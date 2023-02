Ali so prehladi zdaj hujši kot pred korono?

Ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa, kot so nošenje mask, vzdrževanje higiene, fizična distanca in omejevanje zbiranja, so vplivali tudi na to, da drugi virusi manj krožijo med prebivalstvom.

Kakšne pa so posledice tistega obdobja manjše izpostavljenosti okužbam na naš imunski sistem? No, verjetno ne velike, je pa opazno, da se lahko nekaterim ljudem simptomi prehlada zdijo hujši kot kdaj prej.

So virusi postali resnejši? Strokovnjaki pravijo, da virusi prehlada niso postali bolj škodljivi in ​​resnejši, kot so bili pred pandemijo. Za to trenutno ni dokazov. Vendar obstaja več razlogov, zakaj zdaj, ko ste prehlajeni, morda mislite, da ste slabši kot prej.

Zakaj so simptomi prehlada hujši?

Eden od razlogov, zakaj se lahko simptomi prehlada zdijo hujši, je ta, da so ljudje preprosto pozabili, kako je biti prehlajen, ker zadnja leta niso bili izpostavljeni nobeni okužbi. Simptomi vključujejo kihanje, kašljanje, izcedek iz nosu, bolečine v telesu, nelagodje v prsih in vročino. Nekateri lahko trajajo tudi do 10 dni, pišejo na spletni strani N1.hr.

Manjša izpostavljenost virusom

Ljudje, ki že nekaj časa niso bili prehlajeni, ne bodo preveč imuni proti virusom, je dejal Peter Chin-Hong, profesor in specialist za nalezljive bolezni na Univerzi v San Franciscu. »Zmanjšana izpostavljenost virusom sčasoma lahko povzroči, da se prehlad zdi hujši kot prej, ker mu dolgo niste bili izpostavljeni,« je dodal, poroča Times of India.

Ali ljudi zdaj pogosteje zebe?

Večja je verjetnost, da se bodo ljudje prehladili, glede na to, da zdaj več hodijo ven in se družijo ter ne nosijo mask, kot je bilo v času pandemije. Vendar pa strokovnjaki pravijo, da je to, da se prehlad zdi hujši, morda bolj povezano z možgani kot z imunskim sistemom.

Kateri so najboljši načini za zdravljenje prehlada?

Vzdrževanje dobre higiene, kot sta pogosto umivanje rok in čiščenje površin, lahko pomaga preprečiti širjenje prehladov. Zelo pomembno je, da zaužijemo dovolj tekočine. Če imate vneto grlo, vam lahko bolečino olajša grgranje tople slane vode.