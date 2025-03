Aspirin kot orožje proti metastazam raka: Prelomna ugotovitev znanstvenikov

Študija, objavljena v reviji Nature, nakazuje, da bi lahko to odkritje pripomoglo k ciljni uporabi aspirina za preprečevanje razširjanja raka in razvoju novih zdravil.

Kljub obetavnim rezultatom strokovnjaki opozarjajo, da ima aspirin lahko resne stranske učinke. Klinične študije trenutno preverjajo njegovo varno in učinkovito uporabo pri preprečevanju metastaz raka.

Predhodne raziskave so pokazale, da bolniki, ki jemljejo nizke odmerke aspirina, redkeje razvijejo metastaze pri rakih dojk, črevesja in prostate. Doslej ni bilo jasno, kako aspirin natančno zavira metastaziranje. Nova študija, ki so jo izvedli raziskovalci z Univerze v Cambridgeu, je odkrila ključni mehanizem tega procesa.

Vloga imunskega sistema pri metastazah

Metastaze so odgovorne za 90 odstotkov smrti zaradi raka, saj se bolezen razširi po telesu. Raziskovalci so ugotovili, da so osamljene rakave celice posebej dovzetne za napad imunskega sistema. T celice lahko te celice prepoznajo in uničijo, vendar se v velikih tumorjih ustvarja okolje, ki zavira njihovo delovanje.

Genetska analiza in beljakovina ARHGEF1

Raziskovalci so analizirali 810 genov pri miših in identificirali 15, ki vplivajo na metastaziranje. Posebej pomembna je beljakovina ARHGEF1, ki zavira T celice. Miši, ki niso imele tega gena, so razvile manj metastaz.

ARHGEF1 (Rho guanine nucleotide exchange factor 1) je gen, ki kodira beljakovino, vpleteno v signalne poti, ki uravnavajo celične procese, kot so migracija, adhezija in citoskeletna reorganizacija.

Ključna vloga tromboksana A2 in aspirina

Sledi signalov v celicah so pokazale, da se ARHGEF1 aktivira ob prisotnosti faktorja strjevanja krvi tromboksana A2 (TXA2). Ta snov je tesno povezana z delovanjem aspirina, saj zdravilo zmanjšuje njegovo nastajanje.

Nova raziskava je pokazala, da aspirin zmanjšuje metastaziranje raka z zaviranjem TXA2, s čimur se sprostijo T celice in ponovno začnejo napadati metastatske celice.

Tromboksan A2 (TXA2) je biološko aktivna spojina, ki spada v skupino tromboksanov, lipidnih mediatorjev, pridobljenih iz arahidonske kisline prek encima ciklooksigenaza (COX). Ima ključno vlogo pri hemostazi in trombozi, saj spodbuja združevanje trombocitov (agregacijo) in vazokonstrikcijo (zoženje krvnih žil).

Eksperimentalni dokazi in izjave strokovnjakov

Poskusi na miših z melanomom so pokazali, da so tiste, ki so prejemale aspirin, razvile manj metastaz kot kontrolna skupina. Profesor Rahul Roychoudhuri z Univerze v Cambridgeu je poudaril, da ob zgodnjem razširjanju raka obstaja terapevtsko okno, v katerem so rakave celice posebej ranljive za imunski napad.

Dr. Jie Yang, soavtor študije, je dodal: »Odkritje, da TXA2 zavira T celice, je bilo nepričakovano. To naše raziskave usmerja v novo smer, ki bi lahko privedla do cenejših in dostopnejših terapij.«

Naslednji koraki: Klinični preizkusi

Raziskovalci zdaj sodelujejo s profesorico Ruth Langley z University College London pri klinični študiji Add-Aspirin, ki preverja, ali lahko aspirin zmanjša tveganje za ponovitev raka v zgodnji fazi. Profesorica Langley je poudarila, da je pomembno ugotoviti, kdo bo imel največ koristi od aspirina, saj lahko povzroči tudi resne stranske učinke.

Aspirin bi lahko v prihodnosti postal cenovno dostopna dopolnilna terapija za preprečevanje metastaz, vendar bodo klinične študije ključne za njegovo varno uporabo pri bolnikih.