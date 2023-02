Ali si vedel? Zato se praznuje valentinovo!

Rimskokatoliška cerkev 14. februarja praznuje spomin celo na dva istoimenska svetnika – Valentina, ki sta bila po izročilu usmrčena skupaj.

Eden je bil Valentin, škof v Terniju, ki je bil obglavljen leta 269, med vladavino Klavdija II. Nad njegovim grobom so v 4. stoletju zgradili baziliko.

Drugi je Valentin Rimski in ne velja za zgodovinsko osebnost. Kult sv. Valentina Ternijskega, škofa in mučenika, se je hitro razširila najprej v Rimu, nato pa po vsem svetu. Leta 1605 so ga prenesli v svoje mesto Terni. Prikazan je kot duhovnik ali škof, ponekod in kako zdravi epileptika, ker je zaščitnik pred to boleznijo, pa tudi pred kolero. Od 14. stoletja ga na Zahodu imajo tudi za zavetnika zaljubljencev.

V novejši zgodovini pa je bilo valentinovo črtan iz koledarja katoliške cerkve zaradi, kot rečeno, »želje po zmanjšanju števila svetih dni za tiste svetnike, o katerih ni bilo jasnih zgodovinskih dejstev«. Praznovanje sv. Valentina je nadomestil rimski kult boginje Junone, ki so ga praznovali na isti dan. Bila je zaščitnica družine in zakona in na njen dan so ženskam podarjali rože. Danes se na valentinovo izvajajo različni običaji, ki so vse bolj povezani s potrošniško družbo, so prepričani na spletni strani Kurir in B92.