Alkohol zvečer, kava zjutraj – nikakor

V sodobnem tempu življenja marsikdo poseže po več skodelicah kave dnevno, še posebej po neprespani noči ali prazničnem večeru.

A strokovnjaki opozarjajo, da ta navada, še posebej v kombinaciji z alkoholom, lahko resno ogrozi zdravje.

Kava povečuje stres in zakisa telo

Kava dviguje raven stresnih hormonov in močno zakisa organizem. Čeprav se zdi, da nam kava pomaga pri zbujanju in koncentraciji, ima njen učinek lahko dolgoročne posledice.

V telesu ostane, kar do 72 ur, organizem pa se mora truditi, da nevtralizira to kislost, pogosto s pomočjo kalcija, ki ga telo odvzame iz kosti. To sčasoma lahko vpliva na njihovo strukturo in povzroči zdravstvene težave, kot je osteoporoza.

Kava in mleko – slaba kombinacija

Dodajanje mleka kavi ustvarja neustrezno zmes med mlečnim kazeinom in kofeinom, ki se v želodcu težko razgrajuje. Še posebej bi se morali tej kombinaciji izogibati tisti, ki imajo občutljiv prebavni sistem ali slabše prenašajo mlečne izdelke.

Jutranja rutina: voda in sadje namesto kave

V zgodnjih jutranjih urah so pogostejše srčne in možganske kapi. Takrat je kri bolj viskozna, telo pa nujno potrebuje hidracijo. Namesto kave strokovnjaki priporočajo, da dan začnemo s kozarcem vode in sadjem. Sadje se prebavi v približno 18 minutah, medtem ko težka hrana (kot so sarme) potrebuje več ur, zato je pomembno, da obroke pravilno razporedimo.

Kava po alkoholu – recept za težave

Pitje kave zjutraj po večerni zabavi in alkoholu je lahko zelo tvegano. Alkohol, ki je močan diuretik, telo dehidrira in poškoduje občutljive organe, vključno z možgani. Kava, kot drug diuretik dodatno obremeni organizem, zato se tveganje za poškodbe nevronov poveča. Redno uživanje te kombinacije lahko dolgoročno vodi do zmanjšanja kognitivnih sposobnosti.

Manj kave, več zdravja

Čeprav majhne količine kave lahko delujejo poživljajoče, telo dnevno prenese le do 20 miligramov kofeina, ena mala skodelica kave pa jih vsebuje med 80 in 120. Kofein brez negativnih učinkov torej praktično ne obstaja. V posebnih primerih, denimo pri ženskah z bolečinami v dojkah, je bilo ugotovljeno, da se simptomi znatno izboljšajo po večtedenskem prenehanju pitja kave.

Kaj torej svetujejo strokovnjaki?

Zjutraj najprej popijte vodo, nato pojejte sadje.

Kavo uživajte zmerno, brez mleka.

Po konzumaciji alkohola se izogibajte kofeinu.

Poslušajte svoje telo – če občutite slabost, napetost ali težave s prebavo, zmanjšajte vnos kave.

Izbirajte bolj naravne načine za dvig energije, kot so med, limonada, gibanje in ustrezna prehrana.