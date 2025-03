Ali veste, zakaj rukoli pravimo tudi ljubezenska solata

Rukola je izjemno kakovostna in zdravilna zelenjava, bogata z vitaminom C, številnimi minerali, še posebej z železom. Poleg tega vsebuje tudi številne koristne sestavine, med katerimi izstopajo vlaknine.

Rukola pa ni le hranljiva, temveč tudi močan afrodiziak, zaradi česar je priljubljena hrana zaljubljencev.

Rukola pozitivno vpliva na libido, krepi potenco in spodbuja sintezo spolnih hormonov. Njene učinke so poznali že stari Rimljani in Egipčani, ki so pogosto uživali to rastlinsko poživilo.

Zakladnica vitaminov in mineralov

Ta okusna zelenjava vsebuje visoke ravni folne kisline ter antioksidante, kot so vitamini C, K in A, zato se učinkovito bori proti prostim radikalom.

Polna je karotenoidov in številnih mineralov, kot so kalij, mangan, železo in kalcij – vsi ti so nujno potrebni za uravnoteženo prehrano.

Poleg tega vsebuje fitokemikalije, ki pomagajo pri preprečevanju raka. V primerjavi z nekaterimi drugimi listnatimi rastlinami ima prednost, saj vsebuje nizko raven oksalatov, kemikalij, ki sicer zavirajo absorpcijo mineralov v telesu.

Naravni antibiotik

Grenak in aromatičen okus rukole izvira iz glukozinolatov in izotiocianatov, ki jih najdemo tudi v sorodnih rastlinah, kot je hren. Posebna aroma rukole pa prihaja iz estrov maslene kisline in žveplovih spojin.

Pri prehrani je najbolje uporabiti mlade, sočne liste, saj so manj grenki in polni koristnih hranilnih snovi. Poleg tega vsebujejo eterična olja in antibakterijske sestavine, zaradi katerih velja rukola za naravni antibiotik.

Rukolo uvrščamo v skupino križnic; zanje je znano, da so izjemno dobra preventiva pred rakom. Med križnice uvrščamo rastline iz rodu Brassica oleracea (kapusnice), kjer so združeni zelje, brokoli, ohrovt, brstični ohrovt, kolerabica, cvetača, potem rod Brassica rapa, v katerem najdemo kitajski kapus, rod Armoracia rusticana, kamor spada hren, rod Raphanus sativus, v katerem združujemo redkvice, črno redkev, repo, rod Eruca sativa z rukolo in nekatere druge rodove. Da bomo dlje zdravi, vsak dan za obrok izberimo vsaj eno izmed omenjenih rastlin.

Ljubezenska solata

Skuhano ali pečeno rdečo peso narežite na kocke, jo zmešajte z rukolo, dodajte rezine mandarin, orehe in feta sir. Solato začinite z oljčnim oljem in uživajte v njenem zapeljivem okusu.

Za kaj je rukola koristna?

preprečuje prehlad in kašelj

uravnava prebavo

osvežuje in krepi organizem

odličen prehranski dodatek za nosečnice

močan antioksidant

deluje kot naravni afrodiziak

Kremna juhica iz rukole

Z veliko antioksidanti; priprava 2 minuti, čas kuhanja 10 minut

Potrebujemo:

3 pesti rukole

1 krompir

2 stroka česna

sol, poper

kisla smetana

Priprava kremne juhe z rukolo:

Krompir olupimo in narežemo na kocke. V manjši količini slane vode ga skuhamo do mehkega. H krompirju dodamo rukolo, zalijemo z vodo ali jušno osnovo in kuhamo 5 minut.

Zmehčano rukolo pretlačimo s paličnim mešalnikom v kremno juhico. Juho začinimo s soljo in poprom, strtim česnom, vmešamo še kislo smetano, kakšno žlico ali dve, in takoj ponudimo.

Po juhi se priležejo testenine s tunino omako in radičeva solata s koruzo.