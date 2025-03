Ali lahko spijete kavo pred jutranjim odvzemom krvi? To morate vedeti, preden naredite prvi požirek

Nekateri krvni testi, na primer testi za sladkorno bolezen, zahtevajo odvzem krvi na tešče. A ali to pomeni, da si zjutraj ne smete privoščiti niti skodelice kave?

Kava je ena najbolj razširjenih pijač na svetu, zato ne preseneča, da se številni ljudje sprašujejo, ali jo smejo zaužiti pred jutranjim odvzemom krvi.

Čeprav se običajno priporoča, da vsaj 8 do 12 ur pred testiranjem ne uživate ničesar razen vode, so nekateri izsledki raziskav pokazali, da črna kava morda nima pomembnega vpliva na raven sladkorja v krvi. Kljub temu pa lahko vpliva na rezultate drugih laboratorijskih preiskav in povzroči odstopanja, ki lahko vodijo do napačnih interpretacij, so zapisali na healthshots.

Krvni sladkor

Črna kava je v določenih primerih lahko sprejemljiva, vendar dodajanje mleka ali sladkorja nikakor ni priporočljivo. Obe sestavini vsebujeta ogljikove hidrate, ki zvišujejo raven glukoze v krvi in lahko vplivajo na natančnost diagnostike sladkorne bolezni.

Lipidni profil (holesterol in trigliceridi)

Kava z dodatkom mleka ali sladkorja lahko začasno poveča raven trigliceridov in »slabega« LDL-holesterola, kar lahko vodi do precenjene ocene tveganja za srčno-žilne bolezni.

Železo

Kava vsebuje polifenole, ki zmanjšujejo absorpcijo železa v telesu. Če kavo zaužijete pred odvzemom krvi, so lahko rezultati lažno nizki, kar lahko vodi v napačno diagnozo anemije. Mleko dodatno otežuje absorpcijo železa zaradi prisotnosti kalcija.

Vitamin B12

Čeprav črna kava neposredno ne vpliva na raven vitamina B12, lahko pospeši prebavne procese in s tem zmanjša absorpcijo nekaterih hranilnih snovi. Če vsebuje mleko, lahko kalcij ovira absorpcijo vitamina B12 in povzroči nižje vrednosti v izvidih.

Vpliv kave na teste ščitničnih hormonov

TSH-test meri raven hormona, ki uravnava delovanje ščitnice. Čeprav za ta test običajno ni nujno biti tešč, lahko kava vpliva na rezultate. Kofein namreč spodbuja delovanje živčnega sistema, kar lahko povzroči manjša odstopanja v vrednostih TSH in posledično vpliva na postavitev diagnoze ter načrtovanje zdravljenja.

Koliko časa pred testom se je treba izogniti kavi?

Pri laboratorijskih testih, ki zahtevajo odvzem krvi na tešče, je priporočljivo, da kave ne pijete vsaj 8 do 12 ur pred testiranjem. Če ste navajeni jutranje kave, jo raje spijte večer pred preiskavo.

Kako dolgo kofein ostane v telesu?

Kofein se v krvni obtok absorbira v 15 do 45 minutah po zaužitju, njegova razpolovna doba v telesu pa znaša od 3 do 6 ur. Pri nekaterih posameznikih lahko kofein zaradi počasnejšega metabolizma v telesu vztraja tudi do 10 ur.

Če imate napovedan odvzem krvi, pri katerem je zahtevana abstinenca od hrane in pijače, je najbolje, da se v celoti držite navodil in se kavi odpoveste.

Čeprav črna kava morda ne bo bistveno vplivala na določene izvide, lahko vseeno spremeni rezultate drugih preiskav, še posebej, če vsebuje mleko ali sladkor. Najbolj varna izbira pred laboratorijsko preiskavo ostaja voda, ki ne vpliva na rezultate in zagotavlja najbolj natančne ter zanesljive izvide.