Bolečine v vratu? Preprosti nasveti, kako jih omiliti in se vrniti k vadbi

Kaj storiti, ko vas boli vrat in ne morete telovaditi? Bolečine v vratu so danes ena najpogostejših težav, saj veliko časa preživimo za računalnikom ali s pogledom v telefon.

Že manjša napetost lahko povzroči, da postane celo preprosta vadba pravi izziv.

Dobra novica pa je, da si lahko pri tem učinkovito pomagate sami.

Zakaj nastanejo bolečine v vratu?

Najpogostejši vzrok je mišična napetost, ki se pojavi zaradi slabe drže, stresa ali preobremenjenosti. Včasih gre tudi za posledico manjše poškodbe ali dolgotrajne obremenitve, ki jo je treba postopoma odpraviti.

Kako si pomagati takoj?

Počitek in nežni gibi – izogibajte se sunkovitim premikom in težkim vajam. Kratki sprehodi in lahke raztezne vaje – sprostijo vrat in ramena.

Topli obkladki sprostijo mišice, medtem ko hladni obkladki zmanjšajo vnetje. Masaža ali valjček lahko olajšata napetost.

Pravilna drža – glava naj bo dvignjena, ramena poravnana, delovni kotiček pa ergonomsko prilagojen.

Čemu se izogibati?

Težkim bremenom, sunkovitim gibom in dolgotrajnemu sedenju brez premora. Če bolečina traja več dni ali se poslabša, je priporočljiv obisk strokovnjaka, ki lahko pripravi individualni načrt zdravljenja.

Poskrbite za svoj vrat

Z rednimi razteznimi vajami, krajšimi odmori med delom in pravilno držo lahko večino težav preprečite. Vrat potrebuje potrpežljivost in nežno nego, tako boste hitro spet pripravljeni na vadbo in vsakodnevne aktivnosti brez bolečin.