ure gibanja na prostem.

Švicarska platforma Datasport, ki se posveča varnemu športnemu življenju, svetuje enostaven izračun: čas naravne zaščite kože × zaščitni faktor = maksimalni varni čas na soncu.

Vsaka koža se lahko nekaj časa sama brani pred soncem, preden začne škodovati, to imenujemo naravna samozaščita. Pri zelo svetli koži je to lahko le 5 do 10 minut, pri temnejši nekoliko več.

Za lažjo predstavo:

Če imate svetlo kožo, ki brez zaščite zdrži na soncu 10 minut, in nanesete kremo z zaščitnim faktorjem 30 (SPF 30), potem to pomeni, da je vaša koža (v teoriji) zaščitena za:

10 minut × 30 = 300 minut, torej 5 ur.

Vendar pa to ne pomeni, da lahko zdaj brez skrbi 5 ur tekate na soncu! Zakaj ne? Ker znoj, voda, brisanje z brisačo, trenje oblačil in celo veter zmanjšujejo učinkovitost kreme, pogosto za 10 odstotkov ali več. Zato, zaščita sčasoma slabi.

Treba jo je redno obnavljati, zlasti med športnimi dejavnostmi. Torej: čeprav bi vas krema teoretično ščitila 5 ur, je v praksi treba kremo nanesti ponovno vsaj na 2 uri ali še pogosteje, če se zelo potite ali plavate.

Gel, sprej ali krema? Izberite pametno

Za športnike so goste, mastne kreme lahko celo nevarne, ujamejo toploto in dodatno segrevajo telo. Primernejši so lahki geli, losjoni ali razpršila, ki se hitro vpijejo in ne motijo gibanja. A pozor, pogosto imajo nižji zaščitni faktor, zato je treba pri izbiri izdelka prebrati drobni tisk.

Za vse z občutljivo kožo ali aknami so boljši izdelki, ki ne mašijo por, dermatološko testirani in »non-comedogenic «(ne povzročajo mozoljev).

Kemični ali fizični filtri? Idealno oboje

Sodobna sredstva za zaščito pred soncem vsebujejo kemične (absorbirajo UV žarke) ali fizične filtre (odbijajo svetlobo). Kemične je treba nanesti 20–30 minut pred izpostavitvijo soncu.

Fizični (pigmentni) filtri učinkujejo takoj po nanosu, zato so odlični za otroke in športnike, zlasti za izpostavljena mesta, kot so nos, ušesa, čelo. Najboljša izbira? Kombinirani izdelki, ki ščitijo takoj in dolgotrajno.

Tekmovanja: ne pozabi na zaščito tudi med akcijo

Dolgotrajne športne preizkušnje, kot so maratoni, triatloni ali pohodi v visokogorje, pomenijo več ur neprekinjenega sonca. Prav zato je treba, tudi če se zdi odveč, v rednih presledkih nanašati zaščito, nositi oblačila z UV-zaščito, pokriti glavo, in po možnosti nositi sončna očala.

Tudi zjutraj in oblačnih dneh UV žarki niso nedolžni, športniki to dobro vedo.

Koža je tvoj največji organ – spoštuj jo

Zdrava, nepoškodovana koža ni le estetska vrednota, je temelj zdravja in počutja. Zato naj bo vsaka sončna aktivnost dobro premišljena. Telo si zapomni prav vsako opeklino. In medtem ko boste pridno nabirali kondicijo in kilograme poti, naj bo vaša koža zaščitena in hvaležna.