Bolečina pri artritisu: kaj je treba storiti in česa ne

Slavna ameriška igralka Donna Mills ima artritis. Za to bolezen pravi, da edino, kar pomaga, je to gibanje. »Nisem vegetarijanka, vendar pridelam, poberem in pojem veliko zelenjave,« je povedala. »Prav tako igram tenis trikrat na teden in treniram z lahkimi utežmi. Kot skoraj vsi mojih let imam tudi jaz artritis in naj vam povem, da včasih boli.«

Zdaj ima 82 let.

Artritis je otekanje in občutljivost enega ali več sklepov. Glavni simptomi artritisa so bolečine in okorelost sklepov, ki se s starostjo običajno poslabšata. Poznamo več vrst artritisa: osteoartritis, revmatoidni artritis in putiko (protin).

Artritis je vnetje sklepa. Navadno to za športnike ne pomeni nič dobrega.

Bo telesna aktivnost zmanjšala ali povečala bolečino pri artritisu? Ko začnete s programom vadbe za artritis, je treba vedeti, kaj storiti in koliko narediti za najboljše rezultate. Vsakdo potrebuje vadbo, vendar je še posebej pomembna za ljudi z artritisom. Vadba povečuje moč in olajša gibanje.

Če imate artritis, lahko sodelovanje v sklepih prijazni telesni dejavnosti izboljša vašo artritično bolečino, delovanje, razpoloženje in kakovost življenja. Telesne dejavnosti, ki so prijazne do sklepov, imajo majhen vpliv nanje, kar pomeni, da manj obremenjujejo telo in zmanjšujejo tveganje za poškodbe.

Artritis je vodilni vzrok bolečine in invalidnosti po vsem svetu. Najti je mogoče veliko nasvetov o lajšanju bolečin artritisa in drugih stanj z vadbo, zdravili in zmanjšanjem stresa.

A kako vedeti, kaj bo delovalo?

Kar morate in česa ne storite, to je dobro vedeti, da boste lažje razumeli to bolezen, seveda, če jo imate. Ali če tare koga v vaši bližini. Kaj o tem pravijo na kliniki Mayo?

Osnove

Ne glede na vaše stanje boste lažje prehiteli bolečino, če veste vse o svojem stanju, vključno s tem, kakšno vrsto artritisa imate in ali je kateri od sklepov že poškodovan. Za obvladovanje bolečine vključite svojega zdravnika, prijatelje in družino. Povejte zdravniku, če se vaša bolečina spremeni.

Vsakdanje rutine

Bodite pozorni na svoje sklepe, ne glede na to, ali sedite, stojite ali opravljate kakšno dejavnost. Naj se sklepi premikajo. Izvajajte vsakodnevne, nežna raztezanja, ki premikajo sklepe v celotnem obsegu gibanja. Potrudite se za pravilno, dobro držo. Fizioterapevt vam lahko pokaže, kako pravilno sedeti, stati in se premikati. Spoznajte svoje meje. Uravnotežite aktivnost in počitek in ne pretiravajte. Sprememba življenjskega sloga. Za lajšanje bolečin je pomembna sprememba življenjskega sloga.

Nadzorujte telesno maso. Prekomerna telesna masa lahko poveča zaplete artritisa in prispeva k bolečinam. Postopne, trajne spremembe življenjskega sloga, ki vodijo do postopne izgube telesne mase, so pogosto najučinkovitejša metoda za uravnavanje telesne mase. Nehaj kaditi. Kajenje povzroča stres na vezivnih tkivih, kar lahko poveča bolečino pri artritisu.

Telovadba

Ko imate artritis, lahko gibanje zmanjša bolečino in okorelost, izboljša obseg gibanja, okrepi mišice in poveča vzdržljivost.

Kaj storiti

Izberite prave vrste dejavnosti – tiste, ki gradijo mišice okoli vaših sklepov, vendar ne poškodujejo samih sklepov. Fizični ali delovni terapevt lahko pomaga razviti program vadbe, ki je pravi za vas.

Osredotočite se na raztezanje, vaje za obseg gibanja in postopen progresivni trening moči. Vključite aerobno vadbo z majhnim udarnim učinkom, kot so hoja, kolesarjenje ali vaje v vodi, da izboljšate svoje razpoloženje in pomagate nadzorovati svojo telesno maso.

