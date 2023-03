Ali tek poveča zadnjico in zmanjša prsi

Tek nas ohranja telesno dejavne, hkrati pa nam pomaga v boju proti učinkom staranja, saj zmanjšuje stres. In tekačice so vedno videti mlajše!

Ženske imajo prednost! A ne pri teku, boste rekle. Ženske tečejo, da ostanejo v formi, da bi ostale zdrave, da bi shujšale, da bi pridobile dobro postavo in iz čiste ljubezni do teka.

Obstajajo zapisi izpred 700 let pred našim štetjem, da so ženske v stari Grčiji tekle v čast Heri – boginji družine in plodnosti. Na Olimpu je uživala posebno spoštovanje. Tako kot bi ga morale imeti ženske v vsakdanji družbi; vsaj pri Poletu mislimo tako.

Kaj bi morale vedeti o teku?

Da bi kar najbolje izkoristile svoj tek, pa naj bo za fitnes, zabavo, tekmovalno uspešnost ali hujšanje, je pomembno, da razširite svoje znanje o pravilnem treningu, zdravju in seveda prehrani. Če je reden, lahko daje številne koristne učinke in pozitivno vpliva na žensko telo. Potreben pa je pravilen pristop.

Kako reden tek vpliva na žensko telo?

Študije so pokazale, da reden tek že pri tako malo kilometrih, kot je deset na teden, podaljša življenje za tri do šest let. Poleg tega da lahko podaljša življenjsko dobo, dodaja še veliko drugih pozitivnih učinkov za žensko.

Anaerobni tek z veliko intenzivnostjo je eden najmočnejših spodbujevalcev rastnega hormona. Ta prispeva k močnejšim mišicam, kar povečuje zmogljivost. S pogostim tekom in pravilnim treningom boste pridobili moč in hitrost. Lahki aerobni teki torej niso dovolj!

Tek pomaga pri izgorevanju kalorij. Hiter tek porabi več kalorij kot počasen. To pomaga izgubiti težo in vam lahko pomaga pridobiti telo, ki si ga želite.

Ameriška raziskava je pokazala, da ženske, ki tečejo, proizvedejo veliko manj hormona estrogena kot njihove sedeče kolegice. Visoka raven estrogena lahko privede do povečanja telesne teže, zlasti okoli bokov in pasu, in tudi menstrualnih težav, kot so neredna obdobja menstruacije. Nizka raven estrogena pa ščiti tekačice pred razvojem raka maternice, dojk in debelega črevesa, saj se z majhnimi vrednostmi estrogena tveganje zmanjša za približno polovico!

Pomaga vam do lepe kože, saj s tekom spodbujate prekrvavitev. Pomaga pri prenosu kisika in hranilnih snovi v kožo, hkrati pa izpere odpadne proizvode in stranske produkte oksidativnega stresa. Opazile boste, da bo vaša koža bolj zdrava in sijoča.

Tek vas ohranja telesno dejavne, hkrati pa vam pomaga v boju proti učinkom staranja, saj zmanjšuje stres. Tekačice so vedno videti mlajše!

Osteoporoza se pogosto obravnava kot »ženska bolezen«, saj je razširjena med številnimi po menopavzi. Pri ženskah lahko privede do zlomov. Ker boste s tekom redno krepile kolena in mišice, se bo večala gostota kosti in boste bolje zaščitene pred zlomi, povezanimi z osteoporozo. Tek pomaga zaščititi sklepe in zmanjšati vnetja. Ko boste imele močnejše telo, se bo presnova izboljšala.

Tek sprošča endorfine, ki jim pravimo tudi hormoni sreče. Že samo 30 minut teka lahko izboljša vaše razpoloženje in odžene stres in tesnobo. Mirno stanje duha se bo zagotovo pokazalo v vašem zunanjem videzu, saj boste postale bolj živahne in fizično zmogljive. Izboljša se občutljivost za inzulin in inzulinsko odpornost, ki je zelo pomembna za tveganje nastanka sladkorne bolezni tipa II.

Bolezni srca in kapi so glavni vzroki za prezgodnjo smrt pri ženskah. Ugotovljeno je, da z rednim tekom zmanjšate tveganje zanje. Znano je tudi, da znižuje krvni tlak. Izboljša se zdravje vaših vitalnih organov, kot so srce in pljuča, saj izboljša prekrvavitev. To bo okrepilo vaše splošno zdravje.

Kako tek spremeni telesni videz ženske?

Vaš telesni videz je precej odvisen od telesne sestave, ki je posledica načina življenja. Sestava telesa pomeni, kolikšen delež telesa sestavljajo voda, kosti, maščoba, mišice in organi. Povečanje mišične mase in zmanjšanje podkožne maščobe je ključna korist, ki jo pridobite z rednim treningom. Tu pa igrajo glavno vlogo gibanje, geni in prehrana!

Če želite imeti zdravo in privlačno telo, morate imeti tudi zdravo količino maščob v njem. Maščoba pomaga uravnavati raven hormonov in vam daje energijo. Torej mora biti razmerje med mišicami in maščobo uravnoteženo. Vaša telesna teža je odvisna od vnesene energije in energije, ki jo porabite.

Če imate redno uravnoteženo prehrano, lahko tek uporabite, da ustvarite primanjkljaj kalorij, kar pomeni, da lahko povzroči porabo energije in spodbudi izgubo maščobe. Tako zdravo hujšate.

Ali tek povzroča večjo zadnjico?

Tečemo predvsem z nogami – in zadnjico. Mišice, ki jih takrat največ uporabljamo, so sprednje in zadnje stegenske mišice, meča in zadnjične mišice. Seveda je poleg njih vključenih še ogromno mišic, ki pa manj sodelujejo. Reden tek vam bo zagotovo prinesel napeto, fit telo, vključno s čvrsto zadnjico. Vendar pa je sam po sebi ne bo povečal, če se posebej ne lotite krepitve zadnjičnih mišic. Maratonci v primerjavi s sprinterji nimajo velike zadnjice. Sprinterji jo trenirajo z vadbo z utežmi in hitrimi sprinti.

Ali lahko s tekom izgubite maščobe na rokah in ramenih?

Ker tek povzroči izgorevanje maščob po vsem telesu, bodo tudi roke s časom postale vitkejše. Vendar ne morete opaziti zmanjšanja maščobe v njih. Če med tekom mahate z rokami, lahko prispevate k večjemu izgorevanju maščob ter toniranju rok in ramen. Če dodate še trening z utežmi za roke, vam lahko pomaga doseči bolj čvrste roke in ramena.

Ali tek vpliva na trebušno maščobo?

Tek pomaga zmanjšati maščobo iz vsega telesa, če tečete redno in imate reden (uravnotežen) primanjkljaj kalorij. Zmanjšanje trebušne maščobe je najtežje in zadnje. Ko redno tečete, lahko med izgubljanjem maščobe iz telesa opazite, da se tudi trebušna postopoma zmanjšuje.

Prepričajte se, da se držite pravilnega prehranskega načrta, s katerim vzdržujete tisti primanjkljaj kalorij. Naredite vaje za trebušne mišice, da boste imele čvrst trebuh.

Ali tek vpliva na prsi?

Tek ne zmanjša prsi! Če redno tečete in imate uravnoteženo prehrano s kaloričnim primanjkljajem, boste morda opazile, da se bo sčasoma tudi predel prsi zmanjšal. Trenirajte prsne mišice, če želite popolnejši pogled nanje!