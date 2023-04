Ali jeste ponarejen med: Preprost trik, s katerim ugotovite, ali jeste pravi med

Ima številne zdravstvene koristi in se uporablja v različne namene. Med je odličen za splošno zdravje. Je čarobnega okusa in je priljubljen pri vseh, otrocih in odraslih.

Zaradi visoke cene pa je na trgu med, ki ni ekološki, ampak poln kemikalij. Dokazano je, da je 76 odstotkov medu na trgu poln kemikalij, trdijo na spletni strani eatthis.

Takšen med prodajajo povsod, zato se ga morate naučiti prepoznati:

Če vaš med sčasoma ne »kristalizira«, obstaja velika verjetnost, da je ponaredek. Organski med med hrambo v hladilniku, vedno kristalizira. Vedno preberite etiketo na medu in če vsebuje komercialni glukozni ali koruzni sirup, se mu izogibajte. V kozarec vode dodajte nekaj kapljic joda in dodajte malo medu. Če med postane moder, je bil kombiniran s koruznim škrobom.

V mešanico vode in medu dodajte nekaj kapljic kisa. Če vidite peno, vaš med vsebuje sadro. Med zažgite s fosforjem ali vžigalico, in če se vname, je čisti med. V kozarec vode dajte žlico medu. Če se med ne raztopi, potem je naraven in kakovosten. Ponarejeni med ali med nizke kakovosti se raztopi v vodi. Delite to s svojimi prijatelji in sorodniki, da se tudi oni naučijo prepoznati razliko med organskim in ponarejenim medom, ki nam ga vsiljujejo.