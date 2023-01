Ali veste, zakaj je najpogostejša krvna skupina 0 pozitivna?

Znano je, da je krvna skupina AB negativna najredkejša, medtem ko je krvna skupina 0 pozitivna najpogostejša v svetovni populaciji.

Toda ali ste se kdaj vprašali, zakaj je večina ljudi 0 pozitivnih? Zelo zanimiv članek smo povzeli po reviji Outside. Kri je sestavljena iz istih osnovnih elementov (rdečih krvničk, belih krvničk, trombocitov in plazme), tisto, kar eno krvno skupino loči od druge, pa so njeni antigeni, to je ovoj okoli rdečih krvničk, eritrocitov, ki telesu pomaga pri prepoznate, katere krvne celice so vaše.

Nekateri antigeni lahko spodbudijo imunski sistem, da napade s transfuzijo pridobljeno kri, zato je pri transfuziji zelo pomembno poznati krvno skupino darovalca in prejemnika.

Obstajajo štiri glavne krvne skupine, ki jih določa prisotnost ali odsotnost dveh antigenov, A in B, na površini rdečih krvnih celic. Krvna skupina A ima le antigene A na rdečih krvničkah (in protitelesa B v plazmi); krvna skupina B ima le antigene B na rdečih krvnih celicah (in protitelesa A v plazmi); krvna skupina AB ima protitelesa A in B na rdečih krvnih celicah (v plazmi pa protitelesa niti A niti B); medtem ko krvna skupina 0 nima niti A niti B antigenov na rdečih krvničkah (ampak A in B protitelesa v plazmi).

Ugotovite, katera krvna skupina je šibkejša od drugih (in zakaj). Poleg antigenov A in B obstaja še tretji antigen, znan kot Rh faktor, ki označuje prisotnost (+) ali odsotnost (-).

Rh-negativni bolniki lahko prejmejo samo Rh-negativno kri, medtem ko lahko Rh-pozitivni bolniki prejmejo tako Rh-pozitivno kot Rh-negativno kri. 0 pozitivna je najpogostejša krvna skupina svetovne populacije, ljudje z negativno krvno skupino 0 so univerzalni darovalci, ljudje s krvno skupino AB pa univerzalni prejemniki, saj lahko prejmejo kri iz katere koli druge krvne skupine, torej dajo kri (za 0 negativna) na katero koli drugo krvno skupino. Ugotovite prednosti in slabosti ljudi s krvno skupino 0.

Zakaj je najpogostejša krvna skupina 0 pozitivna?

Najprej je treba pojasniti, kaj pomenijo dominantne in recesivne lastnosti. Vsak gen, razen kromosoma Y, je v paru, kar pomeni, da ima vsak od nas dva dvojnika vsake možne genetske lastnosti. Dominantno pomeni, da potrebujemo samo eno kopijo, da se lastnost pokaže, recesivna pa pomeni, da potrebujemo obe kopiji, da se lastnost izrazi. Ko gre za gen AB0, obstajajo tri možne lastnosti: A, B ali 0. Lastnosti A in B sta dominantne, 0 pa recesivna.

To pomeni, da je za krvno skupino A potreben samo en gen AB0, ki je tipa A. Podobno potrebujemo samo en dvojnik tipa B, da ima nekdo krvno skupino B. Toda potrebujemo dva dvojnika lastnosti 0, da imamo krvna skupina 0. Preberite tudi katera je »najmočnejša« krvna skupina.

Gen za krvno skupino 0 je recesiven, ker potrebujemo en gen za 0 in enega za A. Tako imamo antigene A na celičnih membranah. Da bi imel nekdo krvno skupino 0, morata torej imeti oba starša krvno skupino 0. Pomembno je tudi vedeti, da se aleli (različne različice gena, ki določa določene lastnosti) v genetskem materialu ne pojavljajo enako pogosto.

To pomeni, da bo oseba z lastnostmi AA ali Ai imela krvno skupino A; BB ali Bi bosta ustvarila krvno skupino B; AB bo ustvaril krvno skupino AB; in ii bo ustvaril krvno skupino 0. Alel i je veliko pogostejši od A, ta pa veliko pogostejši od B. Povedano drugače, v genetskem materialu je veliko alelov, zato se kombinacija ii pojavlja veliko pogosteje kot AA ali Ai. Tako je verjetnost parjenja ii večja kot parjenja Ai, zato je najpogostejša krvna skupina 0.