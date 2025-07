Ali so testenine iz bele moke res nezdrave?

V trgovinah danes najdemo pestro izbiro testenin, od klasičnih belih in polnozrnatih, pa vse do tistih iz riža, leče, graha, koruze in drugih alternativnih sestavin.

Veliko teh izdelkov je brez glutena in se ne oglašujejo več zgolj ljudem z intolerancami, temveč vsem, ki želijo jesti bolj zdravo.

A se zato moramo izogibati običajni beli testenini? In ali so alternativne testenine res boljša izbira?

Bele testenine: mit o slabem ogljikovem hidratu

V času prehranskih trendov z nizko vsebnostjo maščob so testenine veljale za zdravo izbiro, med »low-carb« nekateri pa so jih razglasili za škodljive. Danes vlada precejšnja zmeda.

Res je, da gre za hitro prebavljiv ogljikov hidrat, ki lahko hitreje dvigne krvni sladkor in povzroči lakoto kmalu po obroku. A če jo uživamo zmerno in jo kombiniramo z beljakovinami ter zelenjavo, je lahko povsem uravnotežen del obroka.

Pomembno je tudi, kako testenine pripravimo. Namesto smetanastih omak raje posezite po paradižnikovi osnovi, dodajte zelenjavo, beljakovine in izberite manj predelane dodatke. Tako zmanjšate kalorično vrednost in povečate hranilno kakovost obroka.

Kaj pravijo raziskave?

Pregled znanstvenih študij iz leta 2022 je testenine označil za zdrav in priročen obrok. Večina ljudi sicer raje izbere bele testenine zaradi okusa in teksture, a je priporočilo jasno: če želite povečati hranilno vrednost, posezite po polnozrnatih različicah.

Polnozrnate testenine vsebujejo otrobe in kalčke, ki so bogati z vitamini, minerali, esencialnimi maščobami in drugimi zaščitnimi snovmi. Redno uživanje takšne hrane je povezano z manjšim tveganjem za številne bolezni sodobnega življenjskega sloga.

Testenine iz stročnic in drugih alternativ

Testenine iz leče, graha, ajde ali riža so pogosto bogatejše z beljakovinami in vlakninami kot običajne. Še posebej so primerne za vegetarijance, vegane in tiste, ki ne uživajo mesa. Porcija testenin iz rdeče leče vsebuje skoraj toliko beljakovin kot manjši kos piščanca. Prav tako imajo več vlaknin – bela testenina jih vsebuje približno 3 g na 200 g, medtem ko jih ima polnozrnata okoli 11 g, stročnična pa več kot 7 g.

Višja vsebnost vlaknin prispeva k počasnejši prebavi, daljši sitosti in boljšemu ravnovesju krvnega sladkorja. Vendar pa niso vse alternative enako kakovostne, nekatere so ultra-predelane in vsebujejo dodatke, kot so emulgatorji, ki lahko škodujejo črevesju. Zato je pomembno brati deklaracije in se izogibati predelanim izdelkom.

Cena in okus: ali se splača?

Alternativne testenine so pogosto precej dražje. Medtem ko 500 g navadne bele testenine stane precej manj, boste za stročnični ali riževi nadomestek plačali tudi več kot 1,70 € – in to za polovico manjšo količino.

Vse večja izbira je dobra novica za ljudi z intolerancami, a kakovost brezglutenskih izdelkov je lahko zelo različna. Polnozrnate testenine pa so bile nekaterim pretežke in »preveč zdravega« okusa.

Ali so bele testenine res tako slabe?

Ne. Bela testenina ni nezdrava, če jo uživamo v zmernih količinah in v sklopu uravnoteženega obroka. Za večjo hranilno vrednost pa je priporočljivo občasno poseči tudi po polnozrnatih ali stročničnih različicah, ki vsebujejo več vlaknin in beljakovin.

Ključ do zdrave prehrane je raznolikost, naj se na vašem jedilniku znajdejo tudi ajdovi rezanci, rdeča lečina juha, riž, polenta ali testenine iz starejših vrst žit.

Če pa imate radi klasične bele testenine, ni razloga za slabo vest, le ne pretiravajte z mastnimi omakami in si vsak dan privoščite kaj drugega.