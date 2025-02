Ali se počasi spreminjate v svoje starše

Med športnimi rekreativci je zelo veliko ljudi, ki izhajajo iz družine, v kateri športanje ni nikoli bilo doma. To pomeni, da njihovi starši in tudi stari starši nikoli niso kupovali športne opreme zase, nikoli tekli, zganjali, kak drug šport. Celo planin so se izogibali.

In potem med takimi športnimi rekreativci velikokrat pride na dan tema, ki daje odgovore, da smo mi, nasledniki, ki nam šport in rekreacija pomenita ogromno, čisto druga generacija. Drugačna. Mi ne bomo nikoli podobni svojim staršem. In pika.

Vendar se zgodi. Takrat, ko niste v športnih copatah, ko ne stojite na startu maratona, ko niste tik pod Triglavom ...

Ste se kdaj zalotili, da vas vaš način govorjenja, reakcije ali navade spominjajo na vaše starše? Morda izgovorite določene fraze na enak način ali pa ste prevzeli vedenje, zaradi katerega ste jih nekoč dražili.

Če dremate pred televizijo, ne poznate najnovejših tehnoloških trendov, se udobno namestite v svoj priljubljeni stol in poslušate sproščujočo radijsko oddajo, obstaja velika verjetnost, da ste že postali kot vaši starši.

To se bo prej ali slej zgodilo vsakomur – če se že ni. Anketa, ki so jo izvedli Britanci, je razkrila, da se ljudje v povprečju začnejo spreminjati v svoje starše pri 43- letih. Poleg tega obstaja jasen seznam znakov, ki kažejo, da je ta preobrazba že v teku, poroča dailyrecord.co.uk.

Glavni pokazatelji, da postajate kot vaši starši

Več kot tretjina vprašanih (36 %) je kot glavni znak omenila nenehno pritoževanje nad vremenom. Takoj za tem sledi dremanje na kavču v večernih urah (33 %), tretji največji pokazatelj pa je nošenje udobnih oblačil (31 %).

Če ste že opustili oprijete, a neudobne kavbojke ali podarili modne čevlje, ki vam povzročajo bolečine, ste na dobri poti – skoraj tretjina vprašanih meni, da je popolno preklapljanje na udobna oblačila ključen znak, da postajate kot vaši starši.

Če hodite spat pred 22. uro, se pridružujete 27 odstotkov ljudi, ki so potrdili, da zgodnje odhajanje v posteljo pomeni, da se starate. Prav tako je 27 odstotkov vprašanih kot pomemben znak preobrazbe navedlo to, da jim ljudje pogosto rečejo: »Videti si popolnoma kot tvoja mama/tvoj oče!«

Kdaj se začne preobrazba?

Povprečna starost, pri kateri ljudje začnejo prevzemati starševske navade, je 43 let. Ženske se s to spremembo soočijo nekoliko prej, pri 42 letih, medtem ko moški v povprečju zdržijo do 45. leta.

20 glavnih znakov, da postajate kot vaši starši:

Pritožujete se nad vremenom – 36 %

Zvečer dremate na kavču – 33 %

Začeli ste nositi udobna oblačila – 31 %

Radi ste že v postelji pred 22. uro – 27 %

Ljudje vam pravijo: Videti si kot tvoja mama/tvoj oče – 27 %

Ne prepoznate več najnovejših glasbenih uspešnic – 21 %

Spremljate porabo energije v gospodinjstvu – 21 %

Ukvarjate se z vrtnarjenjem – 21 %

Redno pregledujete svoje finance – 20 %

Imate svoj priljubljeni stol – 20 %

Končno ste ugotovili, da so imeli vaši starši ves čas prav – 20 %

Uporabljate kartice zvestobe in zbirate točke – 17 %

Vedno imate pri roki steklenico s toplo vodo – 17 %

Kovčke začnete pakirati »po pravilih« – 17 %

Zavračate povabila na zabave, ki se začnejo po 20. uri – 16 %

Počutite se krive, če spite dlje kot do 8. ure zjutraj – 15 %



Naredili ste domači proračun in se ga držite – 15 %

Preklopili ste na sproščujočo radijsko postajo – 14 %

Vedno znova pripovedujete iste šale – 13 %

Pozimi uporabljate debelejšo odejo – 13 %

Ali ste se prepoznali na seznamu? Če ste prikimali pri več točkah, je morda čas, da sprejmete dejstvo – postajate kot vaši starši.