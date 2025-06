Ciroza jeter grozi že pri zmernem pitju

Prekomerno uživanje alkohola je eden glavnih vzrokov za cirozo jeter, kronično, nepopravljivo bolezen, ki lahko privede do odpovedi jeter in smrti.

Čeprav jetra slovijo po svoji sposobnosti regeneracije, dolgotrajna izpostavljenost alkoholu povzroča postopno nadomeščanje zdravega jetrnega tkiva z brazgotinami (fibrozo), kar sčasoma vodi v cirozo.

Ciroza jeter se pogosto razvije neopazno, brez izrazitih zgodnjih simptomov, in se pokaže šele, ko pride do hudih zapletov. Že eno alkoholno pijačo na dan lahko pri nekaterih posameznikih sproži postopke, ki vodijo v bolezen, zlasti pri ženskah, ki alkohol presnavljajo počasneje in so bolj dovzetne za poškodbe jeter.

Po smernicah zdravstvenih ustanov prekomerno uživanje alkohola pomeni več kot osem pijač tedensko za ženske in več kot 15 za moške.

Varna mera ni absolutno varna, tveganje se povečuje sorazmerno z zaužito količino, a tudi genetika, druge bolezni jeter (npr. hepatitis), uporaba določenih zdravil in telesna konstitucija vplivajo na verjetnost razvoja bolezni.

Simptomi in zapleti

Ciroza se kaže s kronično utrujenostjo, zmedenostjo, zatekanjem nog, srbečico, oteklim trebuhom, povečano jetro, temnim urinom in rdečico dlani. V napredovalih fazah se lahko pojavijo nevarni zapleti, kot so:

odpoved jeter,

jetrna encefalopatija (kopičenje toksinov v možganih),

hude notranje krvavitve zaradi razširjenih ven v požiralniku,

jetrno-ledvični sindrom,

ascites (kopičenje tekočine v trebuhu),

portalna hipertenzija.

Od vnetja do odpovedi jeter

Bolezen se običajno razvije v več fazah:

Hepatitis – začetno vnetje jeter zaradi toksinov.

Fibroza – nastanek brazgotin, jetra še lahko deloma okrevajo.

Ciroza – nepopravljiva poškodba, funkcija jeter je močno okrnjena.

Odpoved jeter – jetra popolnoma izgubijo sposobnost delovanja; edina možnost je presaditev.

Ukrepanje in preprečevanje

Zgodnje odkrivanje in opustitev alkohola lahko upočasni ali celo ustavi napredovanje bolezni. Kadar je jetrno tkivo še sposobno regeneracije, obstaja možnost izboljšanja. V napredovalih primerih pa ostane le še spremljanje stanja in zdravljenje zapletov.

Zdrav življenjski slog, nadzor telesne teže, zdravljenje osnovnih bolezni jeter in omejitev (ali popolna opustitev) alkohola so ključni ukrepi za zaščito jeter, organa, ki dolgo molči, a ko enkrat odpove, je pogosto prepozno.