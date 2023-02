Ali naš otrok dovolj spi?

Pomanjkanje spanja je pogosto spregledan vzrok za številne pomisleke glede uspešnosti in vedenja pri otrocih.

Ker to spodbujamo in pričakujemo, da se bodo naši otroci učili več in hitreje, jih prijavljamo na številne akademske in zunajšolske dejavnosti v upanju, da bodo še boljši.

Urniki otrok so postali tako polni, da komaj imajo čas za spanje in pritiski uspeha motijo ​​miren spanec.

Simptomi pomanjkanja spanja pri otrocih

Takole lahko prepoznamo težavo otok, ki premalo spijo:

• Zmanjšanje razpona pozornosti in slaba mentalna budnost

• Zmanjšanje sposobnosti učenja in sklepanja

• Znaki kognitivnih, spominskih okvar, pozabljanja dnevnih opravil

• Znaki depresije ali tesnobe

• Slab šolski uspeh

• Izostajanje od pouka

• Izbruhi jeze, razdražljivost, agresivno vedenje

• Prekomerna čustvenost

• Težave pri prebujanju

• Slaba koncentracija

• Kljubovanje

• Povečan tek in želja po sladkorju

• Nagnjenost k poškodbam

• Hiperaktivnost, neumno obnašanje ali vrtoglavica

• Težave s spanjem

Spanje pa je ključna biološka funkcija, ne glede na to, kako močno si želimo, da bi bilo nepomembno. Domneva se, da ima izguba spanja pomembno vlogo pri obnovi in ​​okrevanju telesnih sistemov, učenju, utrditvi spomina in zdravem razvoju možganov.

Pomanjkanje spanja lahko povzroči fizične in vedenjske simptome, ki jih je mogoče napačno diagnosticirati kot hujše duševne in vedenjske motnje.

Lahko si predstavljamo, da lahko otroku, ki ima izbruhe jeze, diagnosticirajo motnjo opozicijskega kljubovanja, ali da otrok, ki je hiperaktiven in ima slabo pozornost, lahko trpi za motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo (ADHD).

Pomanjkanje spanja zmanjša sposobnost imunskega sistema za obrambo pred prehladom in gripo. Odrasle lahko ogrozi zaradi kroničnih bolezni, kot so kardiovaskularne težave, debelost in sladkorna bolezen.