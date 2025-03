Bosanec Dino v ferrariju razburja svet formule 1: Debitiral bo na treningu v Bahrajnu

Dino Beganović, 21-letni dirkač s švedsko-bosanskimi koreninami, bo 5. aprila postal eno najbolj zanimivih imen prvega prostega treninga svetovnega prvenstva formule 1 v Bahrajnu.

Član Ferrarijeve prestižne dirkaške akademije bo takrat prvič sedel za volan Ferrarijevega dirkalnika formule 1, v okolju, kjer običajno vozijo le največji mojstri sveta motošporta.

Beganović, rojen v švedskem mestu Linköping staršem iz Bosne in Hercegovine, velja za enega najbolj obetavnih mladih dirkačev v Evropi.

Njegov oče Fikret in mama Mirnesa sta si življenje ustvarila na Švedskem, kjer sta vzgojila tudi drugega sina, Emirja, ki je profesionalni nogometaš. A v ospredju mednarodne pozornosti je zdaj Dino, ki je z izjemno vztrajnostjo in talentom prehodil skoraj celotno pot do formule 1.

Od kartinga do skorajšnjega debija v F1

Beganovićeva športna pot se je začela v kartingu, kjer je zmagoval tako na švedskih kot italijanskih prvenstvih. Leta 2020 je prestopil v italijansko formulo 4, kjer je vozil za ugledno ekipo Prema in sezono končal na četrtem mestu. Sledil je naslov evropskega prvaka formule Regional leta 2022, zatem pa dve solidni sezoni na svetovnem prvenstvu formule 3, kjer se je obakrat uvrstil na šesto mesto.

Letos je Beganović naredil še en korak bližje formuli 1, pridružil se je ekipi Hitech v formuli 2, ki velja za zadnjo postajo pred velikim prestopom med elito.

Vse od leta 2020 je tudi uradni član Ferrarijeve dirkaške akademije, v kateri Ferrari goji in spremlja najobetavnejše mlade talente. Januarja letos je opravil prve testne kroge s Ferrarijevim dirkalnikom iz sezone 2022, zdaj pa prihaja trenutek resnice, nastop na uradnem treningu z letošnjim modelom dirkalnika.

Ferrari izbral Beganovića med številnimi talenti

V skladu s pravili mora vsaka ekipa formule 1 vsaj dvakrat na sezono na prostem treningu priložnost dati mlademu dirkaču iz svoje akademije. V preteklosti so tako v Ferrariju priložnost dobili Arthur Leclerc, Robert Shwartzman in Oliver Bearman, slednji je zdaj že redni dirkač ekipe Haas.

Izbira Dine Beganovića je velik znak zaupanja italijanskega moštva, ki je znano po strogi selekciji.

Beganovićeva športna pot se je začela v kartingu. FOTO: Joe Portlock - Formula 1 Formula Motorsport

V medijih so se že pojavili komentarji o redkosti tovrstne priložnosti za nekoga, ki prihaja iz okolja bivše Jugoslavije. Kritike in dvome o menjavah voznikov na prostih treningih je sicer v preteklosti večkrat izrazil celo aktualni svetovni prvak Max Verstappen, ki meni, da takšni preizkusi motijo priprave moštev.

Toda Beganović se na to ne ozira. Zdaj ima priložnost, da se izkaže na najvišji ravni in morda napiše novo balkansko poglavje v zgodovini formule 1. Vse oči bodo aprila uprte v Bahrajn in v rdeči dirkalnik s talentiranim Bosancem za volanom.