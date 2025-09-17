  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine

    Novice

    SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

    Kronika

    DomaNa tujem

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in film

    Ona

    Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Bizarno

    Šport

    TekmeOdmeviTimeout

    Bralci

    Pošljite predloge in fotografije

    Horoskop

    Nedeljske novice

    Polet

    Suzy

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnine
    Naročila
    Polet

    Alkohol po vadbi: zakaj pivo upočasni regeneracijo mišic

    Raziskave jasno kažejo, da alkohol ne prispeva k boljšemu počutju športnika – prej nasprotno.
    Klasično pivo vsebuje alkohol, ki povzroča dehidracijo, slabša obnovo glikogenskih zalog v mišicah in negativno vpliva na spanec ter hormone. FOTO: Getty Images
    Klasično pivo vsebuje alkohol, ki povzroča dehidracijo, slabša obnovo glikogenskih zalog v mišicah in negativno vpliva na spanec ter hormone. FOTO: Getty Images
    Miroslav Cvjetičanin
     17. 9. 2025 | 08:00
    A+A-

    Po naporni kolesarski turi ali skupnem treningu mnogi rekreativci radi posežejo po kozarcu piva.

    A čeprav je druženje ob alkoholu prijetno, strokovnjaki opozarjajo: pitje alkohola po vadbi bistveno upočasni regeneracijo telesa.

    Zakaj alkohol škodi regeneraciji?

    Po športni aktivnosti so mišice vneto tkivo, telo pa potrebuje tekočino, energijo in počitek. Prav zato je rehidracija ključna.

    Alkohol pa žal deluje nasprotno: namesto da bi telo hidriral, ga dodatno dehidrira. Poleg tega zavira polnjenje mišičnih zalog glikogena, kar pomeni počasnejše okrevanje in slabšo pripravljenost za naslednjo vadbo.

    Slovenci, šport in »pivo po treningu«

    V Sloveniji je druženje ob alkoholu globoko zakoreninjeno tudi v športni kulturi. Za marsikaterega rekreativca je pivo po vadbi skoraj obred.

    A raziskave jasno kažejo, da alkohol ne prispeva k boljšemu počutju športnika – prej nasprotno. Zmanjšuje kakovost spanca, oslabi imunski sistem ter celo vpliva na hormonsko ravnovesje. Pri moških lahko dolgoročno zavira tvorbo testosterona in povečuje tveganje za ginekomastijo.

    Premalo raziskav, a dovolj dokazov

    Neposrednih raziskav o vplivu alkohola na regeneracijo je malo, saj bi bilo preizkušanje škodljivih učinkov na prostovoljcih neetično. Kljub temu številni posredni dokazi kažejo, da alkohol negativno vpliva na imunski, hormonski in živčni sistem, hkrati pa zmanjša sposobnost telesa za gradnjo beljakovin in obnovo mišic.

    image_alt
    Alarmantno: Pozabljeni rak se hitro širi med mladimi, strokovnjaki opozarjajo na agresivno obliko

    Najprej voda, potem (morda) pivo

    Če se alkoholu po vadbi ne želite povsem odpovedati, strokovnjaki svetujejo kompromis: najprej popijte vsaj pol litra športne pijače ali vode, šele nato kozarec piva. Tako nekoliko zmanjšate negativne učinke alkohola na presnovo in hidracijo. A kljub temu velja pravilo: več kot popijete, slabša bo regeneracija.

    Več napora = manj alkohola

    Po zelo intenzivni vadbi (npr. dolgi kolesarski turi ali zahtevnem treningu moči) je vpliv alkohola na telo še bolj izrazit. Medtem ko hlajenje in kompresija zmanjšujeta oteklino in vnetje mišic, alkohol učinkuje ravno nasprotno – povečuje vnetja in podaljšuje čas okrevanja.

    Alkohol po vadbi je užitek, ki pa ima svojo ceno. Kozarec piva vam verjetno ne bo povzročil večjih težav, a redno pitje alkohola po treningih upočasni regeneracijo, slabša spanje in vpliva na zdravje hormonov. Odločitev je vedno v vaših rokah, toda več alkohola pomeni več škode kot koristi.

    image_alt
    Imate zamaščena jetra? Potem morate za boljše zdravje storiti tole

    Kaj pa brezalkoholno pivo po vadbi: mit ali res dobra izbira za regeneracijo?

    Medtem ko strokovnjaki opozarjajo, da alkoholno pivo po vadbi upočasni regeneracijo mišic, se vse pogosteje pojavlja vprašanje: ali je brezalkoholno pivo lahko boljša izbira za športnike?

    Raziskave kažejo, da odgovor ni enoznačen, a brezalkoholna različica res prinaša nekaj prednosti.

    Zakaj brezalkoholno pivo ni enako kot pravo pivo

    Klasično pivo vsebuje alkohol, ki povzroča dehidracijo, slabša obnovo glikogenskih zalog v mišicah in negativno vpliva na spanec ter hormone. Brezalkoholno pivo pa vsebuje največ 0,5 % alkohola – pogosto pa še manj. Zato ne izzove enakih negativnih učinkov na regeneracijo telesa.

    Koristi brezalkoholnega piva za športnike

    Brezalkoholno pivo vsebuje vodo, ogljikove hidrate in elektrolite, ki pripomorejo k rehidraciji po vadbi. Poleg tega je bogato s polifenoli, naravnimi antioksidanti, ki lahko zmanjšajo vnetja in celo krepijo imunski sistem.

