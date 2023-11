Bivši zmagovalec Toura tik pred osebnim stečajem

Likvidatorji že prodajajo pravice do imena Bradley Wiggins, poročajo na cyclingweekly.com.

Sir Bradley Wiggins, večkratni svetovni in olimpijski prvak na velodromu, olimpijski prvak v kronometru in zmagovalec Toura 2012, je v hudih finančnih težavah.

Državi dolguje že okoli enega milijona funtov. Naprodaj so že vse pravice do njegovih, že legendarnih blagovnih znamk Bradley Wiggins, Wiggins in Wiggo.

Wiggins Rights Limited, podjetje, ki je vodilo večino poslov Bradleyja Wigginsa med njegovo kariero in ki je bilo matično podjetje zdaj propadle ekipe Team Wiggins, je že septembra 2020 sprožilo stečaj.

V posodobitvi likvidacije, vloženi pri Companies House ta teden, so likvidacijski upravitelji razkrili, da jim še ni bilo plačanih 979.953 GBP, ki so jih zahtevali od Wigginsa leta 2022.