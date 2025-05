Beljakovinski super trendi na socialnih omrežjih so zavajajoči

Družbena omrežja, zlasti TikTok in Instagram, narekujejo nove prehranske trende, ki pogosto temeljijo na poenostavljenih sporočilih in privlačnih obljubah.

V ospredje je prišla obsedenost z beljakovinami, ki pa s seboj prinaša tudi neželene posledice, predvsem zanemarjanje prehranskih vlaknin, enega ključnih gradnikov uravnotežene prehrane.

V času, ko viralni trendi narekujejo, kaj naj bo na krožniku, je še toliko pomembnejše, da obdržimo kritično distanco in poslušamo predvsem strokovno podprte, dolgoročno vzdržne prehranske smernice.

Beljakovine, kraljice prehranskih objav

Beljakovine so v zadnjih letih prevzele osrednjo vlogo v digitalnem prostoru. Ob receptih, vadbenih nasvetih in promoviranih izdelkih jih pogosto predstavljajo kot najpomembnejše makrohranilo za hujšanje, gradnjo mišic in daljši občutek sitosti.

Posledično so prehranski izdelki z visoko vsebnostjo beljakovin postali izjemno priljubljeni, od ploščic in napitkov do celo pokovke in čipsa z dodanimi beljakovinami.

Raziskave kažejo, da več kot 70 odstotkov potrošnikov zavestno povečuje vnos beljakovin. Tak trend je še dodatno podprt s porastom vsebin na družbenih omrežjih, kjer je prisotnost beljakovin v ospredju prehranskih priporočil in oglaševanja.

Ko beljakovine izrinejo vlaknine

Ob povečani konzumaciji beljakovin, predvsem iz živalskih virov, pogosto zmanjšamo vnos ogljikovih hidratov, zlasti tistih, iz polnovrednih žit, stročnic, sadja in zelenjave.

S tem pa nehote iz prehrane izrinjamo tudi prehranske vlaknine. Te igrajo ključno vlogo pri delovanju prebavnega sistema, uravnavanju krvnega sladkorja, zniževanju holesterola in ohranjanju zdrave črevesne mikrobiote.

Priporočeni dnevni vnos vlaknin znaša približno 38 gramov za moške in 25 gramov za ženske. Kljub temu raziskave kažejo, da kar 95 odstotkov prebivalstva ne doseže teh količin, kar povečuje tveganje za kronične prebavne težave in bolezni, kot so sladkorna bolezen tipa 2, bolezni srca in debelost.

Potrebujemo ravnovesje, ne ekstremov

Prehranski trendi, ki jih poganjajo algoritmi in viralne objave, pogosto temeljijo na pretiravanju, najprej z izogibanjem maščobam, nato sladkorjem, zdaj pa s poudarjanjem beljakovin.

Vendar prehrana ni tekmovanje med makrohranili. Ključ je v raznolikosti in zmernosti: kakovostne beljakovine, kompleksni ogljikovi hidrati, zdrave maščobe in zadostna količina prehranskih vlaknin.

Uravnotežena prehrana naj bo sestavljena iz polnovrednih rastlinskih živil, svežega sadja in zelenjave, kakovostnih virov beljakovin ter zmernega vnosa maščob.