Boks za otroke? Da ne bi bili pusiji

Dejstvo je, da so danes naši otroci večinoma motorično ubogi, v mestih zagotovo, že če njihovo spretnost primerjamo s spretnostjo, ki so jo premogli njihovi starši. Če bi njihovo motoriko primerjali s tisto, ki so jo imeli stari starši, bi bila slika še slabša.

Otroci so narejeni za igro, veselje, tudi ravsanje. Zagotovo je eden izmed športov, ki lahko deklicam in dečkom to pričara, ljubiteljski boks za najmlajše.

Vendar le, če so na voljo izkušeni in pametni trenerji, ki vedo, kaj počnejo, ki razumejo tako otroka kot njegovo dušo in ki vedo, kaj je boks, ko je narobe voden. Sicer – ne.

Kaj je boks

Vse bolj priljubljen je tako tekmovalno kot rekreacijsko. Pred časom je za širšo množico veljal za surov in brezglav šport, a se je do danes mnogo spremenilo. Svetovni trendi so narekovali popularnost tudi v našem prostoru, je pa tudi res, da ima predvsem Dejan Zavec veliko zaslug za njegovo popularizacijo pri nas. S svojo pojavo in ikono je dodobra spremenil sliko boksa v slovenskem prostoru. S poplavo boksarskih trenerjev in klubov lahko rečemo, da je doživel razcvet, ki ga nihče ni pričakoval. Približal se je slehernemu človeku.

Boks je v osnovi polnokontaktna borilna disciplina, ki poteka v ringu. Priprave za posamezne dvoboje so zelo zahtevne in če jih del usmerimo v rekreativno vadbo, dobimo zmagovalno kombinacijo odličnega rekreativnega športa. V procesu take vadbe lahko sodeluje prav vsak in nsamo odrasle osebe, temveč tudi mladostniki in otroci. Pri otrocih raven boksa spustimo, prilagodimo in približamo igri, ki je zelo pomembna pri učnem procesu celotnega športa, ne le boksa. Za tak učni proces morajo biti na voljo pravilno izobraženi in izkušeni trenerji, ki imajo veliko posluha za pedagogiko in pristen stik z otroki in ki v življenju vidijo še veliko drugih stvari, ne zgolj športa.

Kdaj začeti

Boksarsko šolo za otroke lahko razdelimo v več starostnih skupin, v grobem pa na skupino mlajših otrok, od pet do osem let, in starejših, od devet do trinajst let. Znotraj njiju lahko naredimo podskupine, lahko pa skupine oblikujemo tudi drugače, odvisno od velikosti skupine in ureditve posamezne šole.

Boks kot šport zajema zelo široko usmerjeno vadbo za otroke. Tu ne gre le za učenje posameznih udarcev, obrambnih prvin in osnov gibanja, temveč za mnogo več. Otroka usmerjamo v splošen športni proces, v katerem pridobiva koordinacijo, stabilnost, hitrost, odzivnost, moč, nadzor gibanja, smisel za igro, pripadnost skupini, disciplino, red in še številne druge vrline, ki jih lahko uspešno prenaša v življenje. Vse te splošne športne elemente izvajamo različno. Število rekvizitov, ki so uporabni za popestritev treninga z otroki, je veliko. Vse lahko vključujemo v splošni del priprav, ki so trden temelj za kasnejši prehod na specifični boksarski del. Otroke ves čas animiramo z vadbo, v katero dodajamo privlačne in zabavne elemente.

Osnovna šola boksa

Poleg osnovne športne priprave se moramo pri otrocih lotiti osnove posameznih elementov boksa. Na začetku dajemo veliko pozornosti pravilni drži v osnovnem boksarskem položaju, v gardu, pa osnovnim korakom in osnovnim udarcem. Gibanje in prožnost nog izboljšujemo s kolebnico, ki je nepogrešljiv rekvizit na boksarskem treningu. Pri mlajših način skakanja prek kolebnice prilagodimo in tudi počasneje vključujemo v trenažni proces.

Pri otrocih je osnova grajenja tehnike boksa šado boks, torej boksanje z namišljenim nasprotnikom oz. svojo senco. Postavijo se v gard in izvajajo osnovne premike po liniji, torej naprej in nazaj. Osnovnemu gibanju kasneje dodamo ritem in premikanje po prostoru. K posameznim korakom dodajamo posamezne udarce, ki jim pozneje sledijo dodatni udarci, povezani v kombinacije in serije. Glede na starost otrok prilagodimo zahtevnost izvajanja posamezne vaje. Pri mlajših je izvajanje posamezne vaje krajše, saj pozornost bistveno hitreje pade.

