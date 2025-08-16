ČE VAS BOLI VRAT

Bolečine v vratu? Preprosti nasveti, kako jih omiliti in se vrniti k vadbi

Bolečine v vratu so pogoste zaradi dela za računalnikom ali uporabe telefona. Odkrijte učinkovite nasvete, raztezne vaje in tehnike sproščanja, ki pomagajo pri napetosti in hitrejši vrnitvi k vadbi.
Fotografija: Vrat potrebuje potrpežljivost in nežno nego, tako boste hitro spet pripravljeni na vadbo in vsakodnevne aktivnosti brez bolečin. FOTO: Medicofit
Odpri galerijo
Vrat potrebuje potrpežljivost in nežno nego, tako boste hitro spet pripravljeni na vadbo in vsakodnevne aktivnosti brez bolečin. FOTO: Medicofit

miroslav-cvjeticanin
Miroslav Cvjetičanin
Janez Kušar
16.08.2025 ob 09:44
16.08.2025 ob 09:44
miroslav-cvjeticanin
Miroslav Cvjetičanin
Janez Kušar
16.08.2025 ob 09:44
16.08.2025 ob 09:44

Poslušajte

Čas branja: 2:02 min.

Kaj storiti, ko vas boli vrat in ne morete telovaditi? Bolečine v vratu so danes ena najpogostejših težav, saj veliko časa preživimo za računalnikom ali s pogledom v telefon.

Že manjša napetost lahko povzroči, da postane celo preprosta vadba pravi izziv.

Dobra novica pa je, da si lahko pri tem učinkovito pomagate sami.

Zakaj nastanejo bolečine v vratu?

Najpogostejši vzrok je mišična napetost, ki se pojavi zaradi slabe drže, stresa ali preobremenjenosti. Včasih gre tudi za posledico manjše poškodbe ali dolgotrajne obremenitve, ki jo je treba postopoma odpraviti.

Kako si pomagati takoj?

Počitek in nežni gibi – izogibajte se sunkovitim premikom in težkim vajam. Kratki sprehodi in lahke raztezne vaje – sprostijo vrat in ramena.

Topli obkladki sprostijo mišice, medtem ko hladni obkladki zmanjšajo vnetje. Masaža ali valjček lahko olajšata napetost.

Pravilna drža – glava naj bo dvignjena, ramena poravnana, delovni kotiček pa ergonomsko prilagojen.

image_alt
Trening, pivo s prijatelji in … obisk urologa? Zakaj bi moral vsak moški razmišljati o svojem zdravju, še preden se pojavijo težave?

Čemu se izogibati?

Težkim bremenom, sunkovitim gibom in dolgotrajnemu sedenju brez premora. Če bolečina traja več dni ali se poslabša, je priporočljiv obisk strokovnjaka, ki lahko pripravi individualni načrt zdravljenja.

Poskrbite za svoj vrat

Z rednimi razteznimi vajami, krajšimi odmori med delom in pravilno držo lahko večino težav preprečite. Vrat potrebuje potrpežljivost in nežno nego, tako boste hitro spet pripravljeni na vadbo in vsakodnevne aktivnosti brez bolečin.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

boleč vrat bolečina v vratu masaža drža hrbtenica zdravje

Priporočamo

Premium
Ponarejeno zlato 400-krat preplačal: »Dajmo, prosim, preveriti, drugače me bo kap«
Pavel Rupar razkril podrobnosti o drami soproge Marije: »Hvala neznanemu paru, ki nama je pomagal na cesti in zdravnikoma!«
Članica podmladka Janševe SDS ganila: »Ne bi mogla biti bolj hvaležna zate Tim in za tale mali čudež!« (VIDEO)
Putina vprašali, kdaj bo nehal ubijati civiliste! Namrščil se je in ... (VIDEO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Premium
Ponarejeno zlato 400-krat preplačal: »Dajmo, prosim, preveriti, drugače me bo kap«
Pavel Rupar razkril podrobnosti o drami soproge Marije: »Hvala neznanemu paru, ki nama je pomagal na cesti in zdravnikoma!«
Članica podmladka Janševe SDS ganila: »Ne bi mogla biti bolj hvaležna zate Tim in za tale mali čudež!« (VIDEO)
Putina vprašali, kdaj bo nehal ubijati civiliste! Namrščil se je in ... (VIDEO)

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.