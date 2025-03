Astma ni izgovor: Odkrijte skrivnosti varne in uspešne vadbe

Telesna aktivnost je ključna za ohranjanje zdravja in kondicije ter pomemben del obvladovanja astme. Redno gibanje izboljša splošno zdravje in kakovost življenja astmatikov, vendar lahko intenzivna vadba pri nekaterih sproži astmatične simptome.

Pomembno je vaditi toliko, kolikor želimo, vendar ob pozornem opazovanju telesa.

Bronhokonstrikcija, povzročena s telesno dejavnostjo, je zožitev dihalnih poti (bronhijev), ki jo lahko sproži vadba.

Prej je bilo stanje znano kot »astma, povzročena s telesno aktivnostjo.« Prizadene do 90 odstotkov ljudi z astmo, do 50 odstotkov tekmovalnih športnikov in do 18–26 odstotkov šolskih otrok.

Simptomi, kot so zasoplost, zategnjenost v prsih, suh kašelj in piskanje, se običajno pojavijo med ali kmalu po vadbi in izginejo s počitkom. Če simptomi ne popustijo ali se ponovijo, je potrebno zdravniško svetovanje.

Vadba včasih izzove simptome, ker med mirovanjem dihamo skozi nos, ki ogreje in navlaži zrak, medtem ko med vadbo pogosto dihamo hitreje skozi usta, kar v pljuča spušča hladen in suh zrak. To draži dihalne poti in lahko povzroči krč mišic okoli njih, kar poveča tveganje za napad.

Za varno vadbo je pomembno upoštevati nekaj ključnih nasvetov

Najprej mora biti astma dobro zdravljena, kar pomeni redno uporabo predpisanih zdravil. Astmatiki lahko sodelujejo pri skoraj vsaki telesni dejavnosti, razen potapljanja, ki ni priporočljivo.

Pred vadbo je nujno ogrevanje in po potrebi uporaba inhalatorja 15 minut pred začetkom vadbe. Med vadbo je pomembno spremljati simptome, jo prekiniti ob prvih znakih težav in po potrebi uporabiti inhalator.

Po vadbi je priporočeno postopno zmanjšanje intenzivnosti in pozornost na morebitne simptome do 30 minut po zaključku.

Zdravniško pomoč je smiselno poiskati, če simptomi pogosto motijo med vadbo ali se pojavljajo tudi ob optimalni obravnavi astme ter če so potrebne prilagoditve načrta zdravljenja.

Astma ni ovira za telesno aktivnost, če je pravilno obvladana. Poslušajte svoje telo in naj bo vadba varna ter prilagojena vašim možnostim. Vaditi bi morali tako pogosto, kot si želite. In se opazovati. Ob morebitnih dvomih ali težavah pa se posvetujte z zdravnikom ali specialistom za dihalne bolezni.