    Nemške raziskave na maratoncih so pokazale, da redno uživanje brezalkoholnega piva pred in po tekmi zmanjša tveganje za okužbe dihal in pospeši okrevanje.

    Kje pa so omejitve?

    Kljub prednostim brezalkoholno pivo ni popolna športna pijača. Vsebuje manj natrija kot specializirane izotonične pijače, zato morda ne bo povsem nadomestilo izgubljenih mineralov po dolgotrajni ali zelo intenzivni vadbi. Zato ga mnogi športniki uporabljajo kot prijeten dodatek, ne pa kot glavni vir rehidracije.

    Čeprav brezalkoholno pivo ne more v celoti nadomestiti športnih napitkov, je lahko za rekreativne športnike odlična alternativa. Omogoča družabni obred »piva po treningu«, a brez večjih negativnih učinkov na regeneracijo in zdravje.

    Več iz teme

    pivošport in rekreacijaalkohol in športbrezalkoholno pivošportna rekreacijapitje alkohola
    ZADNJE NOVICE
    09:56
    Kronika  |  Na tujem
    TRAGEDIJA

    Oče petih otrok po nesreči povozil sina: 16-mesečni deček umrl v bolnišnici

    Tragedija v Brčkem: kljub reanimaciji fantku niso mogli več pomagati.
    17. 9. 2025 | 09:56
    09:30
    Bulvar  |  Domači trači
    RAZOČARAN

    Slovenski igralec razkril hinavsko ozadje posla: »Vse skupaj je bila ena velika laž!« (VIDEO)

    Priznal je, da ne bi še enkrat izbral igralskega poklica.
    17. 9. 2025 | 09:30
    09:25
    Ona  |  Stil
    DELOINDOM

    Tako izgleda novo stanovanje v Elipsi, obiskovalci ne morejo verjeti

    Stanovanje, ki ga tokrat predstavljamo, je zgodba o drznih barvnih kombinacijah, kjer je bil naročnik pogumnejši kot oblikovalki interierja.
    Aleksandra Zorko17. 9. 2025 | 09:25
    09:07
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Finance

    Kako najhitreje do poslovnega kredita?

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 09:07
    09:06
    Ona  |  Stil
    VSAK NA SVOJEM

    Ali ločena spalnica reši ali uniči razmerje (z izkušnjami Slovenk)

    Ločene spalnice postajajo vse pogostejša praksa, a tabu ostaja. Gre za oddaljevanje ali priložnost za bolj kakovosten spanec in odnos?
    Daša Mavrič17. 9. 2025 | 09:06
    09:05
    Premium
    Kronika  |  Doma
    POMANJKANJE PRAVOSODNIH POLICISTOV

    Ker kadra ni, pravica stoji: Vetrim (20) ni prišel na sodišče, od devetošolca izsilil vsaj 62 tisočakov

    Domnevni 20-letni izsiljevalec Vetrim Gashi ni prišel na sodišče. Pravosodni policisti ga niso privedli, zato so obravnavo preklicali.
    Andrej Bedek17. 9. 2025 | 09:05

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NOVE IZVOZNE STRATEGIJE

    Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    15. 9. 2025 | 09:05
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SONČNA ENERGIJA

    Ko neurje pretrese sosesko in zmanjka elektrike

    Sončne elektrarne se že vrsto let uveljavljajo kot zanesljiva in okolju prijazna rešitev za zmanjšanje stroškov elektrike.
    10. 9. 2025 | 08:34
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

    Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    16. 9. 2025 | 09:53
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Denar

    Kje je 27 milijard evrov?

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:06
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    IZBRANA KAKOVOST

    Kje dobiti sočno in okusno meso s 100% sledljivostjo?

    Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
    15. 9. 2025 | 15:59
    PromoPhoto
    Ona  |  Svetovalnica
    SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

    Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    15. 9. 2025 | 08:39
    Promo
    Ona  |  Svetovalnica
    SKLEPI

    Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

    Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
    16. 9. 2025 | 12:49
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    GIBANJE

    Bo 150 minut na teden dovolj?

    Raziskave potrjujejo, da že zmerna telesna dejavnost zmanjša bolniške odsotnosti, izboljša počutje in poveča produktivnost na delovnem mestu.
    Promo Slovenske novice16. 9. 2025 | 15:15
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Finance

    Kako najhitreje do poslovnega kredita?

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 09:07
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Prezračevanje

    Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

    Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
    Promo Slovenske novice12. 9. 2025 | 13:16
    PromoPhoto
    Ona  |  Svetovalnica
    BIVANJE

    Poskrbite za bolj zdravo bivalno okolje

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    15. 9. 2025 | 11:26
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    LOGISTIKA

    Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

    BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
    15. 9. 2025 | 12:51
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Varčevanje

    Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

    Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
    Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:10
    Bulvar  |  Domači trači
    Podkast Sovoznik

    Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

    Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
    Gregor Knafelc4. 9. 2025 | 14:01
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Varčevanje

    Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

    O tem je spregovorila Jožica Palčič, predsednica uprave Save Infond, ki že celotno kariero deluje v finančnem sektorju doma in v tujini.
    Promo Slovenske novice11. 9. 2025 | 14:38
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    KRIPTOVALUTE

    Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    11. 9. 2025 | 09:21
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki