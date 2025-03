Alkohol in športniki: Tihi saboter uspeha ali nepogrešljiv del sprostitve

Alkohol in šport se ne ujemata najbolje, saj ima alkohol številne negativne učinke na telesno zmogljivost, regeneracijo in splošno zdravje športnikov.

Kljub temu nekateri športniki občasno sežejo po alkoholnih pijačah, predvsem po tekmah ali v obdobjih brez intenzivnih treningov.

Razlagamo, zakaj je alkohol problematičen in kdaj (če sploh) ga športniki lahko uživajo.

Kako alkohol vpliva na športnike?

Dehidracija in slabša regeneracija

Alkohol je diuretik, kar pomeni, da pospešuje izločanje tekočine iz telesa. To lahko vodi v dehidracijo, ki zmanjšuje telesno zmogljivost in otežuje regeneracijo po napornih treningih ali tekmovanjih.

Poslabšana sinteza beljakovin in mišična rast

Alkohol negativno vpliva na sintezo beljakovin, kar je ključnega pomena za obnovo in rast mišic. To pomeni, da lahko uživanje alkohola po treningu upočasni regeneracijo in zmanjšuje mišično moč.

Slabša koordinacija in reakcijski čas

Alkohol vpliva na delovanje možganov, kar zmanjšuje sposobnost hitrega odločanja, koordinacije in ravnotežja. To je še posebno nevarno za športnike, ki se ukvarjajo s športi, kjer so hitre reakcije ključnega pomena (npr. nogomet, košarka, tenis, borilni športi).

Negativen vpliv na spanec

Čeprav alkohol lahko povzroči zaspanost, dejansko poslabšuje kakovost spanja, kar pomeni manjšo regeneracijo telesa in večjo utrujenost naslednji dan.

Povečanje tveganja za poškodbe

Ker alkohol vpliva na koordinacijo in reakcijski čas, športniki, ki uživajo alkohol, pogosteje doživljajo poškodbe. Poleg tega zavira celjenje ran in mišičnih mikropoškodb, kar pomeni, da se poškodovani športniki težje in počasneje vrnejo na teren.

Ali je pivo manj škodljivo za športnike?

Pivo pogosto velja za manj škodljivo alkoholno pijačo zaradi vsebnosti elektrolitov, ogljikovih hidratov in vitaminov skupine B. Vendar pa alkohol v pivu še vedno povzroča dehidracijo, zavira sintezo beljakovin in vpliva na spanec, kar pomeni, da ni idealna pijača za športnike, zlasti po intenzivni vadbi.

Nekateri športniki po tekmah ali treningih sežejo po brezalkoholnem pivu, ki ohranja nekatere koristne sestavine, a ne vsebuje alkohola, ki bi negativno vplival na regeneracijo. Brezalkoholno pivo je zato boljša alternativa kot klasično.

Kdaj (če sploh) lahko športniki uživajo alkohol?

Če športnik želi uživati alkohol, je priporočljivo, da to stori v obdobjih, ko nima intenzivnih treningov ali tekmovanj. Nekaj splošnih priporočil:

Alkoholu se izogibajte vsaj 24–48 ur pred tekmo ali pomembnim treningom.

Po intenzivni vadbi je ključno najprej poskrbeti za hidracijo, regeneracijo in kakovosten spanec, preden posežete po alkoholu.

Če uživate alkohol, naj bo to v zmernih količinah – pretiravanje bo močno vplivalo na telesno pripravljenost in okrevanje.

Brezalkoholne različice so boljša izbira, saj ne povzročajo dehidracije in nimajo drugih negativnih učinkov.

Alkohol ima številne negativne učinke na športnike, saj poslabšuje regeneracijo, zmanjšuje telesno zmogljivost in povečuje tveganje za poškodbe.

Čeprav je pivo nekoliko bolj sprejemljivo zaradi določenih hranilnih vrednosti, še vedno vsebuje alkohol, ki negativno vpliva na športne rezultate. Če športnik želi uživati alkohol, naj to stori v obdobjih brez intenzivnega treninga in v zelo zmernih količinah.