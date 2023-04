Ali se sploh znamo tuširati

Pri tuširanju moramo predvsem paziti, da ne poškodujemo kože in las. Kdo ne pozna tistega lepega občutka, pod tušem, ko se očistimo in osvežimo po znojenju po športno.

Kljub temu, da se vsak želi čim bolje očistiti, pa pogosto umivanje z gelom za prhanje in šamponom žal ni zdravo. Zato, ker omenjeno odstranjuje s kože in las vlago in ker geli in šamponi napadajo naravno, zaščitno kislinsko prevleko na glavi.

Aktivne pralne snovi odstranjujejo avtologno maščobo kože, kar ima za posledico suho kožo, to pa lahko izzove srbenje, krčenje kože in celo okvaro žlez lojnic, da ne omenjamo prhljaja in izpadanja las.

Zmernost je ključno priporočilo. Tudi tisti, ki se vsakodnevno ukvarjajo s športom, si ne smejo umivati las s šamponom več kot dva- do tri- krat na teden. Pogosto je dovolj, da lase preprosto splaknemo z vodo, ker - če smo realni - se lasje zares umažejo šele, če z glavo rinemo skozi blato in umazanijo.

Mlačna voda namesto gela za prhanje

Dandanes se večina ljudi umiva veliko bolj intenzivno, kot je to za kožo in njeno delovanje in obnavljanje potrebno. Znoj lahko draži kožo, vendar je vodotopen. Zato ga je v idealnem primeru treba sprati z mlačno vodo. Uporaba penastega dišečega gela za prhanje vsakič znova poškoduje kožo. Izjema je plavanje v kloru in slani vodi - tu je smiselno, da se obojega znebite s kože in las.

Uporabljajte kakovostne izdelke

Konvencionalni šamponi in geli za tuširanje običajno vsebujejo vodo, olje, dišave in natrijev lavret sulfat. Zadnje je »zaslužno« za to, da se izdelki na koži lepo penijo, vendar pa žal hkrati napadejo našo zaščitno kislinsko odejo in izsušijo kožo in lase. Poceni šamponi pogosto vsebujejo veliko koncentracijo silikonov, ki naše lasišče dobesedno zapečatijo s tankim filmom. Zato se je dobro prepričati, da kupujete nežne izdelke, ki ne vsebujejo alkalnih snovi, da so pH-nevtralni, s kakovostnimi hranili.

Obnovite zaščitni kisli plašč

Po umivanju je nujno treba obnoviti zaščitno kislinsko odejo kože in nadomestiti izgubljene hranilne in lipidne snovi. Glede na tip kože zadostuje vlažilni, hranili losjon za telo. Za tiste, ki imajo že sicer suho kožo, je bolje, da uporabijo mleko za telo.

Obnavljanje povrhnjice

Pri laseh je priporočljivo, da po pranju nanje redno nanašate balzam in ga pustite delovati minuto, preden ga izperete. Med drugim naj balzam vsebuje beljakovine, regulatorje kislosti in olja, ki obnovijo dele las, ki so med šamponiranjem postali načeti, grobi.

Bodite pozorni na zaščito pred UV žarki

Vzdržljivostni športniki, ki so veliko na prostem, morajo poskrbeti, da bodo uporabljali losjon za telo in izdelke za nego las z UV zaščito. Za tiste, ki opravljajo obsežne tekaške ali kolesarske vadbene enote je najbolje, – če imate dolge lase – da jih zavežete v čop, da jih tako zaščitite pred prahom in okoljskimi dejavniki.