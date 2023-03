Ali veš, zakaj je dobro piti šnops

Pitje žganja lahko prinese tudi številne koristi za zdravje – seveda, če z njim ne pretiravate.

Če vas torej vaša boljša polovica ali kdor koli napade zaradi pitja žganja, ji predstavite enega od teh argumentov.

Podaljšuje pričakovano življenjsko dobo. Prekomerne količine žganja in katerega koli drugega alkohola vam bodo zagotovo skrajšale življenjsko dobo, zmerne količine pa jo lahko podaljšajo, in to zato, ker antioksidanti pomagajo v boju proti radikalom, ki so glavni vzrok staranja.

Lajša stres. Če ga pijete v zmernih količinah, žganje deluje na živčni sistem, zato vas sprošča. Ponavljamo, le če ga pijete v zmernih količinah, zmanjšuje tveganje za možgansko in srčno kap.

Še en vic o šnopsu -A si ti kdaj pil zanič šnops? -Sem. -In kakšen je bil? -Dober.

Odlično pri žganju je, da preprečuje nastajanje holesterolnih oblog v srčno-žilnem sistemu in pomaga zmanjšati količino holesterola, vse to pa na koncu drastično zmanjša tveganje za srčni infarkt in možgansko kap, pomaga pri preprečevanju prehladov.

Verjetno niste vedeli, da je žganje lahko odličen sirup proti kašlju. Prav tako alkohol pomaga uničiti vse bakterije v grlu. Najboljši učinek boste dosegli, če ga zmešate s toplo vodo in limono. Tukaj je odličen argument - za razliko od gaziranih in celo nekaterih naravnih sokov je žganje nizkokalorični alkohol! S pitjem žganja znižujete holesterol v krvi in ​​se ne zredite. In še bi lahko naštevali ... Ampak, vedno bomo dodajali opomnik: V zmernih količinah!