OPOZORILO VSEM

Alkohol povezan z več kot 10.000 primeri raka letno: opozorilo za slovenske bralce

Pri preprečevanju raka pogosto govorimo o prehrani, a nanj močno vplivajo tudi druge vsakodnevne navade.
Fotografija: Alkohol pa ni edini dejavnik tveganja, ki ga ljudje pogosto spregledajo ... FOTO: Shutterstock
Odpri galerijo
Alkohol pa ni edini dejavnik tveganja, ki ga ljudje pogosto spregledajo ... FOTO: Shutterstock

miroslav-cvjeticanin
Miroslav Cvjetičanin
08.09.2025 ob 08:33
08.09.2025 ob 08:34
miroslav-cvjeticanin
Miroslav Cvjetičanin
08.09.2025 ob 08:33
08.09.2025 ob 08:34

Največji preprečljivi vzrok za nastanek raka na svetu še vedno ostaja kajenje, ki je povezano s približno tretjino vseh primerov.

A vse več raziskav opozarja, da tudi alkohol pomembno povečuje tveganje za nastanek različnih oblik raka.

Raziskave kažejo, da je samo v Veliki Britaniji vsako leto z uživanjem alkohola povezanih približno 11.900 novih primerov raka. To pomeni, da alkohol prispeva k več kot 3 odstotkom vseh diagnoz raka.

V Sloveniji je slika prav tako skrb vzbujajoča. Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) kažejo, da Slovenci sodimo med narode z največjo porabo alkohola v Evropski uniji.

Alkohol je pri nas pomemben dejavnik tveganja za nastanek raka jeter, ustne votline, žrela, grla, požiralnika, debelega črevesa in dojk.

Tudi manjše zmanjšanje pitja lahko pomaga

Strokovnjaki opozarjajo, da ljudje pogosto podcenjujejo vpliv alkohola na nastanek raka. Tveganje se povečuje sorazmerno s količino zaužitega alkohola, a raziskave kažejo, da lahko že zmanjšanje količine popitega alkohola pomembno zmanjša verjetnost za razvoj bolezni.

Koža, sonce in zaščita

Alkohol pa ni edini dejavnik tveganja, ki ga ljudje pogosto spregledajo. Pomembno je tudi redno varovanje kože pred soncem, saj je kožni rak ena najpogostejših oblik raka v razvitem svetu.

V Sloveniji se število primerov melanoma v zadnjih desetletjih povečuje, zato zdravniki priporočajo uporabo zaščitnih krem z ustreznim zaščitnim faktorjem skozi vse leto – tudi v oblačnih dneh.

image_alt
To je 11 najbolj poceni živil s proteini

Gibanje kot zaščita

Poleg zmanjšanja pitja alkohola in zaščite pred soncem ima pomembno vlogo pri preventivi raka tudi redna telesna aktivnost. Gibanje pomaga ohranjati zdravo telesno težo, kar dodatno zmanjšuje tveganje za različne vrste raka. Še posebej učinkovite so intenzivnejše oblike vadbe, ki dokazano krepijo odpornost telesa.

image_alt
Proteinski kavni napitek: zdrav ali ne? Vse, kar morate vedeti

Ključ do preventive

Strokovnjaki opozarjajo, da lahko z zdravim življenjskim slogom, uravnoteženo prehrano, omejevanjem alkohola, zaščito pred soncem in redno telesno dejavnostjo pomembno zmanjšamo tveganje za nastanek raka.

Čeprav popolne zaščite ni, lahko že majhne spremembe v vsakodnevnih navadah dolgoročno pomenijo veliko razliko.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

alkohol rak rak debelega črevesa pitje alkohola kožni rak

Priporočamo

Urška Klakočar Zupančič spregovorila o tem, zakaj ni bila povabljena na premierjevo poroko
Po odpovedi koncerta se je oglasil Challe Salle: Hvala za lepe besede ob izgubi
Minister v elementu: na poroki skočil na mizo in odpel Thompsona (VIDEO)
Proti Zemlji potuje vesoljska ladja?! Znanstvenik s Harvarda: »Objekt ne more biti komet«

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

Komentarji:

Priporočamo

Urška Klakočar Zupančič spregovorila o tem, zakaj ni bila povabljena na premierjevo poroko
Po odpovedi koncerta se je oglasil Challe Salle: Hvala za lepe besede ob izgubi
Minister v elementu: na poroki skočil na mizo in odpel Thompsona (VIDEO)
Proti Zemlji potuje vesoljska ladja?! Znanstvenik s Harvarda: »Objekt ne more biti komet«

Izbrano za vas

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.