Šado boksu kasneje dodajamo tudi obrambne prvine, ki so pomemben del boksarske tehnike. Naučijo se bloka in ga kasneje preizkušajo v določenih kontroliranih situacijah. V pravi boksarski šoli po programu pregledamo tudi druge obrambne prvine, ki jih kasneje uporabljamo v raznih situacijah skupaj z gibanjem in raznimi udarci.

Borbe v boksarskem ringu so za otroke prilagojene. FOTO: Arhiv Polet/Shutterstock

Treninga boksa pa brez rokavic seveda ni. Posamezne tehnike udarjanja otroci izboljšujejo s pomočjo trenerja, ki jih usmerja in vodi oz. animira s pomočjo fokuserjev. Pri starejših otrocih se načeloma proces učenja dogaja hitreje, saj imajo že boljše motorične sposobnosti. Trenerji se posvetimo vsakemu otroku in ga tudi usmerjamo in motiviramo. Tako izpopolnjuje tehniko, ki je v boksu in športu sploh osnova za pravilno izvajanje določenih elementov.

Tehniko izvajajo tudi v parih, kjer trener pokaže določeno kombinacijo ali akcijo, otroci pa jo ponavljajo in izpopolnjujejo. Pri takem izvajanju so ves čas pod budnim očesom trenerja. V dobri boksarski šoli za otroke izvajajo udarce z nadzorom in jih prav tako nenehno usmerjajo v nadzirano izvajanje vseh prvin boksa. Tak način vodenja treningov je zelo dobra osnova za navajanje na boks prek igre. Pravo igro lahko izvajamo, samo če je zagotovljeno izvajanje nadzorovanih tehnik.

Uporaba rekvizitov

Pravega treninga boksa ni brez boksarskih rekvizitov. Že prej smo omenili fokuserje, ki jih trener uporablja za izboljševanje posameznih tehnik. To pa ni edini pripomoček, ki je uporaben pri treningu boksa za otroke. Lahko bi rekli, da so dovzetni za vse vrste boksarskih rekvizitov. Vreča brez dvoma popestri trening in tako otroci pravilno, tehnično sproščajo energijo. Pod budnim očesom trenerja napredujejo v posameznih udarcih in serijah in s pomočjo tega rekvizita pridobivajo moč, tehniko in kondicijo. Drugi klasični boksarski rekviziti, kot so hitre žoge in hruške, so v uporabi predvsem pri starejših otrocih, saj z njimi pridobivajo specifične boksarske kvalitete.

Boksarski sparingi

Borbe v boksarskem ringu so za otroke prilagojene. Prave boksarske šole dajejo velik poudarek varnosti. V prvi vrsti poskrbijo zanjo trenerji, ki morajo pravilno podajati znanje. Trenerji morajo poudarjati kontrolo udarjanja, ki je zelo pomembna tako za varnost kot razvoj boksarske tehnike. S kontrolirano tehniko lahko vse skupaj izvajajo v sproščenem vzdušju, hkrati pa napredujejo v tehniki in taktiki. Tako lahko med seboj delajo otroci različnih starosti in v takih razmerah dela ni nikakršne bojazni za takšne in drugačne poškodbe. Kljub vsemu pa za dodatno varnost pri otrocih poskrbimo tudi z dodatno zaščitno opremo, kot so večje rokavice in čelade.

Sklep

Boks za otroke je vse bolj priljubljena oblika športa med otroki. S pravim pristopom trenerjev s takšnimi treningi ogromno pridobijo. Tukaj ne gre za samo veščino boksanja, ampak za mnogo več. Boks velja za enega najtežjih športov, ki ga otrokom predstavljamo postopoma. Z njim se oblikuje trdna osebnost, ki pozna občutek fair playa in sočutja do sočloveka, ki zna sodelovati in se v življenju boriti. Boks, ki ga otroku predstavimo prek igre, je vsekakor zmagovalna kombinacija. Lahko je osnova za druge športe kasneje, predvsem pa je vrhunska osnovna šola motorike.