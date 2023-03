Alkohol neposredno povzroča sedem vrst raka

Znanstveniki so našli trdne dokaze, da alkohol povzroča vsaj sedem vrst raka. Jenny Connor z Univerze v Otagu (Nova Zelandija) je v strokovni reviji Addiction objavila članek, v katerem so podane ocene, da je samo v letu 2019 okoli pol milijona smrti zaradi raka pravzaprav posledica uživanja alkohola, kar je približno 5,8 odstotka smrti zaradi raka na svetu.

Našla je dokaze o povezavi med alkoholom in rakom grla, ust, požiralnika, glasilk, jeter, debelega črevesa in dojk. »Opazili smo, da se tveganje poveča z večjo porabo alkohola, in se strinjali, da obstajajo trdni dokazi, da pitje alkohola neposredno povzroča raka,« pravi Susan Brown, vodja programa Svetovne fundacije za raziskave raka.

Čeprav so najbolj ogroženi alkoholiki, tudi ljudje, ki pijejo »zmerno«, povečajo možnost, da zbolijo. Conor pravi, da ni varne količine alkohola, ko gre za tveganje za raka.

Specifični biološki razlogi, zakaj alkohol povzroča raka, še vedno niso znani, vendar po nekaterih teorijah lahko alkohol poškoduje DNK in povzroči škodljive mutacije.