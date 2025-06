Ali jogurt res lahko podaljša življenje?

Superstoletniki, ljudje, ki dočakajo več kot 110 let, vzbujajo posebno zanimanje v sodobni družbi, ki se pogosto izogiba razmišljanju o minljivosti.

Njihova življenjska zgodba pogosto sproži vprašanje: v čem je skrivnost njihove dolge življenjske poti? Kozarček viskija pred spanjem, redna telesna dejavnost, družabno življenje, hišni ljubljenček?

Pri Španki Marii Branyas Morera, ki je dočakala častitljivih 117 let in veljala za najstarejšo osebo na svetu, se kot eden od možnih razlogov za njeno dolgo življenje omenja prav – jogurt.

Zadnja desetletja življenja naj bi dnevno zaužila tri porcije jogurta. Analiza njenega črevesnega mikrobioma je pokazala izjemno visoko prisotnost koristne bakterije Bifidobacterium, ki jo spodbuja prav uživanje fermentiranih mlečnih izdelkov. Njena mikrobiota naj bi bila, kot so zapisali raziskovalci, takšna, da povečuje verjetnost za dolgo, zdravo življenje.

Jogurt je le del širše slike

Strokovnjaki poudarjajo, da za dolgoživost ni dovolj zgolj en prehranski izdelek. Ključna je bila njena celostna prehrana, predvsem mediteranska dieta, bogata z zelenjavo, sadjem, polnozrnatimi živili, stročnicami, oreščki in semeni ter z nizko vsebnostjo predelanih živil, rdečega mesa in sladkorja.

Takšna prehrana podpira raznoliko in uravnoteženo črevesno mikrobioto, ki igra pomembno vlogo pri imunskem sistemu, presnovi in celo delovanju možganov.

Poleg prehrane je bila pomembna tudi splošna življenjska rutina: izogibanje alkoholu in kajenju, redna telesna aktivnost in močne socialne vezi. Nezanemarljiv dejavnik so tudi geni.

Kako jogurt vpliva na zdravje?

Jogurt je poseben zato, ker vsebuje žive bakterije, predvsem vrste Lactobacillus, ki sodelujejo v procesu fermentacije mleka. Te bakterije so pomembne za zdravje prebavil, saj pomagajo vzdrževati nižji pH v črevesju, kar zavira rast škodljivih mikroorganizmov in spodbuja razrast koristnih bakterij.

Poleg tega ima Lactobacillus pozitiven vpliv tudi na imunski sistem. Pomembno je vedeti, da se največ interakcij med mikrobiomom in imunskim sistemom odvija v tankem črevesju, kjer ima jogurt zaradi svoje sestave še posebej pomembno vlogo.

Dodatno prednost predstavlja dejstvo, da mlečne maščobe ščitijo bakterije pred kislim želodčnim okoljem, kar poveča verjetnost, da preživijo prehod do debelega črevesa, kjer učinkujejo najbolj izrazito.

Ni vsak jogurt enak

Ni vsak izdelek, ki mu pravimo jogurt, enakovreden. Ključno je, da vsebuje žive kulture in ne številnih aditivov, regulatorjev kisline, barvil ali umetnih arom. Jogurti v priročnih embalažah z nizko vsebnostjo koristnih bakterij ne prinašajo enakih koristi.

Strokovnjaki priporočajo, da si pri izbiri v trgovini vzamemo čas, beremo sestavine, se izogibamo izdelkom z dolgimi seznami številk in posegamo po navadnem grškem jogurtu. Če se nam zdi preveč kisel, mu lahko dodamo košček sadja ali ščepec cimeta.

Priporočilo: redno in zmerno

Koristni učinki jogurta se kažejo predvsem pri rednem uživanju. V omenjenem primeru je oseba jogurt uživala trikrat dnevno, s čimer je svojemu mikrobiomu zagotavljala stalno podporo.

Čeprav jogurt sam po sebi ni čudežno živilo, lahko ob uravnoteženi prehrani in zdravem življenjskem slogu predstavlja pomemben kamenček v mozaiku dolgoživosti.