Čemu se izogibati

Izogibajte se dejavnostim, ki vključujejo močan udarec na sklepe in ponavljajoče se gibanje, kot so:

Tek

Skakanje

Tenis

Visoko intenzivna aerobika

Ponavljanje istega giba, kot je teniški servis, znova in znova

Zdravila

Za lajšanje bolečin pri artritisu je na voljo veliko vrst zdravil. Večina jih je relativno varnih, vendar nobeno zdravilo ni popolnoma brez stranskih učinkov. Pogovorite se s svojim zdravnikom, da oblikuje načrt zdravljenja za specifične simptome bolečine.

Kaj storiti

Zdravila proti bolečinam brez recepta lahko pomagajo pri lajšanju občasnih bolečin, ki jih sproži aktivnost, ki je mišice in sklepi niso vajeni.

Kremo, ki vsebuje kapsaicin (aktivna sestavina čili paprike), lahko nanesete na kožo nad bolečim sklepom za lajšanje bolečin. Uporabljajte jo samostojno ali s peroralnimi zdravili. Posvetujte se z zdravnikom, če zdravila brez recepta ne ublažijo vaše bolečine.

Čemu se izogibati

Preveč zdravil. Pogovorite se s svojim zdravnikom, če ugotovite, da redno uporabljate zdravila proti bolečinam brez recepta. Nezadostno zdravljenje. Ne poskušajte prezreti hude in dolgotrajne bolečine pri artritisu. Morda imate vnetje ali poškodbo sklepov, ki zahteva vsakodnevno jemanje zdravil.

Osredotočanje samo na bolečino. Depresija je pogostejša pri ljudeh z artritisom. Zdravniki so ugotovili, da zdravljenje depresije z antidepresivi in ​​drugimi terapijami ne zmanjša le simptomov depresije, ampak tudi bolečine pri artritisu.

Telesna in čustvena integracija

Ni presenetljivo, da bolečina zaradi artritisa negativno vpliva na razpoloženje. Če vas vsakodnevne dejavnosti prizadenejo, se boste zagotovo počutili malodušne. Toda ko se ti normalni občutki stopnjujejo in ustvarjajo nenehen refren strahovitih, brezupnih misli, lahko bolečina dejansko postane hujša in jo je težje obvladovati.

Kaj storiti

Terapije, ki prekinejo destruktivne interakcije duha in telesa, vključujejo:

Kognitivno vedenjska terapija. Ta dobro raziskana in učinkovita kombinacija pogovorne terapije in spreminjanja vedenja vam pomaga prepoznati — in prekiniti — cikle samouničujočih misli in dejanj.

Sprostitvena terapija. Meditacija, joga, globoko dihanje, poslušanje glasbe, bivanje v naravi, pisanje dnevnika - počnite vse, kar vam pomaga, da se sprostite. Sprostitev nima slabe strani in lahko pomaga ublažiti bolečino.

Akupunktura. Nekateri ljudje bolečino lajšajo z akupunkturo, ko usposobljeni akupunkturist zabode kot las tanke igle v določene točke na vašem telesu. Lahko traja več tednov, preden opazite izboljšanje.

Toplota in mraz. Uporaba toplote, kot je nanašanje grelnih blazinic na boleče sklepe, vroče kopeli ali prhe ali potopitev bolečih sklepov v topel parafinski vosek lahko začasno pomaga pri lajšanju bolečin. Pazite, da se ne opečete. Grelne blazinice ne uporabljajte več kot 20 minut naenkrat.

Uporaba ledu. Na primer polaganje ledenih obkladkov na boleče mišice, lahko ublaži bolečino in vnetje po naporni vadbi.

Masaža. Masaža lahko začasno zmanjša bolečino in okorelost. Prepričajte se, da masažni terapevt ve, kje vas artritis prizadene.

Čemu se izogibati

Kajenje. Če ste odvisni od tobaka, ga lahko uporabite kot orodje za čustveno obvladovanje. Vendar je kontraproduktivno: toksini v dimu povzročajo stres na vezivnem tkivu, kar vodi do večjih težav s sklepi.

Negativen odnos. Negativne misli se samoohranjajo. Dokler razmišljate o njih, se stopnjujejo, kar lahko poveča vašo bolečino in tveganje za invalidnost. Namesto tega se zamotite z dejavnostmi, v katerih uživate, preživite čas z ljudmi, ki vas podpirajo, in razmislite o pogovoru s terapevtom.