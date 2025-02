Balkanfit: fitnes ob zvokih narodnjakov. Plesna revolucija, ki osvaja Zagreb

Kako je vse skupaj začelo? Ena in njen fant sta septembra lani odprla fitnes studio, kjer sta ponujala krožne treninge, pilates in individualne vadbe.

Kot profesionalna plesalka si je želela vključiti tudi zumbo, a je iskala nekaj drugačnega. Tako je nastala ideja o treningih ob narodni glasbi – in uspeh ni izostal, poročajo na novilist.hr.

Sprva je začela s tremi udeleženkami brez promocije, nato pa je TikTok posnetek koreografije sprožil pravo evforijo. Danes ima Balkanfit seznam čakanja, zaradi izjemnega zanimanja pa so treningi razširjeni na več lokacij v Zagrebu.

Kaj je skrivnost uspeha?

Glasba in plesna energija. »Ko se zavrti balkanski hit in si na koncu moči, te pesem zadene v dušo in vedno najdeš dodatno motivacijo,« pravi Ena.

Na treningih odmevajo hiti Severine, Jelene Rozge, Lepe Brene, Jale Brata, Bube Corellija in drugih, najbolj priljubljena pa ostaja Hajde da se volimo.

»Predvidevala sem, da bom napolnila skupine v Dubravi, a nisem pričakovala, da bom odprla še eno lokacijo. Zaradi vse večjega povpraševanja zdaj iščem tudi prostor na zahodnem delu Zagreba. Kaj je skrivnost uspeha? Glasba. Takšne glasbe ne predvaja noben drug fitnes studio.« Pravi Ena.

Trening traja 60 minut, vključuje intenzivno plesno vadbo, aerobne elemente in končno sprostitev. Pokuri okoli 600 kalorij, a udeleženke pravijo, da čas mine, kot bi trenil, so zapisali na novilist.hr.

Prve, ki so se ji pridružile. FOTO: Davor Kovačevič

Od kritik do širjenja Balkanfita

Čeprav je Balkanfit naletel na nekaj negativnih komentarjev, Ena ostaja osredotočena na svoje poslanstvo: »Pomembno mi je, da so ljudje, ki pridejo na trening, srečni.«

Njen uspeh je opazila tudi ustanoviteljica koncepta, Romunka Laura Cekić, ki jo je povabila k sodelovanju na masterclass dogodku.

In kaj sledi? Balkanfit se širi – morda že kmalu v Rijeko, kjer bi treninge vodila Enina sestra Tea.