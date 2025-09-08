Alkohol povezan z več kot 10.000 primeri raka letno: opozorilo za slovenske bralce

Največji preprečljivi vzrok za nastanek raka na svetu še vedno ostaja kajenje, ki je povezano s približno tretjino vseh primerov.

A vse več raziskav opozarja, da tudi alkohol pomembno povečuje tveganje za nastanek različnih oblik raka.

Raziskave kažejo, da je samo v Veliki Britaniji vsako leto z uživanjem alkohola povezanih približno 11.900 novih primerov raka. To pomeni, da alkohol prispeva k več kot 3 odstotkom vseh diagnoz raka.

V Sloveniji je slika prav tako skrb vzbujajoča. Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) kažejo, da Slovenci sodimo med narode z največjo porabo alkohola v Evropski uniji.

Alkohol je pri nas pomemben dejavnik tveganja za nastanek raka jeter, ustne votline, žrela, grla, požiralnika, debelega črevesa in dojk.

Tudi manjše zmanjšanje pitja lahko pomaga

Strokovnjaki opozarjajo, da ljudje pogosto podcenjujejo vpliv alkohola na nastanek raka. Tveganje se povečuje sorazmerno s količino zaužitega alkohola, a raziskave kažejo, da lahko že zmanjšanje količine popitega alkohola pomembno zmanjša verjetnost za razvoj bolezni.

Koža, sonce in zaščita

Alkohol pa ni edini dejavnik tveganja, ki ga ljudje pogosto spregledajo. Pomembno je tudi redno varovanje kože pred soncem, saj je kožni rak ena najpogostejših oblik raka v razvitem svetu.

V Sloveniji se število primerov melanoma v zadnjih desetletjih povečuje, zato zdravniki priporočajo uporabo zaščitnih krem z ustreznim zaščitnim faktorjem skozi vse leto – tudi v oblačnih dneh.

Gibanje kot zaščita

Poleg zmanjšanja pitja alkohola in zaščite pred soncem ima pomembno vlogo pri preventivi raka tudi redna telesna aktivnost. Gibanje pomaga ohranjati zdravo telesno težo, kar dodatno zmanjšuje tveganje za različne vrste raka. Še posebej učinkovite so intenzivnejše oblike vadbe, ki dokazano krepijo odpornost telesa.

Ključ do preventive

Strokovnjaki opozarjajo, da lahko z zdravim življenjskim slogom, uravnoteženo prehrano, omejevanjem alkohola, zaščito pred soncem in redno telesno dejavnostjo pomembno zmanjšamo tveganje za nastanek raka.

Čeprav popolne zaščite ni, lahko že majhne spremembe v vsakodnevnih navadah dolgoročno pomenijo veliko razliko.