Ali multivitamini res koristijo? Strokovnjaki razkrivajo, kaj pravijo raziskave

Nekoč se je zdelo, da ima skoraj vsak v kuhinjski omarici stekleničko multivitaminov.

Zdravniki in prehranski strokovnjaki so jih pogosto priporočali kot dopolnilo k prehrani, z mislijo, da vsaj ne morejo škodovati. Ali je to res?

Zakaj jemati multivitamine?

Del strokovne javnosti opozarja, da imajo multivitamini lahko dolgoročne koristi, tudi pri zmanjševanju tveganja za srčno-žilne bolezni in nekatere vrste raka.

V raziskavi, ki je trajala 20 let, so tisti, ki so redno jemali multivitamine, imeli celo do 43 odstotkov manjše tveganje za srčni infarkt ali možgansko kap.

Podobno je druga raziskava pokazala 18-odstotno zmanjšanje tveganja za nekatere oblike raka. Prav zato nekateri menijo, da se jemanje multivitaminov splača začeti že v mladih letih, da bi se dolgoročno občutili pozitivni učinki.

A multivitamini niso izgovor za nezdravo prehrano. Večina ljudi namreč ne zaužije vseh potrebnih vitaminov in mineralov, a kakovostno prehranjevanje ostaja osnova zdravega življenjskega sloga.

Zakaj multivitaminov morda sploh ne potrebujete?

Drugi strokovnjaki poudarjajo, da zdrava oseba, ki se uravnoteženo prehranjuje, multivitaminov sploh ne potrebuje. Nobena kapsula z 20 vitamini in minerali ne more nadomestiti kompleksne mešanice hranil, ki jih vsebujejo polnovredna živila.

Nekatere raziskave so sicer pokazale določene koristi, a ko se osredotočimo na najzanesljivejše klinične študije in meta-analize, podatki kažejo, da zdravi ljudje, ki jedo raznoliko prehrano, nimajo dodatnih koristi od jemanja multivitaminov.

Izjema so ljudje s posebnimi prehranskimi omejitvami, tisti z boleznimi prebavil, ki otežujejo absorpcijo hranil, ali pa tisti, ki jemljejo določena zdravila. V teh primerih so multivitamini ali posamezna prehranska dopolnila lahko nujni.

Prednosti multivitaminov

Lahko zmanjšajo tveganje za srčno-žilne bolezni na dolgi rok.

Nekatere raziskave kažejo na manjše tveganje za nastanek raka.

Pomagajo zapolniti vrzeli pri pomanjkljivi prehrani.

Primerni so za ljudi z omejeno prehrano ali težavami z absorpcijo hranil.

Slabosti multivitaminov

Pri zdravih ljudeh brez prehranskih omejitev koristi niso dokazane.

Lahko ustvarijo lažen občutek varnosti in zmanjšajo skrb za kakovostno prehrano.

Nobena tabletka ne more nadomestiti hranilne kompleksnosti sveže hrane.

Dolgoročne koristi so še vedno predmet razprav in niso enoznačno potrjene.

Za večino velja: denar, ki bi ga namenili za multivitamine, je bolje vložiti v kakovostno hrano. Sadje, zelenjava, polnozrnata žita, ribe, mlečni izdelki, pusto meso, oreščki in oljčno olje dokazano zmanjšujejo tveganje za kronične bolezni in podpirajo dolgo, zdravo življenje.

Multivitamini sicer običajno ne škodujejo, lahko pa postanejo le nadomestek za pravo hrano. Strokovnjaki zato svetujejo, da ostanejo dopolnilo in ne izgovor za nezdravo prehrano.